Equipo Shancy se reúne para Strictly Live rumbo a Manchester.

Cantante y actor Shayne y la bailarina profesional Nancy fueron una pareja muy popular en la serie más reciente de Strictly Come Dancing.

Ahora tendrán la oportunidad de volver a bailar juntos en el tour en vivo.

Shayne Ward y Nancy Xu, reunidos para el tour en vivo de Strictly (Imagen: Ray Burmiston) “Instantáneamente conectamos porque teníamos esta conexión encantadora”, dijo Shayne. “Nancy ama a los Minions y yo también porque a mi hija le encantan. Desde el principio fuimos como ‘vamos a ser amigos’ y eso es lo que ha sucedido.

“Mi familia adora a Nancy. Mi pareja Sophie y Nancy se comunican todo el tiempo, ¡mucho más que yo! Pero hemos construido esta hermosa amistad, por eso es tan emocionante poder seguir bailando con ella como parte del tour”.

La audiencia de televisión quedó asombrada por cuánto mejoró Shayne, que no es bailarín, cada semana en el programa antes de ser eliminado en la semana ocho.

“La fe de Nancy en mí me dio mucha más fe en mí mismo”, dijo el ex actor de Coronation Street Shayne. “Ella me dijo que realmente puedes hacerlo una vez que superas esa voz en tu cabeza que te dice que es difícil. Sí, es difícil, pero eventualmente lo lograrás y la recompensa es enorme.

“Para el tour en vivo tenemos que hacer dos números que hicimos en el programa – el tango y el quickstep – y también estoy involucrado en muchos de los números grupales, así que es otra forma de aprender nuevas y diferentes habilidades de baile”.

En cada espectáculo en vivo, la audiencia votará por sus favoritos con un codiciado trofeo de la Bola de Glitter en juego. Cada actuación será comentada por el panel de jueces – Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton du Beke y Shirley Ballas – con la ex profesional Janette Manrara como anfitriona del evento.

Los jueces en vivo de Strictly – Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton Du Beke, Shirley Ballas (Imagen: Ray Burmiston) Shayne dijo: “Ser parte del tour en vivo es prácticamente la guinda del pastel. No solo participamos en un gran año en el programa con Chris McCausland ganando, que fue increíble y muy merecido. Pero ahora vamos a bailar juntos de nuevo.

“Sabemos que nos vamos a divertir mucho y estamos decididos a disfrutar cada segundo tanto como podamos y hacer tantos recuerdos como sea posible”.

Nancy está claramente encantada de continuar su asociación de baile con el ex ganador de X Factor Shayne.

“Quiero compartir mi pasión y conocimiento con alguien que esté dispuesto a entrar en mi mundo”, dijo. “Respeto mucho a Shayne porque se ha entregado por completo a este extraño mundo. Verlo tan feliz y actuar al mejor de sus capacidades son algunas de las mejores recompensas que he tenido al estar en el programa.

“Cuando tienes tanta pasión por lo que estás haciendo, desearías que alguien pueda sentir lo mismo que tú. Soy muy afortunada de que Shayne lo haga.

“En el programa la competencia es intensa pero mientras más tiempo te quedes, más ganas tienes de seguir hasta el final pero lamentablemente no tienes tanta elección en eso”.

Para muchos de los bailarines aficionados, presentarse en el Manchester Arena puede ser una experiencia aterradora, pero Shayne se siente muy cómodo.

Shayne Ward preparándose para Strictly Live (Imagen: Ray Burmiston) “He actuado en la arena muchas veces a lo largo de los años”, dijo. “Pero entrar a bailar y no a cantar es un sentimiento tan surrealista. Estoy muy emocionado al respecto.

“Dicho esto, si quieren que cante una canción al final, ¿por qué no? ¡Vamos a hacerlo!” se rió.

“Definitivamente sería parte de eso”, agregó Nancy. “Una de las cosas que le dije a Shayne al principio fue que nunca lo dejaría solo en la pista de baile, así que si decide empezar a cantar, estaré allí con él”.

“Creo que hay muchas canciones en la jukebox del Team Shancy que podríamos sacar”, se rió Shayne.

Así que por 30 espectáculos en vivo, el Team Shancy estará de regreso en la pista de baile. Pero después de eso, ¿Shayne seguirá ‘bailando’?

“El baile ahora está enraizado en mí”, dijo. “Me picó el bicho. Es algo que siempre estuvo en mi mente y quería hacer, pero nunca cruzó mi camino adecuadamente, pero sabía que en algún momento de mi vida subiría a ese escenario y bailaría y creo que sucedió justo en el momento adecuado para mí.

“Es algo hermoso para poner en mi CV, es otra habilidad más a mi favor. Nunca se sabe lo que podría cruzar mi camino en el futuro con un papel de actuación que pueda requerirme bailar.

“Amo mi canto, amo actuar pero bailar ahora y tener a Nancy como mi primera maestra de baile ha sido increíble. Y hay mucho más que quiero aprender”.

Strictly Live estará en el Manchester Arena el sábado 1 de febrero y el domingo 2 de febrero con espectáculos matutinos y vespertinos. Detalles en www.strictlycomedancinglive.com