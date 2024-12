¿Es una buena compra la acción de AMD?

AMD (NASDAQ: AMD) una vez fue considerada un fabricante de chips en apuros que seguía por detrás de Intel y Nvidia en el mercado de CPU x86 (unidad central de procesamiento) y de GPU discreta, respectivamente. Pero en los últimos diez años, su acción se disparó aproximadamente un 5,110% a medida que ganaba terreno contra Intel y mantenía el ritmo con Nvidia.

Esa subida habría convertido una inversión de $20,000 en más de $1 millón. Pero en los últimos 12 meses, su acción se mantuvo casi plana ya que el crecimiento lento del mercado de PC compensó la expansión de su negocio de centros de datos de mayor crecimiento. ¿Representa ese respiro una oportunidad de compra dorada para los inversores a largo plazo?

Lisa Su, quien asumió el cargo de CEO de AMD en 2014, revirtió la situación del fabricante de chips con tres estrategias principales. En primer lugar, AMD lanzó más unidades de procesamiento acelerado (APUs) personalizadas que fusionaban CPU y GPU en un solo die. Vendió muchas de esas unidades a fabricantes de consolas de juegos como Sony y Microsoft, y ese crecimiento alimentó la expansión de su negocio de empresarial, integrado y semipersonalizado (EESC) mientras generaba más efectivo para sus negocios principales de CPU y GPU.

En segundo lugar, Su llevó a AMD a rediseñar sus CPUs para abordar el decepcionante rendimiento de su generación anterior de chips Bulldozer. A diferencia de Intel, que todavía fabricaba la mayoría de sus chips en sus propias fundiciones de primera parte, AMD subcontrató la producción de sus chips más avanzados a TSMC. Esa estrategia “sin fábrica” permitió a AMD adelantarse a Intel, que luchaba con problemas y retrasos de producción, en la “carrera de procesos” para fabricar chips más pequeños, densos y eficientes energéticamente.

Por último, AMD se expandió al mercado de centros de datos con sus CPUs EPYC, GPUs Instinct y chips programables a través de su adquisición de Xilinx en 2022. Esos movimientos ayudaron a AMD a romper el casi monopolio de Intel en el mercado de centros de datos. Todos esos catalizadores impulsaron los ingresos de AMD a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17% desde 2014 hasta 2023.

Según PassMark Software, la cuota de mercado de AMD en el mercado de CPU x86 creció del 23.4% al 36.4% entre los cuartos trimestres de 2014 y 2024. La cuota de mercado de Intel se redujo del 76.6% al 61.5% durante el mismo período.

Los ingresos de AMD se redujeron en la primera mitad de 2023 a medida que el mercado de PC se enfrió. Esa desaceleración ocurrió después de que superara el crecimiento impulsado por la pandemia de la industria y enfrentara vientos en contra más difíciles en los mercados de consumo y empresarial. Sony y Microsoft también vendieron menos unidades de sus consolas de juegos envejecidas.

Sus ingresos aumentaron nuevamente en la segunda mitad del año a medida que el mercado de PC se estabilizaba y el macroentorno se calentaba. Su crecimiento se aceleró de nuevo en los últimos dos trimestres a medida que vendió más CPUs Zen 5 para el mercado de PC, CPUs Epyc para servidores y GPUs Instinct para el mercado de centros de datos orientado a la inteligencia artificial (IA). Estos tres motores de crecimiento compensaron fácilmente la disminución de las ventas de chips para juegos y embebidos.

Métrica

Q3 2023

Q4 2023

Q1 2024

Q2 2024

Q3 2024

Crecimiento de Ingresos (YOY)

4%

10%

2%

9%

18%

Margen Bruto Ajustado

51%

51%

52%

53%

54%

Margen Operativo Ajustado

22%

23%

21%

22%

25%

Crecimiento de EPS Ajustado (YOY)

21%

12%

3%

19%

31%

Fuente de datos: AMD. YOY = Year-over-year. EPS = ganancias por acción.

AMD también se benefició de los grandes errores de Intel. Intel quedó muy rezagado con TSMC en la carrera de procesos. Ha cambiado repetidamente de estrategias bajo tres CEOs diferentes en los últimos seis años (actualmente carece de un CEO permanente), y ha luchado con escasez de chips y bajos rendimientos. Para mantenerse en la carrera de la IA, AMD vendió sus GPUs Instinct a precios mucho más bajos que las GPUs H100 comparables de Nvidia. En el tercer trimestre de 2024, generó más de la mitad de sus ingresos a partir de sus chips de centros de datos.

AMD parece haber pasado el punto más bajo de su desaceleración cíclica. Para el cuarto trimestre, espera que sus ingresos aumenten alrededor de un 22% interanual con un margen bruto ajustado del 54%. Los analistas esperan que sus ingresos y ganancias por acción (EPS) ajustadas crezcan un 13% y 25%, respectivamente, durante todo el año. Para 2025, esperan que sus ingresos y EPS ajustadas aumenten un 27% y 56%, respectivamente.

Estas son tasas de crecimiento impresionantes para una acción que cotiza a 26 veces las ganancias futuras. En comparación, Nvidia e Intel cotizan a 33 y 23 veces las ganancias futuras, respectivamente. Nvidia está creciendo mucho más rápido que AMD, pero también es una apuesta más arriesgada en el mercado de la IA que generó el 88% de sus ingresos a partir de sus chips de centros de datos en su último trimestre. La acción de Intel puede parecer ligeramente más barata, pero se enfrenta a muchos más vientos en contra que AMD.

Por lo tanto, creo que AMD es una compra atractiva a los precios actuales. Su desaceleración en 2023 asustó a algunos inversores, pero su crecimiento está acelerándose de nuevo, su negocio de IA se está expandiendo y probablemente seguirá atrayendo a fabricantes de PC y servidores lejos de Intel.

Leo Sun no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Intel, Microsoft, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft, llamadas cortas de febrero de 2025 por $27 en Intel y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Es una compra recomendable la acción de AMD? fue publicado originalmente por The Motley Fool