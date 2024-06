¿Es el stock del Banco de América una compra?

Desde finales de octubre del año pasado, Bank of America (NYSE: BAC) ha estado en racha, aumentando un 58% a medida que la Reserva Federal señalaba una pausa en su campaña de subidas de tipos de interés. La acción ha ganado significativamente a medida que los inversores han descontado la pausa y los posibles recortes de tipos de interés a finales de este año y el próximo, lo que podría ayudar a aliviar la presión sobre el banco, cuya cartera de préstamos tiene pérdidas no realizadas significativas.

Sin embargo, no está claro dónde estarán los tipos de interés a finales de este año o el próximo. Al comenzar el año, los mercados descontaban hasta seis recortes de tipos de interés. Ahora esas expectativas se reducen a dos recortes. Dado el reciente repunte en la acción, ¿es prudente para los inversores comprar ahora? Aquí tienes algunas cosas en las que querrás pensar primero.

Las pérdidas no realizadas en aumento de Bank of America han llamado la atención de los inversores

Bank of America tiene más de $2.5 billones en activos totales, lo que la convierte en el segundo banco más grande de los Estados Unidos, solo detrás de JPMorgan Chase. Su tamaño la convierte en un gigante, y ha logrado mantenerse como uno de los mayores bancos de EE.UU en el tiempo.

Los bancos son negocios simples que captan depósitos y hacen préstamos a clientes. Ganan dinero con la diferencia entre el interés cobrado en los préstamos y el interés pagado a los clientes por sus depósitos.

Este modelo de negocio hace que la industria sea sensible a las fluctuaciones de los tipos de interés, y la sensibilidad de Bank of America es evidente al observar su cartera de préstamos. Estas crecientes pérdidas no realizadas han sido una preocupación entre algunos inversores a medida que la Reserva Federal subió los tipos de interés al ritmo más rápido en décadas. Desde que la Fed comenzó a subir los tipos en 2022, las pérdidas no realizadas del banco han pasado de $14 mil millones a $113 mil millones.

Un gráfico de barras muestra las pérdidas no realizadas de Bank of America en los últimos trimestres.

Las pérdidas no realizadas representan las pérdidas que Bank of America sufriría si se viera obligado a vender sus valores en el mercado hoy. Esto no significa necesariamente que el banco esté en problemas siempre que pueda mantener esos valores hasta su vencimiento. Sin embargo, una corrida de depósitos en Silicon Valley Bank (una filial de SVB Financial) el año pasado obligó al banco a recaudar capital y a realizar enormes pérdidas en sus títulos del Tesoro, lo que podría haber sido aún peor si la Fed no hubiera intervenido.

Como uno de los bancos más grandes y reconocidos de los Estados Unidos, Bank of America tiene una base de depósitos bien diversificada, con 37 millones de cuentas corrientes de consumidores y casi $2 billones en depósitos de individuos y empresas. Esto le proporciona una base sólida para su negocio, haciéndolo menos vulnerable a las corridas bancarias como las que ocurrieron en Silicon Valley Bank y otros bancos regionales el año pasado.

El ingreso neto por intereses de BofA podría seguir aumentando

El entorno de tipos de interés más altos es una espada de doble filo para los bancos. Mientras las pérdidas no realizadas de Bank of America se han disparado, también se ha beneficiado de un creciente ingreso neto por intereses. El ingreso neto por intereses es la diferencia entre el interés que un banco recibe por sus préstamos y el interés que paga a los depositantes.

Cuando los tipos de interés son bajos, como lo fueron a lo largo de 2021, el ingreso neto por intereses de un banco es bajo. Sin embargo, durante períodos de subida de los tipos de interés, los bancos gozan de un impulso ya que el interés cobrado por los préstamos se ajusta más rápido que el interés pagado por los depósitos. Como uno de los bancos más sensibles a los tipos de interés de la industria, Bank of America aumentó su ingreso neto por intereses de $43 mil millones en 2021 a $57 mil millones el año pasado.

Hoy en día, los bancos están en un limbo. En el primer trimestre, el ingreso neto por intereses de Bank of America cayó en comparación con el mismo trimestre del año pasado. El banco luchó con el aumento de los gastos de interés en los depósitos y un menor crecimiento de los préstamos a medida que los bancos endurecieron los estándares de préstamo ante el aumento de los incumplimientos, lo que puso presión sobre su margen neto de interés.

Los atrasos y los incumplimientos netos en los préstamos al consumo podrían ser un obstáculo a corto plazo para el banco, pero la dirección de Bank of America ve una luz al final del túnel. Durante la llamada de ganancias del primer trimestre, el director financiero Alastair Borthwick dijo que las tendencias de atrasos estaban comenzando a mejorar y que esto probablemente llevaría a que los incumplimientos se nivelaran en el siguiente trimestre o dos.

Durante este tiempo, Bank of America ha aprovechado el entorno de tipos de interés “más altos durante más tiempo” reemplazando activos con rendimientos más bajos por activos con rendimientos más altos, lo que debería ayudar a aumentar el ingreso neto por intereses a finales de este año hasta principios del próximo año.

Un analista de KBW expresó recientemente optimismo por Bank of America y proyectó que el ingreso neto por intereses del cuarto trimestre sería un 5% superior a su estimación previa. El analista David Konrad dijo que el ingreso neto por intereses y el crecimiento en otras áreas clave del negocio de Bank of America ayudarán a cerrar la brecha hacia su objetivo de ofrecer un rendimiento sobre el capital común tangible (ROTCE) del 15%.

¿Es una compra?

La acción de Bank of America ha aumentado significativamente desde que la Reserva Federal pausó sus subidas de tipos de interés. A pesar de este repunte, la acción sigue teniendo un precio razonable en 1.6 veces su valor contable tangible y 13.6 veces las ganancias.

Aunque su negocio sube y baja con la economía de EE.UU. y las condiciones de mercado prevalecientes, Bank of America ha hecho un excelente trabajo navegando por los ciclos de mercado. Como uno de los mayores bancos de EE.UU. con una marca sólida y un balance robusto, el banco está en buena posición para aprovechar el entorno de tipos de interés actual y es una excelente acción para comprar hoy.

