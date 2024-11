¿Es Boeing una acción que crea millonarios?

En la superficie, Boeing (NYSE: BA) parece tener todos los ingredientes de una inversión potencial para hacer millonarios. El mercado de aviones está creciendo, la competencia es mínima y los contratos gubernamentales son abundantes. Pero a pesar de sus muchas ventajas, este líder aeroespacial ha perdido el 60% de su valor en medio de una década. ¿Esa caída ha creado una oportunidad de compra para este negocio una vez estelar, o debería ser vista como una advertencia para que los inversores se mantengan alejados?

La frase “foso económico” – popularizada por la leyenda de inversiones Warren Buffett – se refiere a ciertos tipos de ventajas competitivas duraderas que una empresa puede tener que dificultan que posibles rivales avancen en su contra. El foso económico de Boeing es tan profundo como vienen. En el mercado de aviones de pasajeros grandes, compite en un duopolio con el rival europeo Airbus, con una participación de mercado de alrededor del 40% para aviones de pasajeros grandes (en comparación con el 60% de Airbus). También desempeña un papel notable en el contrato de defensa de EE. UU., suministrando sistemas de armas como el icónico helicóptero Apache.

Los inversores no deberían esperar que el duopolio termine pronto. La industria de fabricación de jets de pasajeros grandes tiene una barrera de entrada increíblemente alta debido a las inversiones de capital requeridas, la intensa supervisión regulatoria y las relaciones comerciales entre los fabricantes y las principales aerolíneas que pueden ser reacias a experimentar con nuevos proveedores.

A lo largo de muy largo plazo, un rival chino como COMAC podría aprovechar costos laborales más bajos y el apoyo del gobierno de Beijing para abrirse paso en la industria. Pero la Oficina Internacional de Aviación (IBA) espera que el recién llegado capture solo alrededor del 1% de la oportunidad para 2030. Con una posible interrupción industria a décadas de distancia, la mayor amenaza de Boeing podría ser ella misma.

En el tercer trimestre, los ingresos de Boeing cayeron alrededor del 1% interanual a $17.8 mil millones, con resultados afectados por su segmento de aviones comerciales, donde las ventas cayeron un 5% a $7.44 mil millones. Este negocio central estaba lidiando con una serie de problemas, incluida una huelga laboral de siete semanas por la Asociación Internacional de Miembros del Trabajo y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) que terminó este mes.

El nuevo contrato estipula un aumento del 38% en el salario de los trabajadores durante los próximos cuatro años, junto con beneficios de jubilación más generosos, poniendo aún más presión en este negocio con pérdidas. Para ponerlo en contexto, el segmento de Aviones comerciales de Boeing generó una pérdida operativa de $4 mil millones en el tercer trimestre, por lo que es probable que los costos laborales más altos sean lo último que los accionistas quieran ver en este momento.

Justo semanas después del nuevo contrato de IAM, los registros federales revelaron que Boeing despedirá a 2,200 trabajadores en EE. UU. Este movimiento probablemente sea el primer golpe en su plan de recortar el 10% de su fuerza laboral global (17,000 empleos) anunciado durante la huelga en octubre. Como empresa madura y de crecimiento lento, la reducción agresiva de costos ayudará a Boeing a maximizar el valor a largo plazo para los accionistas.

Más importante aún, la empresa tendrá que aumentar el volumen de producción para aprovechar las economías de escala. Pero esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo, porque Boeing ya está lidiando con problemas de control de calidad según la FAA.

En el mejor de los casos, Boeing recortará con éxito los costos y mejorará su camino hacia la rentabilidad operativa mientras evita futuras interrupciones relacionadas con la mano de obra en sus líneas de producción. Pero incluso si la empresa logra hacerlo, tendrá que lidiar con la montaña de deuda a largo plazo de $53.2 mil millones en su balance. Retirar esas obligaciones drenará su flujo de caja, limitando los posibles retornos para los inversionistas.

Solo en el tercer trimestre, los gastos de intereses de Boeing totalizaron alrededor de $2 mil millones. Y como fabricante de aviones, también enfrenta grandes salidas de efectivo para investigación y desarrollo (alrededor de $3 mil millones en los primeros tres trimestres de este año solamente). Será difícil reducir ese gasto en desarrollo sin poner a la empresa en riesgo de quedarse rezagada tecnológicamente. Con todo esto en mente, Boeing parece estar lejos de ser una acción potencial para hacer millonarios. En cambio, es probable que tenga un rendimiento inferior al del S&P 500 en el futuro previsible.

Will Ebiefung no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Es Boeing una acción para hacer millonarios? Fue publicado originalmente por The Motley Fool