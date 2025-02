¿Es Nu Stock una compra ahora?

Ha habido mucha emoción en el mercado de valores hasta ahora en 2025, principalmente relacionada con la inteligencia artificial (IA). El lanzamiento de DeepSeek sorprendió a los inversores hace unas semanas, y desde entonces ha habido una avalancha de informes de ganancias de alto perfil como los de Apple, Amazon y Alphabet.

A pesar de todo eso, el índice S&P 500 ha subido solo un 3% este año. Está cerca de su máximo histórico, y las valoraciones parecen caras en este momento. Sin embargo, todavía hay gangas disponibles y acciones excelentes con potencial a largo plazo. Vamos a echar un vistazo a Nu Holdings (NYSE: NU) y ver si debería estar en tu lista de compra este año.

Nu ha demostrado un crecimiento excepcional desde que se convirtió en una empresa pública en 2021. Ha aumentado sus ingresos a tasas de dos dígitos altos, y el ingreso neto también ha estado aumentando a un ritmo elevado, subiendo de $303 millones a $553.4 millones año tras año en el tercer trimestre.

La compañía opera como un banco totalmente digital en su país de origen, Brasil, así como en sus nuevos mercados de México y Colombia, y está incorporando millones de nuevos miembros anualmente. Añadió 5.2 millones de nuevos clientes en el tercer trimestre de 2024 y terminó el trimestre con 109.7 millones.

La mayor parte de su crecimiento en números sigue llegando de Brasil, que tiene la población más grande de cualquier país de América Latina. Nu tenía 98.8 millones de clientes en Brasil al final del tercer trimestre, o 56% de la población adulta, y el 60% de los miembros activos utilizan Nu como su cuenta bancaria principal.

Nu tiene sus raíces en apuntar al consumidor masivo, que en gran medida estaba excluido del sistema bancario altamente regulado en Brasil, pero desde entonces ha llamado la atención de una clientela adinerada también, que se siente atraída por la aplicación financiera totalmente online y fácil de usar de Nu.

Está creciendo rápidamente en México, donde añadió 1.2 millones de clientes en el tercer trimestre para un total de 8.9 millones. Apenas está comenzando en Colombia, donde solo tiene 2 millones de clientes. Recientemente lanzó cuentas de ahorro de alta tasa en ambos mercados, donde su negocio está ganando tracción, pero tiene un largo camino de crecimiento.

Además de añadir miembros, también está generando crecimiento a través de ventas adicionales y cruzadas a los miembros existentes. Ha expandido su plataforma para incluir cuentas bancarias, productos crediticios, herramientas de inversión y más, y el ingreso promedio por usuario activo está aumentando, subiendo de $10 a $11 año tras año en el tercer trimestre.

Los miembros activos están utilizando la plataforma con frecuencia, como lo indica una tasa de actividad del 83.6%, en aumento desde el 82.8% del año anterior.

Nu está creciendo a pasos agigantados, y tiene una gran oportunidad de mercado en capas verticales y horizontales. Sin embargo, opera en una región con volatilidad económica, lo que crea riesgo. Como banco, también lidia con los desafíos de los ciclos económicos, y tasas de interés más altas llevan a mayores incumplimientos. Sus préstamos no rendidos (NPL) han estado aumentando, aunque los resultados del tercer trimestre estuvieron en línea con las expectativas.

También es bastante joven y sin un extenso historial. Eso es típico de casi cualquier acción de alto crecimiento, y Nu no sería adecuado para el inversor extremadamente adverso al riesgo.

Las acciones de Nu cotizan a un ratio P/E adelantado de un año de 16, lo cual es una ganga para una acción de crecimiento. Es una valuación más alta que la de una acción bancaria típica, pero es apenas un poco más alta que algunas de los mayores bancos de Estados Unidos como JPMorgan Chase, que cotiza a un P/E de aproximadamente 14. Nu es un híbrido, la acción fintech por excelencia, utilizando la tecnología para mejorar el sector de servicios financieros. Veo el caso alcista para Nu como mucho más convincente, y me enfocaría en la parte de crecimiento de la empresa y la llamaría una ganga.

