¿Es la acción de Super Micro Computer una compra, venta o retención en 2025?

Con sus acciones más que duplicando su valor en lo que va del año, Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) está recuperándose de la crisis causada por la incertidumbre sobre sus prácticas contables. Pero ¿es esta recuperación una casualidad o el comienzo de un nuevo ciclo alcista? Averigüemos más a fondo para determinar qué nos depara el 2025 para esta empresa de hardware de inteligencia artificial (IA).

Fundada en 1993, Super Micro Computer ha sido durante mucho tiempo uno de los fabricantes más destacados del Silicon Valley de servidores y hardware para centros de datos. Sin embargo, las acciones languidecieron en relativa oscuridad, con un valor prácticamente plano desde 2015 hasta 2021, hasta que la aparición de ChatGPT en 2022 desencadenó un épico ciclo alcista que llevó a un máximo histórico de $119 a principios de 2024.

Supermicro, también conocida así, ayuda a convertir las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) creadas por fabricantes de chips como Nvidia y Advanced Micro Devices en servidores informáticos listos para usar. Se especializa en diseños energéticamente eficientes que podrían ahorrar dinero a los clientes a medida que ejecutan y entrenan algoritmos de IA.

Este papel intermedio permite a la empresa beneficiarse indirectamente de las innovaciones en diseño de chips de sus socios y disfrutar de un crecimiento operativo explosivo.

El ciclo alcista de Supermicro ya se estaba deteniendo a mediados de 2024, pero las caídas llegaron a un punto crítico en agosto cuando el famoso vendedor en corto Hindenburg Research publicó un informe demoledor acusándola de manipulación contable, evasión de sanciones y otras infracciones graves.

Poco después, Supermicro retrasó la presentación de su informe anual del año fiscal 2024. Y su antiguo auditor Ernst & Young renunció, citando una falta de disposición para estar asociado con sus estados financieros.

Donde hay humo, a menudo hay fuego, y esto era mucho humo. Además, la empresa tiene un historial de problemas regulatorios. En 2020, la Comisión de Valores y Bolsa le impuso una multa de $17.5 millones por violaciones contables. En 2018, las acciones fueron retiradas de la bolsa Nasdaq debido a una falta en la presentación de informes financieros.

Los inversores temían que el retraso en la presentación reciente pudiera llevar a Supermicro a ser retirada nuevamente de la bolsa, lo que podría perjudicar el precio de las acciones al hacerlas menos líquidas y alejar a los compradores institucionales más adversos al riesgo.

Sin embargo, parece cada vez más probable que esto no sea el caso. La dirección cree que podrá presentar sus informes financieros retrasados para el 25 de febrero y reitera su afirmación de que ninguno de sus informes anteriores necesitará ser reformulado.

Esta actualización es una gran señal positiva para Supermicro porque sugiere que los temores de un escándalo contable pueden estar exagerados, desplazando la atención nuevamente al excelente impulso operativo de la empresa.

Según un comunicado preliminar, la dirección espera que las ventas del segundo trimestre fiscal hayan crecido un 54% interanual, alcanzando entre $5.6 mil millones y $5.7 mil millones, a medida que los clientes siguen comprando sus sistemas de enfriamiento líquido para centros de datos y servidores de IA. Esta tasa de crecimiento es impresionante, pero se espera que se acelere este año a medida que el socio de Supermicro, Nvidia, continúe implementando sus nuevas GPU Blackwell.

Este mes, Supermicro confirmó que había comenzado la producción completa de servidores utilizando los chips basados en Blackwell. Esto debería ser un impulso significativo a medida que los clientes de centros de datos buscan mantenerse relevantes en el mercado de IA generativa cada vez más competitivo.

Si bien Supermicro aún no está totalmente fuera de peligro (en cuanto a la incertidumbre contable y legal), su valoración actual parece considerar los posibles desafíos. Con un múltiplo precio-ganancias adelantado de apenas 23, las acciones son más baratas que el promedio del Nasdaq de 28 a pesar de su saludable tasa de crecimiento.

Estoy muy optimista sobre Supermicro, pero algunos inversores tal vez quieran esperar a que algunas de las incertidumbres se disipen antes de considerar una posición en la empresa.

Will Ebiefung tiene posiciones en Super Micro Computer. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda a Advanced Micro Devices y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Es Super Micro Computer una compra, venta o retención en 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool