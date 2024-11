¿Es esta una nueva razón para comprar acciones de Pfizer a manos llenas?

A pesar de las recientes dificultades de Pfizer (NYSE: PFE) con la caída de los ingresos y un intento por parte de un inversor activista de destituir a su liderazgo, el gigante farmacéutico sigue avanzando activamente en sus prioridades principales y dando a los inversores muchas razones para considerar comprar su acción mientras está barata.

Con eso en mente, aquí hay una nueva iniciativa que vale la pena tener en cuenta si estás pensando en realizar una inversión.

El 20 de noviembre, Pfizer anunció que su asociación estratégica con Flagship Pioneering, un grupo de capital de riesgo (VC) de biotecnología muy prestigioso, había acordado una nueva colaboración.

Según el acuerdo, una de las compañías del portafolio de Flagship, una biotecnológica privada llamada Ampersand Biomedicines, trabajará con Pfizer para potencialmente desarrollar nuevos medicamentos para la obesidad. Dado que el mercado de medicamentos para bajar de peso podría llegar a ser tan grande como $100 mil millones para el 2030, no hay duda de que hay un gran potencial para estos negocios al trabajar juntos.

La plataforma tecnológica de Ampersand tiene como objetivo agilizar el desarrollo de medicamentos de múltiples componentes que pueden localizarse con precisión en las ubicaciones fisiológicas apropiadas en el cuerpo del paciente, tal vez incluyendo ubicaciones específicas dentro de tipos específicos de células, y luego administrar un efecto medicinal de alto impacto.

A diferencia de tecnologías que son conceptualmente similares en términos de sus objetivos, como los conjugados anticuerpo-medicamento (ADC), la tecnología de Ampersand supuestamente puede implementarse en una amplia gama de formatos terapéuticos diferentes y sistemas de administración de medicamentos, utilizando desde moléculas pequeñas hasta biológicos e incluso ácidos nucleicos como ARNm.

En resumen, esto significa que la biotecnología podría desarrollar enfoques novedosos para tratar la obesidad y que esos enfoques novedosos podrían resultar ser significativamente más efectivos que los medicamentos que actualmente están en el mercado o en desarrollo en otros lugares.

Pero ese es un objetivo ambicioso. Esto no sugiere que su enfoque altamente flexible en múltiples formatos es imposible, pero en la práctica tendrán que abordar una gran cantidad de problemas de ingeniería más allá de lo que se esperaría normalmente. Deberán calibrar cuidadosamente las interacciones físicas y químicas entre cada formato de medicamento y cada sistema de administración desde cero, y hacerlo correctamente incluso para una combinación es un proceso complicado y desafiante.

La historia continúa

Aun así, no te pongas muy pesimista sobre la colaboración entre Ampersand y Pfizer. El dúo tendrá muchos recursos para trabajar, así como acceso a gran parte de la mejor propiedad intelectual (PI) y el talento para desarrollar muchas de las biotecnologías algo dispares en su repertorio. Asimismo, los dos negocios tienen una gran cantidad de datos biológicos para trabajar, lo que sin duda mejorará sus probabilidades de éxito.

Al mismo tiempo, no hay ninguna razón para apresurarse a comprar acciones de Pfizer en base a esta nueva colaboración. No hay garantía de que el enfoque de Ampersand conduzca a nuevos medicamentos en los próximos cinco años más o menos, incluso con la ayuda de los formidables recursos de investigación y desarrollo (I+D) de Pfizer y la orientación experta. Actualmente, no hay indicación de que el dúo vaya a lanzar nuevos ensayos clínicos pronto.

Esta colaboración apenas está comenzando y probablemente implicará una gran cantidad de trabajo en laboratorio, así como extensas pruebas preclínicas que probablemente ni siquiera se hayan imaginado todavía. Incluso si de alguna manera comenzaran ensayos clínicos reales relativamente pronto, los ensayos pueden fallar o tomar años en concluir en su totalidad, por lo que las perspectivas de que alguien gane dinero rápidamente en base a esta colaboración son efectivamente nulas.

Eso significa que si Pfizer alguna vez comercializa un medicamento derivado de esta colaboración, sería un rezagado tardío en el mercado de medicamentos contra la obesidad. Por lo tanto, tendría que producir un medicamento nuevo muy potente y/o altamente tolerable si quisiera asegurar una cuota de mercado significativa. Así que, mantente atento a los anuncios sobre cualquier medicamento nuevo para la obesidad en desarrollo. Hasta entonces, no hay muchas razones para actualizar tu tesis de inversión en Pfizer.

