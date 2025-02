Equipo de Wallace y Gromit gana dos premios en la ceremonia de los Bafta

La película ganadora, Vengeance Most Fowl, ve el regreso del malvado pingüino Feathers McGraw del cortometraje ganador del Oscar The Wrong Trousers.

El creador Nick Park, el director Merlin Crossingham y el productor Richard Beek aparecieron en el escenario durante su primera victoria en la categoría de niños y familias, que fue presentada por la cantante estadounidense Camila Cabello.

El creador Park dijo: “Es un privilegio maravilloso trabajar en Aardman todos los días con artistas y artesanos tan talentosos y apasionados por la creatividad, y tenemos la suerte de tener un elenco fabuloso”.

También dijo que Ben Whitehead, quien se convirtió en la voz de Wallace después de la muerte de Peter Sallis, había llenado “zapatos enormes”.

La película contó con varias caras famosas de Bolton y Lancashire.

En la película, el comediante Peter Kay regresó como Pc Mackintosh, un personaje que también estaba en The Curse Of The Were-Rabbit, mientras que la actriz de Everybody’s Talking About Jamie y exestudiante de The Sixth Form Bolton, Lauren Patel, se unió al elenco.

La voz de Bolton, Diane Morgan, prestó su voz para un cameo en la producción, mientras que Muzz Khan de Burnley fue uno de los actores de voz de la película, interpretando a Anton Deck, el presentador de noticias de nombre cómico.

La animación se estrenó en la BBC el día de Navidad del año pasado y fue vista por casi 10 millones de espectadores.

Lauren dio voz al personaje de PC Mukherjee, una joven oficial de policía entusiasta que descubre lo que realmente está pasando pero se enfrenta a la incredulidad de su estúpido superior.

La categoría de Bafta para niños y familias es nueva para 2025 y reconoce las mejores películas que atraen a niños, jóvenes y adultos.

Cuando el equipo recogió su segundo Bafta por la película animada, Park bromeó: “En realidad no escribí un segundo discurso.”

La película, ahora ganadora de premios, también está nominada a un Oscar junto a la secuela de Disney/Pixar Inside Out 2 y la película CGI de Universal/Dreamworks, The Wild Robot.

En la película, la tecnología se convierte en una cuña entre Wallace y su perro sabueso Gromit después de que su gnomo inteligente parece desarrollar una mente propia.

La primera película de Wallace And Gromit fue A Grand Day Out de 1989, que fue seguida por The Wrong Trousers, A Close Shave, The Curse Of The Were-Rabbit y A Matter Of Loaf And Death.