Es un buen momento para vender tus antiguos auriculares

Con el lanzamiento de los nuevos AirPods, que están recibiendo excelentes críticas, ¿por qué no intercambiar tus viejos AirPods por dinero en efectivo?

Apple no intercambia los viejos AirPods, y la mayoría de los servicios de recompra tampoco lo hacen. Sin embargo, Cult of Mac ofrece buen dinero por tus antiguos AirPods, haciendo que tu próxima actualización sea más asequible. No te dejaremos esperando semanas por tu eCheck, y te garantizamos que la tecnología que recibimos no terminará en un vertedero.

Entonces, ¿a qué estás esperando? Obtén una cotización por tus viejos AirPods hoy mismo.

Vende tus viejos AirPods por dinero en efectivo rápido

Nadie realmente quiere usar tus sucios viejos AirPods cuando terminas con ellos. Así que, en lugar de heredarlos, podrías vender tus AirPods y convertirlos en hasta $50 para ponerlos hacia un par nuevo (o cualquier otra cosa que desees).

No muchos servicios de intercambio compran viejos AirPods, y para los lugares que lo hacen, generalmente pagamos más.

El proceso es rápido y sencillo, y recibirás tu dinero en efectivo en solo unos días. Incluso compraremos AirPods rotos que necesiten reparación.

El programa de recompra de Cult of Mac es rápido y fácil

Así es como funciona cuando nos vendes tus AirPods:

Visita nuestra página de recompra y obtén una cotización por tus viejos AirPods.

Te enviaremos una caja con una etiqueta de devolución prepagada que puedes usar para enviarnos tus antiguos auriculares de forma gratuita.

Una vez que hayamos recibido tus AirPods, te emitiremos un eCheck que recibirás en alrededor de una semana.

No te daremos crédito de tienda ni te haremos esperar. Entregamos dinero en efectivo real que puedes gastar en cualquier lugar.

No solo ofrecemos intercambio de AirPods; compramos muchos dispositivos Apple antiguos que ya no quieras, como Apple Pencil, Magic Keyboard, Apple Watch, iPhone, iPad y Apple TV. Todo se recicla o se renueva y se vende de nuevo.

¿Cuánto puedes ganar con la recompra de AirPods?

Cult of Mac se esfuerza por pagar más que otros servicios de recompra, por lo que si tus AirPods todavía están en buenas condiciones, podrías ganar un buen dinero. Ofrecemos hasta $100 por AirPods Max, y hasta $50 por AirPods Pro.

Además, nuestras cotizaciones son válidas hasta finales de octubre. Eso te da mucho tiempo para comprar tus nuevos auriculares este fin de semana antes de empacar y enviar los viejos. ¡Visita nuestro sitio de recompra hoy mismo y asegura tu cotización!

