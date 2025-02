‘Es solo desechado pero es oro’

Zeeshan Ali ha sido un artista drag durante 10 años y ha llevado su espectáculo por toda India.

Central a su actuación es una colección de alrededor de 45 pelucas.

“Es un altar de identidad, que me ayuda a hacer la transición de mi yo cotidiano a personajes exagerados, glamorosos o caprichosos. La peluca adecuada me hace sentir más auténtico y me empodera para dominar el escenario,” dice Ali, quien está basado en Mumbai.

Pero lograr ese aspecto correcto no fue fácil en los primeros días.

“Cuando comencé mi carrera, la accesibilidad de las pelucas era extremadamente difícil en India. La mayoría de ellas se tenían que adquirir del extranjero o usaba para hacer pelucas lo que estaba disponible para mí, como lana, tela,” dice.

Pero las cosas son diferentes ahora.

“La tendencia está cambiando. Las pelucas ya no solo están destinadas a artistas drag o de cine, sino que muchas mujeres heterosexuales usan pelucas para lucir diferentes. Ya no es solo un accesorio para el cabello, sino una declaración de estilo.”

El cabello indio siempre ha sido demandado para la fabricación de pelucas. El país es el mayor exportador de cabello humano en el mundo, abasteciendo el 85% de la demanda global.

Kolachi Venkatesh, con sede en Avadi, Chennai, ha estado recolectando cabello durante 20 años. Comenzó desde abajo de la industria como recolector, recogiendo cabello de hogares y rescatándolo de la basura.

“Mis padres eran recolectores de cabello y luego comencé a hacer lo mismo,” dice.

El cabello recolectado por recolectores de hogares, salones de belleza y barberías se llama cabello no Remy.

Requiere más procesamiento que el cabello Remy, que se corta cuidadosamente directamente del cuero cabelludo. No obstante, tiene valor.

“Simplemente se desecha, pero es oro,” dice el Sr. Venkatesh.

Esos recolectores generalmente venden el cabello a comerciantes locales como el Sr. Venkatesh por entre 10 centavos y $1 (£0.80) por kilogramo, dependiendo de la calidad y longitud del cabello.

El cabello más corto o dañado tiene menos valor, mientras que los mechones más largos tienen precios más altos.

Para el recolector individual, no hay mucho dinero en ello.

“Un recolector diligente podría reunir 1-5 kilogramos de cabello en un día, ganando desde 59 centavos hasta $6 por día. Este nivel de ingresos a menudo está por debajo de los estándares mínimos de salario, especialmente en áreas rurales,” dice el Sr. Venkatesh, quien tiene 50 recolectores trabajando para él.

“Aunque nuestro trabajo contribuye a un mercado mundial de mil millones de dólares, nuestros ingresos siguen siendo escasos. Los intermediarios controlan los precios.”

Kolachi Venkatesh ha estado recolectando cabello durante 20 años [Kolachi Venkatesh]

La mayor parte del cabello indio recolectado por comerciantes como el Sr. Venkatesh se exporta a China, donde se convierte en pelucas.

“China tiene una enorme industria de fabricación de pelucas que vale entre cinco y seis mil millones de dólares,” dice Benjamin Cherian de Plexconcil, el organismo de la industria del cabello que promueve la industria india y se comunica con el gobierno.

Si India quiere una parte del lucrativo mercado de pelucas, dice, entonces tiene mucho que mejorar.

“Cuando miramos a China, hay cientos de fábricas distribuidas por todo el país que añaden valor a la industria del cabello, mientras que en India el valor añadido aún necesita ser recogido,” dice el Sr. Cherian.

Dice que el gobierno necesita ayudar a promover la inversión en la industria del cabello.

“Necesita sistemas de clasificación automatizados, procedimientos de tratamiento capilar sofisticados para el cabello recolectado, técnicas de producción innovadoras para la fabricación de pelucas que harán que India se destaque.”

En lugar de exportar cabello por cientos de dólares, India debería estar vendiendo pelucas por miles de dólares, dice el Sr. Cherian.

“Hemos comenzado a trabajar en ello, pero aún queda un largo camino por recorrer. Necesitamos centros de investigación y capacitación,” dice.

Diva Divine Hair ha estado haciendo pelucas y extensiones desde 2009 [Diva Divine Hair]

Una empresa india que intenta abrirse camino es Diva Divine Hair, con sede en Delhi, co-fundada por Nidhi Tiwari en 2009.

La idea era crear extensiones y pelucas de cabello de alta calidad que apelaran a un público más amplio.

“Hay una creciente necesidad de estas soluciones debido a los crecientes problemas de pérdida de cabello y adelgazamiento entre las mujeres en India,” dice la Sra. Tiwari.

La empresa ha sido ayudada por un cambio de actitud.

“Una vez considerado un tema de nicho o tabú, las pelucas y extensiones ahora se discuten abiertamente, gracias a la evolución de las normas sociales y un cambio hacia la aceptación,” dice.

Las pelucas también han visto mucho desarrollo haciéndolas más atractivas y cómodas.

“Tecnologías como pelucas impresas en 3D y herramientas digitales de coincidencia de colores ofrecen opciones altamente personalizadas. Las gorras de pelucas ligeras y transpirables y los adhesivos mejorados han permitido a los clientes llevarlas durante mucho tiempo sin molestias,” dice la Sra. Tiwari.

La demanda de cabello indio está “disparando” dice George Cherion [George Cherion]

En el extremo superior del mercado del cabello está el cabello del Templo o Remy.

Una gran parte del suministro proviene de templos hindúes en el sur del país donde se rapa el cabello en un acto de veneración y fe.

Raj Hair International es uno de los mayores comerciantes en el negocio del cabello del Templo.

Los artesanos en la fábrica de la empresa en Chennai clasifican y gradúan el cabello según el color, la textura y la longitud.

“El cabello Remy tiene cutículas alineadas, el cabello fluye uniformemente en una dirección, lo que lleva a menos enredos y una textura más sedosa. Este es un cabello de alto valor,” dice George Cherion, el director ejecutivo de la empresa.

La empresa intenta desperdiciar lo menos posible el cabello. Para ayudar con eso, desarrollaron una máquina para desenredar el cabello. Les ha permitido trabajar más rápido con menos personal.

“Nuestra misión es actualizar constantemente la tecnología,” dice el Sr. Cherion.

Los negocios están en auge.

“El cabello humano indio está en demanda a nivel mundial debido a su alta calidad, aspecto natural y delgadez. La demanda está en aumento,” dice.

De vuelta en Mumbai, Zeeshan Ali quiere ver más pelucas indias en el mercado.

Además de hacerlas más asequibles, tiene una sugerencia de diseño: “Una peluca que pueda crear un factor sorpresa.”

