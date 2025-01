¿Es una bomba? ¿Es un accidente aéreo? No, es basura espacial.

Mukuku nunca había visto tanta actividad. Cuando el objeto fue retirado más tarde ese día por la KSA, el zumbido dio paso a preocupaciones sobre lo que los aldeanos tenían en su medio. El KSA dijo que sus evaluaciones preliminares indicaban que el objeto era “un anillo de separación” de un cohete de lanzamiento al espacio. “Estos objetos suelen estar diseñados para quemarse al reingresar a la atmósfera terrestre o caer en áreas desocupadas, como los océanos”, decía su declaración al día siguiente. Nadie resultó herido cuando cayó, pero algunos en Mukuku comenzaron a quejarse de que el impacto del accidente había causado daños a las casas cercanas. Christine Kionga, que vive a unos kilómetros del lugar del accidente, nos mostró grietas en el concreto de algunos de los edificios en su hogar. Dijo que habían aparecido después del accidente. Otros vecinos alegaron que la integridad estructural de sus hogares también se había visto afectada, alegaciones que aún no han sido corroboradas. “El gobierno necesita encontrar a los dueños de este objeto y obtener compensación para aquellos afectados por él”, dijo el residente de Mukuku, Benson Mutuku, a la BBC. Se informó en los medios locales que algunos residentes comenzaron a quejarse de sentirse mal después de estar expuestos al anillo metálico, aunque no hubo confirmación de los que hablamos cuando visitamos, ni de las autoridades ni de la KSA. Sin embargo, el Sr. Mutuku dijo que había preocupaciones sobre los efectos a largo plazo de la posible radiación espacial. “Este es un objeto espacial y hemos escuchado en otros incidentes similares que ha habido efectos de radiación que afectan incluso a las futuras generaciones y hay ese temor en esta comunidad”. Sin embargo, las pruebas realizadas posteriormente por la Autoridad Reguladora Nuclear de Kenia revelaron que si bien el anillo de metal tenía niveles de radiación más altos que el área en la que se encontraba, no eran a un nivel dañino para los humanos.