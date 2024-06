Es posible que no puedas usar RCS en iOS 18 beta en cualquier momento cercano.

Como anunció Apple en la WWDC 2024, iOS 18 trae oficialmente soporte para RCS – o Servicios de Comunicación Enriquecida – al iPhone. Sin embargo, como informamos anteriormente, la función parece no estar disponible para los usuarios beta. Desafortunadamente, los usuarios beta de iOS 18 quizás tengan que esperar un poco más antes de poder habilitar RCS en su iPhone.

RCS llegando al iPhone con iOS 18

Con RCS, los usuarios de iPhone pueden enviar mensajes enriquecidos con audio y archivos multimedia más grandes a los usuarios de Android. Aunque los mensajes RCS seguirán teniendo burbujas verdes, la aplicación Mensajes mostrará la etiqueta “Mensaje de texto – RCS” en la conversación.

No se vieron señales de RCS en la primera beta de iOS 18 lanzada a principios de este mes. Sin embargo, la segunda beta de iOS 18 lanzada el lunes agregó un nuevo interruptor de RCS en la aplicación Configuración, al menos para algunos usuarios. Esto ha hecho que los probadores beta se pregunten por qué algunos de ellos no ven el interruptor, o incluso por qué la función no está funcionando a pesar de tener el interruptor activado.

Bueno, ahora tenemos la respuesta.

Según lo visto por 9to5Mac en el código de la beta 2 de iOS 18, el soporte de RCS en el iPhone depende de que Apple trabaje con socios de operadores para que actualicen sus paquetes incluidos en iOS. En este momento, solo algunos operadores (como AT&T y T-Mobile en EE. UU.) han actualizado sus paquetes de operador para admitir RCS en el iPhone.

Por supuesto, todavía hay tiempo para que más operadores trabajen en habilitar el soporte de RCS en el iPhone para septiembre, cuando iOS 18 estará disponible para el público. Pero al mismo tiempo, esto significa que la mayoría de los usuarios beta probablemente no podrán probar la nueva función.

Una beta pública de iOS 18 estará disponible el próximo mes.

