¿Es Nvidia realmente tan popular como piensas? 1 número que me preocupa sobre las perspectivas a largo plazo de la empresa.

Cuando se menciona la palabra “semiconductor”, es casi imposible no pensar en Nvidia (NASDAQ: NVDA) y con buena razón. En los últimos cinco años, la compañía ha aumentado sus ingresos y flujo de efectivo libre en casi un 900% y 800%, respectivamente. Con ese nivel de crecimiento, no es de extrañar que los analistas de la industria estimen que Nvidia tiene al menos un 80% de cuota de mercado en el ámbito de los chips de inteligencia artificial (IA).

Según todos los informes, Nvidia parece imparable. Sin embargo, lo que sube eventualmente debe bajar, ¿verdad?

Mientras analizaba el informe de ganancias del segundo trimestre de Nvidia, me encontré con una métrica que requería una segunda mirada porque no podía creer lo que veía. Específicamente, estoy empezando a darme cuenta de que las tendencias de concentración de clientes de Nvidia podrían sugerir que el crecimiento de la compañía podría detenerse abruptamente, y creo que muchos inversores podrían verse sorprendidos.

Echemos un vistazo al perfil de concentración de clientes de Nvidia y exploremos por qué es importante entender esto.

¿Qué es la concentración de clientes y por qué es importante?

La concentración de clientes mide los ingresos de un negocio en su lista de clientes. Ayuda a responder preguntas que buscan centrarse en cuántas ventas están relacionadas con un cliente específico o un grupo de clientes. Por ejemplo, imaginemos que tienes un negocio con 10 clientes, y en conjunto generan $1 millón en ventas anuales. Sin embargo, un cliente es responsable de $500,000. Como inversor, ¿te sentirías cómodo comprando un negocio que depende de un solo cliente para el 50% de sus ingresos anuales? Probablemente no.

¿Cómo es la concentración de clientes de Nvidia?

A finales de agosto, Nvidia informó ganancias en su segundo trimestre del año fiscal 2025. Según la presentación 10Q de la compañía, el 46% de los ingresos totales provinieron de solo cuatro clientes. Así es, casi la mitad de los $30 mil millones en ingresos trimestrales de Nvidia provinieron de solo cuatro clientes. Aunque las tendencias comerciales trimestrales pueden fluctuar drásticamente, un vistazo a las métricas históricas de concentración de clientes de Nvidia podría sugerir que el crecimiento de la compañía depende cada vez más de un grupo particularmente pequeño.

During Nvidia’s first quarter (ended April 28), the company noted that 24% of total revenue was attributed to two direct customers and that two indirect customers each accounted for at least 10% of revenue. One of these indirect customers actually purchased their products through one of Nvidia’s largest direct clients.

En su informe anual del año fiscal 2024 (finalizado el 28 de enero), Nvidia reveló que el 13% de los ingresos totales del año provenían de un cliente (identificado como Cliente A). La compañía informó además a los inversores que “un cliente indirecto que compra principalmente nuestros productos a través de integradores de sistemas y distribuidores, incluido a través del Cliente A, se estima que representó aproximadamente el 19% de los ingresos totales.”

Para poner todo esto en perspectiva, Nvidia reveló que ningún cliente representó el 10% o más de los ingresos totales durante los años fiscales 2023 o 2022. Claramente, en solo el último año aproximadamente, Nvidia ha experimentado una demanda creciente por sus chips, pero gran parte de este crecimiento parece provenir consistentemente de un número limitado de clientes.

¿Por qué esto es particularmente preocupante para Nvidia?

Una cosa es preocuparse por las tendencias crecientes de concentración de clientes. Sin embargo, mirar de dónde puede estar proveniendo este crecimiento agrega una capa adicional de alarma al evaluar las perspectivas de crecimiento de Nvidia. Si bien no puedo afirmar con certeza qué compañías están específicamente entre las cuatro principales de Nvidia, existen buenas razones para creer que gran parte del crecimiento de la compañía se puede rastrear hasta los “Siete Magníficos” miembros.

En el último año, ejecutivos como Mark Zuckerberg y Elon Musk han mencionado que Meta y Tesla están comprando agresivamente la unidad de procesamiento gráfico H100 de Nvidia. Esto es una gran noticia a primera vista. Ser el chip de IA elegido por dos de las mayores empresas de tecnología del mundo es más que un simple gesto de aprobación. Sin embargo, los inversores no deberían estar saltando de alegría.

En la llamada de ganancias del segundo trimestre de Tesla a principios del verano, Musk dio algunas señales fuertes de que la compañía podría buscar competir con Nvidia en el futuro. Además, Meta ha estado aumentando sus inversiones en gastos de capital (capex), y no todo eso es una buena noticia para Nvidia. Meta ha desarrollado su propio chip, llamado Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), en un esfuerzo por alejarse de una dependencia tan fuerte de Nvidia. Además, el gigante del comercio electrónico y la informática en la nube, Amazon, también ha apostado por su propio camino de IA, parte del cual incluye el desarrollo de sus propios chips de entrenamiento e inferencia.

Para ser claro, no veo la creciente competencia como un talón de Aquiles para Nvidia. Incluso si las grandes tecnológicas comienzan a reducir sus pedidos a Nvidia, presupongo que la compañía tendrá poco problema para encontrar nuevos negocios. La verdadera preocupación es que creo que Nvidia perderá poder de fijación de precios a medida que más actores ingresen al mundo de los chips. Entonces, aunque Nvidia probablemente seguirá generando un sólido crecimiento, creo que los días de aceleración de ingresos y beneficios de tres dígitos podrían estar llegando a su fin.

