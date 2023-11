Es probable que el auricular Apple Vision Pro se lance alrededor de marzo de 2024.

Apple perderá su objetivo original de lanzar Apple Vision Pro en enero de 2024 y es probable que lance el auricular de realidad mixta a los consumidores en marzo del próximo año, según Mark Gurman de Bloomberg.

Escribiendo en su boletín Power On, Gurman dice que Apple “todavía necesita arreglar sus planes de distribución y realizar más pruebas”. Apple también suele celebrar su evento de primavera en marzo, y es probable que la empresa lo utilice para promocionar el casco y adelantar aplicaciones adicionales.

‌Se dice que Apple Vision Pro‌ tiene un diseño tan complejo que Apple se ha visto obligada a hacer “recortes drásticos” en sus pronósticos de producción debido a dificultades con la fabricación. Se espera que Apple fabrique menos de 400,000 unidades en 2024, y el auricular se lanzará inicialmente solo en EE. UU., para llegar a más mercados, incluidos Canadá y el Reino Unido hacia finales del próximo año.

Empleados selectos de tiendas minoristas de Apple en Estados Unidos han sido enviados a la sede de Apple en Cupertino para recibir capacitación de Vision Pro. Los empleados seleccionados para la capacitación serán responsables de capacitar a otros miembros del equipo en sus tiendas.

Cuando Vision Pro se lance, las tiendas insignia tendrán áreas dedicadas a Vision Pro, mientras que otras tiendas tendrán una o dos unidades para que los clientes las prueben.

Apple la semana pasada distribuyó a los desarrolladores una sexta beta de visionOS, el software diseñado para ejecutar el auricular, e incluye nuevos videos de incorporación que se muestran al usuario durante el proceso de configuración, lo que indica que el trabajo de desarrollo en el auricular está cerca de completarse.

