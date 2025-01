Es hora de que Apple modernice sus planes de almacenamiento en iCloud.

Apple presentó iCloud en junio de 2011, y desde entonces, el nivel gratuito de iCloud ha permanecido en 5GB. Sin embargo, hoy no estoy aquí para hablar de eso. Si bien 5GB de iCloud gratuito es definitivamente insuficiente para nuestras necesidades casi una década y media después, creo que Apple tiene un problema más grande que abordar con iCloud: sus niveles pagos.

Durante un buen tiempo, Apple ha ofrecido 50GB de iCloud por $0.99 al mes, 200GB por $2.99 al mes y 2TB por $9.99 al mes. Este precio fue introducido en 2017 y ha permanecido así desde entonces.

Entre 2015 y 2017, sin embargo, $9.99 al mes te daba solo 1TB, y 2TB costaba $19.99 al mes. Es interesante que Apple haya reducido el precio de 2TB desde 2015, pero la eliminación de 1TB dejó un vacío en la línea de almacenamiento, y ahí es donde está mi queja. Llegaré a eso más adelante.

Apple ha realizado algunas otras cosas con iCloud desde que establecieron estos precios en 2017. iCloud ahora incluye Private Relay, Custom Email Domains, Hide My Email y HomeKit Secure Video (para usuarios con 2TB o más). Apple también renombró sus niveles pagos de iCloud en 2021, refiriéndose ahora a ellos como iCloud+.

En 2023, Apple decidió que muchas personas realmente querían más almacenamiento de iCloud+. Después de todo, tras el lanzamiento de Apple One en 2020, los usuarios descubrieron que podían adquirir Apple One Premier por $34.95 al mes (que incluye 2TB de iCloud) y también combinar una suscripción separada de 2TB de iCloud por $9.99 al mes, desbloqueando un total de 4TB.

No estoy seguro de cuántas personas compraron Apple One Premier solo para desbloquear 2TB de almacenamiento de iCloud, pero estoy seguro de que no fue cero. De todos modos, Apple introdujo nuevos niveles de 6TB y 12TB de iCloud+ en 2023, después del lanzamiento del iPhone 15 Pro. Estos niveles tenían un precio de $29.99 al mes y $59.99 al mes, respectivamente.

Y eso fue todo. Apple no realizó cambios en ningún otro nivel de iCloud+ cuando hicieron esa actualización. Los niveles introducidos originalmente en 2017 se mantuvieron, solo con algunos nuevos niveles de gama alta para usuarios intensivos.

Apple probablemente se beneficia mucho del conjunto de tres niveles (excluyendo los niveles extremos) que ofrece hoy en día. He solicitado durante mucho tiempo que Apple cree un simple plan de 1TB en medio de 2TB y 2TB, pero probablemente haya alguna razón comercial bien pensada para no querer hacerlo. Por lo tanto, tengo una propuesta más sencilla.

En lugar de introducir un nuevo cuarto nivel más bajo, ¿por qué no ajustar cuánto almacenamiento obtiene cada uno? Después de casi diez años en los que los planes de 50GB y 200GB se han mantenido a los precios actuales, creo que es hora de hacer un cambio. Después de todo, los tamaños de archivo solo están aumentando. Probablemente 50GB sea apenas suficiente para la copia de seguridad de la mayoría de los iPhone en este momento.

Esto es lo que sugiero:

Gratis: 5GB (Sé que esto es malo, pero ese no es el enfoque aquí)

$1.99 al mes: 100GB

$3.99 al mes: 400GB

$9.99 al mes: 2TB

Me inspiré en el plan de 100GB de Google para el plan de 100GB, ya que Google actualmente ofrece 100GB por $1.99 al mes. Considerando que Google y Apple comparten el mismo precio de $9.99 al mes para 2TB, creo que es un punto de referencia justo para los precios.

Además, está el plan de 400GB por $3.99 al mes. Creo que es un buen equilibrio entre ofrecer más almacenamiento por un precio razonable y no canibalizar completamente la base de clientes para el nivel de 2TB.

Muchos argumentarían probablemente que Apple mantiene intencionalmente una gran brecha entre 200GB y 2TB para llevar a la gente a pagar por almacenamiento que no necesitan, pero no necesariamente estoy de acuerdo. Creo que en la mayoría de los casos, una vez que se alcanza el límite de 200GB de iCloud, los clientes simplemente terminan usando menos almacenamiento de iCloud, ya sea almacenando fotos/videos localmente o directamente encontrando cosas para eliminar.

En la mente de muchas personas, pasará mucho tiempo antes de que puedan utilizar 2TB, ¿por qué pagar por eso ahora? Mis niveles de precios propuestos acortan bastante esa brecha y brindan una cantidad suficiente de almacenamiento para el mundo actual.

Cuando Apple introdujo los niveles de almacenamiento que ofrece hoy, los iPhones estaban pasando de 32GB a 64GB de almacenamiento base. Hoy en día tenemos 128GB y 256GB dependiendo del iPhone que compres, así que creo que es justo que los niveles de iCloud reflejen eso.

¿Estás de acuerdo con estos niveles propuestos o te gustaría ver algo más? Estoy seguro de que muchas personas sugerirían más de 5GB gratis, lo cual también sería un cambio bienvenido. Comparte tus pensamientos en los comentarios.