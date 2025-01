¿Es posible cambiar el tiempo de repetición en iPhone? Métodos para intentarlo.

Todo el mundo necesita unos minutos más de sueño de vez en cuando. De hecho, no se me ocurre ningún despertador que no tenga un botón de repetición. Pero, ¿cuánto tiempo debería durar la repetición? Eso depende de la persona. Sin embargo, parece que Apple piensa de manera diferente: los usuarios de iPhone rápidamente se dan cuenta de que no hay forma de cambiar la duración de la repetición. Eso es porque la opción simplemente no existe. Aquí tienes lo que puedes hacer en su lugar.

¿Puedo Cambiar el Tiempo de Repetición en iOS?

Lo has leído bien. Tareas complejas como la inteligencia artificial, grabación de videos de ultra alta definición o visualización de gráficos en 3D detallados son pan comido para los iPhones. ¿Cambiar el tiempo entre repeticiones de alarma? Lo siento, eso no se puede hacer.

Esta situación me recuerda a cómo los usuarios de iPad tuvieron que esperar casi 15 años para tener una aplicación de calculadora stock. A veces, Apple decide que a sus clientes no se les permitirá hacer algo y nadie puede cambiar de opinión.

Hasta la versión 18.3 de iOS, al menos, y probablemente por mucho tiempo más, los iPhones están atrapados con repeticiones fijas de 9 minutos. Bueno, también hay una opción para desactivar completamente las repeticiones, pero eso es todo.

Cambiar el Tiempo de Repetición en iPhone: Alternativas a Probar

No hay cantidad de terquedad que una corporación multimillonaria pueda tener que sus usuarios no puedan superar. Así que, si no quieres que Apple te diga cuánto tiempo puedes dormir de más, prueba los métodos a continuación.

1. Utiliza una Aplicación de Alarma de Terceros

Para empezar, simplemente puedes instalar un despertador que no sea de Apple. Los tiempos de repetición fijos ni siquiera son la razón principal para hacer eso, para ser justos. Durante nueve meses, Apple ha estado prometiendo arreglar alarmas que simplemente no suenan en múltiples versiones de iOS.

La falta de funciones es otro problema. La aplicación Reloj de iOS no indica cuánto tiempo tienes desde que activas una alarma hasta que suena, por ejemplo. ¿Pausar una alarma recurrente por un día o dos? Tampoco se puede hacer. Está encendida o apagada. También tendrás que buscar en otro lugar si quieres que tu alarma aumente gradualmente su volumen al sonar.

La aplicación de alarma de iOS de terceros más popular es Alarmy. Hasta cuando se está escribiendo este artículo, ocupa el puesto 54 en la categoría de Estilo de Vida en la App Store. De hecho, me sorprende que no esté clasificada más alta.

Alarmy también tiene algunas características adicionales, como requerirte que resuelvas un rompecabezas para que la alarma se detenga. También puedes establecer una duración de repetición entre uno y 60 minutos. Bueno si quieres dormir más, bueno si quieres que te impidan dormir más.

Si necesitas motivación para despertarte a tiempo, Nuj es otra buena opción. Funciona de manera similar a Alarmy, requiriéndote que resuelvas un desafío en un tiempo establecido. En lugar de reproducir el sonido indefinidamente, sin embargo, Nuj te cobra una tarifa si no completas el desafío. El dinero va a una organización benéfica de tu elección (Academia Khan por defecto).

2. Crea Alarmas Manualmente para Reemplazar la Repetición

Si estás leyendo este artículo, es probable que estés más interesado en dormir más que en dormir menos. En este caso, compartiré una técnica improvisada que he estado usando con éxito durante un par de años.

En primer lugar, define cuánto tiempo deseas que dure tu repetición. Para el ejemplo a continuación, elegí 15 minutos. Luego, haz lo siguiente:

Tiempo necesario: 5 minutos

Abre la aplicación Reloj (la de stock, no es necesario descargar un reloj de terceros). Crea varias alarmas, espaciadas equitativamente entre ellas, con la duración exacta de tu repetición deseada.

Para cada alarma, desactiva la repetición regular desactivando el interruptor de Repetición. Esto asegura que solo haya un botón para tocar en la pantalla de la alarma, para que no toques la repetición mientras estás somnoliento.

¡Eso es todo! Cuando logres despertarte, simplemente desactiva las alarmas restantes. ¡Como no puedes desactivar temporalmente las alarmas en iOS, recuerda volver a activarlas antes de acostarte!

Casi resulta increíble que los usuarios de iPhone paguen cientos de dólares y no puedan tener funciones básicas como cambiar el tiempo de la repetición. Aún más cuando piensas que estos dispositivos pueden hacer pagos sin contacto, llamadas telefónicas por satélite, intercambiar mensajes multimedia, y mucho más. Incluso si requiere métodos improvisados o aplicaciones de terceros, al menos hay algunas formas de escapar de esto.