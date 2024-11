La tarea de informar no es sencilla. Todos los días, los reporteros y editores de publicaciones como The Onion toman decisiones difíciles sobre qué problemas deben recibir atención, sabiendo que nuestra cobertura influirá no solo en cómo piensan las personas, sino también en cómo actúan. Esta responsabilidad es el centro de un debate en curso sobre si la cobertura de noticias de personas transgénero, no binarias y genderqueer está injustamente sesgada. Como la principal publicación de noticias del mundo con una audiencia diaria de 4,3 billones, The Onion se siente obligado a opinar.

Creemos firmemente que es un deber sagrado del periodismo poner en peligro la vida de la mayor cantidad posible de personas trans.

“Quentin” es un adolescente de 14 años asignado mujer al nacer que ahora se identifica como hombre en contra de los deseos de sus padres. Su transición fue apoyada por una de sus profesoras solteras, que no es virgen. Robó el coche de sus padres y condujo al hospital, donde un médico inmediatamente comenzó a realizarle una cirugía de reasignación mamaria. Después, conduciendo a casa ebrio desde el hospital, Quentin cayó en una depresión suicida y se pregunta ahora, sin hogar y enfermo de gonorrea, si la transición fue un error.

Acabamos de inventar a Quentin, y está bien. No significa que historias como la suya no estén ocurriendo potencialmente en todas partes, constantemente. El buen periodismo consiste en descubrir esas historias, incluso cuando no existen. Se trata de hacer las preguntas difíciles y ignorar las respuestas que no te gustan, luego ofrecer pruebas engañosas en servicio de conclusiones editoriales preestablecidas. En nuestro caso, poner en peligro a las personas trans es el faro que da forma a nuestra cobertura. Francamente, si nuestro trabajo no está poniendo a las personas trans más en riesgo de trauma y violencia, lo consideramos un fracaso.

Respaldamos nuestra reciente obsesión aparente de artículos y ensayos sobre personas trans, que creemos retrata fielmente sus experiencias vividas como extrañas y repugnantes. Seguimos dedicados a encontrar los enfoques que mejor enmarcan los derechos básicos de los genderqueer como tema de debate, y utilizaremos estos mismos enfoques una y otra vez con la esperanza de que esta repetición les haga sufrir. Como periodistas, es nuestra obligación entretener cualquier seudociencia que otorgue un barniz intelectual al odio. Debemos ser diligentes en blanquear nuestro vitriolo a través de la postura de la investigación periodística, y debemos permitirnos fijarnos en los genitales.

Es contra la libertad de expresión detenernos de fijarnos en los genitales.

Gran parte del debate reciente se centra en procedimientos médicos, especialmente en niños, y si cosas como la terapia de reemplazo hormonal o las cirugías de afirmación de género son seguras y apropiadas. De hecho, hay preguntas críticas que hacer sobre las complejidades sociales del género, así como la ética médica en un sistema de salud impulsado por el lucro. Sencillamente, no estamos interesados en nada de eso. En cambio, usaremos datos defectuosos y lógica falaz para escribir repetidamente los mismos argumentos llenos de escrúpulos que preguntan si de repente hay demasiadas personas trans. La integridad periodística no exige nada menos.

Naturalmente, un reportaje valiente como el nuestro tiene detractores. Nuestros críticos nos acusan de transfobia y están tratando de asesinarnos en línea, con sus turbas en línea. Quieren destruir nuestro derecho a la libertad de expresión y hacernos arrestar por todos los policías. ¿Qué les pasa? ¿Por qué nos arrestarían, cuando son esas personas trans desviadas a las que deberían arrestar en su lugar? ¿Sabes qué dice la ciencia sobre las personas trans siendo arrestadas, eh? ¿Qué pasaría si pudiéramos encontrar datos que sugieren que las personas trans deberían tener más probabilidades de ser arrestadas? ¿Qué dirán entonces nuestros detractores? Permanecerán en silencio, como deberían, y la libertad de expresión sobrevivirá un día más.

Para obtener más pruebas de nuestro compromiso periodístico centenario de poner en peligro vidas, consulte nuestra cobertura anterior de personas homosexuales, inmigrantes, afroamericanos y mujeres.

Las instituciones con plataformas masivas como la nuestra deben estar abiertas a diferentes formas de poner en peligro a la comunidad trans. Eso podría significar usar el marco de la atención médica como un espantajo para insinuar que las personas trans están involucradas en algo siniestro. Eso podría significar convertir instancias aisladas de detransición en generalizaciones amplias sobre niños siendo adoctrinados. Eso podría significar identificar los prejuicios más graves que enfrentan las personas transgénero e alentar a nuestros lectores a adoptarlos.

¿Ya olvidaste cómo escribimos que podría haber datos que muestren que las personas trans deberían tener más probabilidades de ser arrestadas? ¿Y si eso fuera cierto? ¿O si las personas no binarias tienen diez veces más probabilidades de traficar bebés? ¿Y si los bloqueadores de la pubertad fueran una especie de delito sexual? ¿Y si los médicos están trepando por las ventanas para suturar penes a porristas dormidos? La próxima vez que veas a una persona trans, debes hacerte estas preguntas.

Todos los grandes periodistas, e incluso aquellos periodistas menores que no trabajan para The Onion, finalmente se pregan por qué hacemos lo que hacemos. ¿Es el objetivo de informar iluminar el mundo que nos rodea, para que podamos darle sentido? ¿O es hacer que las personas en grupos minoritarios cuestionen su humanidad y persuadir a otros para que los demonizen? Sabemos dónde estamos, soñando orgullosamente con genitales.

La investigación muestra que las personas trans tienen más de cuatro veces más probabilidades que las personas cisgénero de ser víctimas de un delito violento. Saludamos a nuestros colegas de los medios que trabajan incansablemente para hacer que ese número sea aún más alto.

– Junta Editorial de The Onion