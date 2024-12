‘¿Es mejor dejarles a los niños un 401(k) o efectivo?’ – Suze Orman propone una 3ª opción pero añade ‘Deja de preocuparte por los niños’

Decidir si dejar a tus hijos un 401(k) o efectivo no es solo una pregunta de dinero, es un problema matemático envuelto en un dolor de cabeza fiscal, atado con un lazo de “¿Qué tomará el IRS después?” Bridget, una oyente del podcast The Women & Money con Suze Orman, clavó su pregunta en septiembre, preguntando: “¿Es mejor dejar un 401(k) a los niños o efectivo?”

Bridget admitió que sus hijos probablemente elegirían efectivo sin dudarlo. Aun así, reconoció las complejidades de las reglas de herencia, preguntando si ella y su esposo deberían vivir de su efectivo en la jubilación o gastar su 401(k). Oh, y con no poco orgullo, compartió que todas sus hijas abrieron Roth IRAs temprano, ¡incluso la más joven comenzó a los 18!

La respuesta de Suze fue una brillantez clásica de amor duro: “¿Por qué no tienes un Roth 401(k)? ¿Por qué no conviertes? ¿Por qué no haces cosas así? Para que cuando hereden, no sea tan importante.” No endulzó su consejo ni por un segundo. “Tienes que escucharme y escucharme atentamente.”

Suze desafió el enfoque de Bridget en el bienestar financiero de sus hijos, diciendo: “¿Por qué no te preocupas por ti y tu esposo y qué van a hacer cuando sean mayores y qué es lo mejor para ustedes? Deja de preocuparte por los niños y la mamá oso y comienza a preocuparte por ti misma. ¿Madre típica, verdad?” Fue un llamado a la acción, instando a Bridget a priorizar su propia seguridad financiera sobre la planificación de la herencia de sus hijos.

Su consejo se centró en hacer un uso más inteligente de las cuentas Roth. “Roth 401(k). Comienza a hacer eso. Deja que crezca, deja que crezca, deja que crezca”, instó Suze, agregando que la elección entre gastar efectivo o retirar de un 401(k) depende en gran medida de los tramos impositivos y de las circunstancias financieras durante la jubilación. Básicamente, no se trata de dejar más dinero, se trata de estructurarlo para beneficiar a todos, comenzando por ti.

Si bien el consejo de Suze es acertado: convertir a un Roth 401(k) puede proteger a tus hijos de facturas de impuestos elevadas en los 401(k) heredados, vale la pena hacer algunas preguntas adicionales. Para empezar, ¿qué tan seguros es tu plan financiero? Si tu y tu esposo gastan sus reservas de efectivo para preservar un 401(k), ¿se dejarán vulnerables a gastos inesperados? ¿Y qué pasa si las leyes fiscales futuras cambian (porque, seamos sinceros, siempre lo hacen)? Esa estrategia de Roth 401(k) podría no sentirse como una bala de plata si las reglas cambian nuevamente.

La historia continúa

También vale la pena considerar el impacto psicológico en tus hijos. El efectivo, aunque más simple, no necesariamente enseña responsabilidad financiera. Un 401(k), por otro lado, requiere que tus herederos se involucren en la planificación a largo plazo y potencialmente administren las distribuciones sabiamente. ¿Crea esto una oportunidad para involucrar a tus hijos en discusiones de planificación patrimonial, preparándolos con fondos y el conocimiento financiero que necesitarán para tener éxito?

No todos estarán de acuerdo con el consejo de Orman sobre poner tu jubilación por encima de las necesidades de tus hijos, puede parecer contraintuitivo o incluso egoísta para algunos. Pero hay un caso a favor. Después de todo, asegurar tu propia estabilidad financiera significa que es menos probable que te conviertas en una carga para ellos más adelante.

Dicho esto, si te encuentras en una posición en la que tienes tu jubilación en marcha, vale la pena pensar en cómo deseas apoyar a tus hijos más allá de simplemente dejarles dinero. Tal vez se trate de dotarlos de habilidades financieras, enseñarles cómo administrar lo que tienen o modelar un enfoque reflexivo hacia el dinero. No se trata solo de lo que dejas, se trata de la mentalidad y hábitos que se llevan consigo.

Lee a continuación:

Siguiente: Transforma tu trading con ideas y herramientas de trading de mercado únicas de Benzinga Edge. Haz clic ahora para acceder a ideas únicas que pueden ponerte por delante en el mercado competitivo de hoy.

¿Quieres recibir el último análisis de acciones de Benzinga?

Este artículo ‘¿Es mejor dejarles a los niños un 401(k) o efectivo?’ – Suze Orman Propone una Tercera Opción, Pero Agrega ‘Deja de Preocuparte por los Niños’ apareció originalmente en Benzinga.com

© 2024 Benzinga.com. Benzinga no ofrece asesoramiento de inversión. Todos los derechos reservados.