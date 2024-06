Error grave para Corea del Sur armar a Ucrania

Vladimir Putin ha advertido a Corea del Sur que estaría cometiendo “un gran error” si arma a Ucrania en la guerra contra Rusia. Sus comentarios llegan después de que Seúl dijera que estaba considerando tal posibilidad, en respuesta al nuevo pacto entre Rusia y Corea del Norte para ayudarse mutuamente en caso de “agresión” contra cualquiera de los dos países. Moscú “tomará decisiones que probablemente no complacerán al actual liderazgo de Corea del Sur” si Seúl decide suministrar armas a Kiev, dijo el Sr. Putin a los periodistas el jueves. El líder ruso estaba hablando en Vietnam, poco después de una visita suntuosa a Pyongyang donde firmó un acuerdo de defensa mutua con el líder norcoreano Kim Jong Un. Seúl había condenado anteriormente el acuerdo como una amenaza para su seguridad nacional, y el asesor de seguridad nacional Chang Ho-jin dijo que su país planeaba “reconsiderar la cuestión del apoyo de armas a Ucrania”. Después de las declaraciones de Putin, la oficina presidencial de Corea del Sur dijo el viernes que consideraría “varias opciones” en el suministro de armas a Ucrania y que su postura “dependerá de cómo Rusia aborde este tema”. Las autoridades también se espera que citen al embajador de Rusia en Corea del Sur para presentar una protesta, informó la agencia de noticias Yonhap citando fuentes diplomáticas anónimas. Aunque Corea del Sur ha brindado ayuda humanitaria y equipo militar a Ucrania, hasta ahora se ha negado a proporcionar armas letales ya que tiene una política oficial de no armar a países en guerra. Algunos en Ucrania han estado esperando que la colaboración militar más profunda entre Moscú y Pyongyang haga que Seúl reconsidere su enfoque. Analistas habían dicho anteriormente que Kiev utilizaría la visita de Putin a Pyongyang para aumentar la presión. Durante la visita, Kim también prometió un “apoyo total” a la invasión de Rusia en Ucrania. Hay pruebas crecientes de que Rusia ya ha estado desplegando misiles norcoreanos en Ucrania. A primera hora del viernes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, se pronunció sobre el acuerdo ruso-norcoreano, diciendo que debería “preocupar a cualquier país que se preocupe por mantener la paz y la estabilidad” en la región. Agregó que el acuerdo “no sorprende”, diciendo que Estados Unidos había estado advirtiendo sobre la “creciente relación de defensa” entre los dos países durante muchos meses. Tokio dijo que estaba “seriamente preocupado de que el presidente Putin no descartara la cooperación tecnológica militar con Corea del Norte”, dijo el portavoz del gobierno de Japón, Yoshimasa Hayashi, añadiendo que el acuerdo era “inaceptable”. Los analistas han dicho que el tratado podría tener implicaciones significativas tanto para el mundo como para la región. Además de la posibilidad de que Corea del Norte arme abiertamente a Rusia, también podría potencialmente ver la intervención de Rusia en cualquier conflicto nuevo en la península coreana. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra y mantienen una frontera fuertemente vigilada, donde las tensiones se han intensificado en las últimas semanas. En un incidente separado el jueves, las tropas norcoreanas “cruzaron brevemente” la frontera y retrocedieron después de que el Sur disparara tiros de advertencia, dijeron las autoridades de Seúl el viernes. Este marca el tercer incidente de este tipo en menos de tres semanas. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur había dicho que los dos casos anteriores – el 9 de junio y el 18 de junio – parecían ser involuntarios. Información adicional de Jean Mackenzie.