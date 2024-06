¿Es obligatorio que las damas de honor compren un regalo de boda?

A los 31 años, quizás tengo la suerte de que solo me hayan pedido estar en dos bodas. No porque no crea que las bodas sean divertidas (¡lo son!) sino porque el costo asociado con ser parte de un cortejo nupcial es increíblemente alto.

Para el momento en que llegan las nupcias reales, he pasado por un maratón de festividades: una fiesta de compromiso, una despedida de soltera, una fiesta nupcial, muchas de las cuales requieren un regalo. El día de la boda, siento que ya he pagado una pequeña fortuna para celebrar a mi amiga, así que ¿realmente la feliz pareja necesita que les compre una freidora de aire?

No incluyendo un regalo, las damas de honor gastan, en promedio, más de $1,600 en una boda, según datos de 2024 de The Knot. Luego, se supone que debes desembolsar otros $100. Para mí, esto se siente como un robo.

Para ver si estaba siendo totalmente irrazonable, hablé con expertos en etiqueta y finanzas. Aquí está lo que tenían que decir.

Tori Dunlap, fundadora de Her First 100k

“Encontrar un equilibrio entre lo que puedes pagar y las expectativas generales de ser parte del cortejo nupcial es clave.

Si ya estás gastando una cantidad considerable en estas actividades, está absolutamente bien reducir el regalo de bodas. De hecho, muchas parejas entienden el compromiso financiero que implica ser parte del cortejo nupcial y no esperan un regalo extravagante además de todo lo demás.

Mi consejo es comunicarte abiertamente con la pareja. Háblales sobre lo emocionada que estás de ser parte de su día especial y explícales tu situación honestamente. A menudo, una simple conversación es todo lo que se necesita. Una nota sincera, un regalo pequeño pero significativo, o incluso solo tu presencia puede ser igual de valiosa.”

Allison Cullman, vicepresidenta de estrategia de marca de Zola

“Es costumbre que los miembros del cortejo nupcial den un regalo, pero no tiene que ser de gran valor monetario. Es un gesto de amor.

Considera qué opciones tienes disponibles. Tal vez la pareja tiene una lista de efectivo y puedes donar una pequeña cantidad. Podrías elegir algo pequeño de su lista de bodas o también puedes crear un recuerdo personalizado de tu amor.

Puedes ofrecerte a hacer algo por la pareja antes o en su día de bodas, como reunir a todos tus amigos para una foto. Una de mis damas de honor hizo eso por mí y fue muy apreciado.

Cualquier cosa que demuestre que estás al lado de alguien es más significativa que un cheque.”

Jen Glantz, fundadora de Damas de Honor en Alquiler

“Cuando estás en un cortejo nupcial, antes del primer día en el papel deberías fijar un presupuesto y ceñirte a él. Eso debería incluir todos los eventos previos a la boda y ese presupuesto no debería ser lo que alguien más te diga.

No hay ninguna expectativa de que tengas que llevar un regalo. Creo que sientes presión para hacerlo pero no hay expectativa de hacerlo.

Cuando se trata de por qué damos regalos, una razón es que queremos celebrar a estas personas mientras entran en una nueva fase de su vida.

Puedes escribirles una nota escrita a mano. El propósito de ir a una boda y dar un regalo es para celebrar.”

Hannah Nowack, editora senior en The Knot

“Es costumbre que los miembros del cortejo nupcial den a la pareja un regalo. Sin embargo, al final, debes decidir qué regalar basándote en lo que se ajuste a tu presupuesto y cuán cercano estés a la pareja.

Dado que invertirás mucho tiempo y dinero en las festividades previas a la boda, está bien usar tu mejor criterio sobre cuánto te sientes cómodo regalando.

Una gran idea es unirte con otras damas de honor para dar un regalo en grupo. Esta es una buena opción tanto si tienes un presupuesto ajustado como si no. Tal vez haya un gran regalo, como una máquina de espresso o un masaje de pareja de luna de miel, que quieras regalar a la pareja pero sabes que hacerlo solo estaría fuera de tu presupuesto.”

