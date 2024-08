¿Es ahora un buen momento para vacacionar en la capital francesa?

Dueños de restaurantes dicen que el problema de las mesas vacías persiste. Para todos aquellos preocupados por los precios altos y las grandes aglomeraciones antes de los Juegos Olímpicos, ahora podría ser un momento inesperadamente bueno para vacacionar en París. Hoteles y restaurantes le dijeron a la BBC que han bajado sus precios para atraer clientes, después de lo que algunos llaman un “deterioro catastrófico” en las ganancias durante los Juegos Olímpicos que los ha dejado preguntándose qué han hecho los Juegos por ellos. La capital francesa podría parecer el centro del mundo para quienes ven el deporte en la televisión, pero las calles relativamente tranquilas y las mesas de los restaurantes vacías cuentan una historia diferente. A principios de esta semana, los medios locales informaron de un Disneylandia “desierto” y de la perplejidad de los parisinos al poder conseguir asientos en el metro en hora punta. ¿Qué está pasando? Los analistas sugieren que muchos parisinos han abandonado la ciudad en masa para el verano, como es su tradición. Pero también, algunos visitantes extranjeros se han visto desanimados por preocupaciones sobre el aumento de precios y el hacinamiento a escala olímpica. Uno de los locales que usó la palabra “catastrófico” fue un restaurador llamado Lies en el siempre bullicioso Barrio Latino, quien afirmó que julio había sido su peor mes en 25 años. Durante el apogeo de la Covid, al menos la gente seguía ordenando entregas de comida, le dijo a la BBC. Los turistas habían sido disuadidos de venir a la zona debido a los bloqueos de seguridad que se pusieron en lugar para la ceremonia de inauguración de la semana anterior, sugirió Lies. Otro restaurador cercano que se encontraba en su puerta, Yarva, dijo que los posibles visitantes habían optado por no pagar los precios de los hoteles que se multiplicaron varias veces antes de los Juegos. El evento era “solo para ricos”, dijo, y usó un gesto de mano para indicar que pensaba que la inflación de precios había sido una locura. Los negocios en el Barrio Latino más tranquilo de lo habitual dicen que han bajado los precios. Antes de los Juegos, las aerolíneas advirtieron que había poco apetito por viajar a París, con Delta y la compañía que posee Air France prediciendo un impacto en sus negocios. “A menos que vayas a los Juegos Olímpicos, la gente no va a París”, dijo el jefe de Delta a CNBC. Esto se reflejó en los precios de los vuelos que estaban muy por debajo del precio habitual para esta época del año, según el experto en viajes Simon Calder, que escribió esta semana en The Independent. Los vuelos de ida al día siguiente desde ciudades del Reino Unido tenían un precio tan bajo como £31 ($39) por adulto (desde Edimburgo) en el momento de escribir este artículo. Sin embargo, los boletos de los trenes Eurostar, que la semana pasada se vieron afectados por un ataque saboteador a la red ferroviaria francesa, eran considerablemente más altos. Junio y julio vieron un “efecto de evitación”, dijo Raphael Batko de la firma de marketing hotelero Doyield, que representa aproximadamente uno de cada 20 hoteles de la ciudad. También usó la palabra “catastrófico” para describir el fenómeno, aunque dijo que el número de visitantes había aumentado y ahora era satisfactorio. Se ha notado un fenómeno de evitación similar en ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos, incluido en Londres en 2012, cuando las empresas sugirieron que los Juegos habían disuadido a los visitantes y reducido sus ganancias. Riad dijo que era posible comer por tan solo €8 en el Barrio Latino. Lo que queda por ver es si la acción de emergencia tomada por la industria hotelera será suficiente para salvar el comercio olímpico para muchas empresas parisinas. Con restaurantes bajando sus precios, ahora era posible conseguir una comida por tan solo €8 (£6.80, $8.70) en el Barrio Latino, afirmó Riad, el propietario del comedor Olympie, mientras trataba de atraer a los comensales. Los hoteles también han intentado un truco similar, revirtiendo en gran medida las subidas anteriores que parecen haber sido tan desalentadoras. Las autoridades turísticas confirmaron que los precios promedio habían vuelto a €258 (£219; $279) por noche durante los Juegos, después de un aumento masivo que anteriormente los había llevado a alcanzar los €342 el mes pasado. La BBC vio que varios Airbnbs en oferta estaban anunciando reducciones de precios, aunque la compañía dijo que los precios habían permanecido estables desde principios de año, y más locales habían estado abriendo sus hogares en las ciudades anfitrionas. Hoteleros individuales en París hablaron de éxito mixto. Un gerente de recepción, Dino, dijo que las reservas habían alcanzado niveles normales, pero solo después de que las tarifas se redujeran a la mitad cuando las cosas “parecían sombrías”. Otro, Isabelle, dijo que su propia rebaja de precios había sido ineficaz y lamentó que “no ganamos nada con los Juegos Olímpicos”. Como en el deporte, había muchas buenas razones para venir a la capital francesa durante el verano, dijo Christophe Decloux, jefe de la junta turística regional de Choose Paris. Mencionó la rica oferta cultural de la ciudad, además de un transporte fluido y un ambiente “muy alegre” durante los Juegos. “París suele ser muy tranquilo a finales de julio y agosto porque la gente se va de vacaciones”, dijo, “y en este momento está igual de tranquilo que de costumbre en agosto, excepto en algunas zonas alrededor de los lugares donde la gente se está emocionando con el deporte”. Los organizadores de París 2024 han destacado los efectos positivos de los Juegos en París después de las ventas récord de boletos. Todavía es posible apuntarse para ver los eventos, ya que los boletos se lanzan cada día. Alrededor de 800,000 de ellos todavía están disponibles, dijeron los organizadores a la BBC el viernes. El espectáculo deportivo en sí ya ha resultado memorable, y con algunas empresas descontentas haciendo todo lo posible para atraer a los visitantes, los reservadores de última hora en París podrían encontrarse en la posición de obtener una ganga.