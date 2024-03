Equipo de la ONU Encuentra Evidencia que Apoya Informes de Violencia Sexual en Ataque de Hamas

Un informe de las Naciones Unidas publicado el lunes encontró indicios de que se cometió violencia sexual en múltiples ubicaciones durante el ataque del 7 de octubre liderado por Hamas en Israel y dijo que algunos rehenes retenidos en la Franja de Gaza también fueron sometidos a violación y tortura sexual.

Desde finales de enero hasta principios de febrero, las Naciones Unidas desplegaron un equipo de expertos en Israel y Cisjordania liderado por Pramila Patten, la representante especial del secretario general sobre violencia sexual en conflicto.

En su informe, los expertos dijeron que encontraron “motivos razonables” para creer que se cometió violencia sexual durante la incursión liderada por Hamas en Israel, incluida la violación y violación en grupo en al menos tres lugares: el sitio del festival de música Nova y sus alrededores, así como la Carretera 232 y el Kibbutz Re’im.

“En la mayoría de estos incidentes, las víctimas que fueron violadas primero fueron asesinadas, y al menos dos incidentes involucran la violación de los cuerpos de mujeres”, dijo el informe.

El informe de la ONU, que también citó denuncias de que los palestinos detenidos por Israel también han sido abusados sexualmente, se emitió tres meses después de que The New York Times publicara un extenso informe sobre la violencia sexual durante el ataque liderado por Hamas, incluidos varios incidentes a lo largo de la Carretera 232. Los líderes de Hamas negaron las acusaciones, y el informe de la ONU, al notar la variedad de combatientes que participaron en el ataque del 7 de octubre, dijo que sus expertos no pudieron determinar quién era responsable de los asaltos sexuales.

En su informe, los expertos de la ONU citaron indicios de violencia sexual que no se habían informado ampliamente previamente, incluida la violación de una mujer fuera de un refugio antiaéreo en la entrada del Kibbutz Re’im. Ese incidente lo corroboraron testimonios de testigos y material digital, según el informe.

Los expertos dijeron que también habían encontrado “un patrón de víctimas, en su mayoría mujeres, encontradas completamente o parcialmente desnudas, atadas y baleadas en múltiples ubicaciones”. Aunque la evidencia era circunstancial, dijeron, el patrón podría indicar alguna forma de violencia sexual y tortura.

En cuanto a los rehenes capturados en Israel y llevados a Gaza, el informe ofreció un hallazgo más concluyente.

Dijo que había encontrado “información clara y convincente” basada en cuentas de primera mano de rehenes liberados de que se infligió violencia sexual, incluida la violación, la tortura sexualizada y un trato cruel, inhumano y degradante, contra algunas mujeres y niños durante su tiempo en cautiverio. También dijo que había motivos razonables para creer que dicho abuso estaba teniendo lugar contra los rehenes que todavía estaban retenidos.

Israel recibió con agrado el informe por reconocer “que los crímenes se cometieron simultáneamente en diferentes lugares y apuntan a un patrón de violación, tortura y abuso sexual”, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El informe de la ONU dijo que sus expertos no pudieron verificar los informes de violencia sexual en Kibbutz Kfar Aza o Kibbutz Be’eri. Pero en ambos lugares, dijo, la información circunstancial, “notablemente el patrón recurrente de víctimas femeninas encontradas desnudas, atadas y disparadas”, en Kfar Aza, por ejemplo, indicaba que podría haber ocurrido violencia sexual, incluida “tortura sexualizada potencial”.

Dijo que dos denuncias específicas de violencia sexual en Kibbutz Be’eri que fueron ampliamente repetidas por los medios de comunicación, sin embargo, eran “infundadas”.

Los socorristas le dijeron a The Times que encontraron cuerpos de mujeres con signos de agresión sexual en esos dos kibutz, pero The Times, en su informe, no se refirió a las acusaciones específicas que la ONU dijo que eran infundadas.

El informe de la ONU detalló los desafíos abrumadores para determinar lo que sucedió el día del ataque.

Para empezar, era casi imposible acceder al tipo de pruebas forenses que a menudo se utilizan para establecer agresiones sexuales. En parte, esto se debió al gran número de víctimas y a los sitios de ataque ampliamente dispersos.

El informe también dijo que los primeros respondedores, a menudo voluntarios no entrenados, se enfocaron más en las operaciones de búsqueda y rescate y en la recuperación de los muertos que en la recopilación de pruebas. Y muchos de los cuerpos estaban gravemente quemados, lo que comprometía cualquier evidencia.

Los expertos dijeron que habían hecho llamados a mujeres en Israel que sobrevivieron a agresiones el 7 de octubre para que se presentaran, pero no habían hablado directamente con ninguna. Dijeron que se informó que un pequeño número de supervivientes aún estaban recibiendo tratamiento por trauma.

También notaron una profunda desconfianza entre los israelíes hacia organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, además de que el equipo estuvo en el terreno durante un período limitado de dos semanas y media.

“En general, el equipo de la misión considera que la verdadera prevalencia de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre y sus secuelas puede tardar meses o años en emerger y es posible que nunca se conozca completamente”, dijo el informe.

El informe dijo que el equipo de la ONU también escuchó relatos de violencia sexual contra palestinos que implicaba a las fuerzas de seguridad israelíes y a colonos.

Funcionarios y representantes de la sociedad civil palestina, dijo, informaron al equipo de la ONU de “tratos crueles, inhumanos y degradantes a los palestinos detenidos, que incluían diversas formas de violencia sexual en forma de registros corporales invasivos, amenazas de violación y desnudez forzada prolongada, así como acoso sexual y amenazas de violación, durante redadas en hogares y en puntos de control.”

El equipo de la ONU pidió al gobierno de Israel que permita el acceso a otros órganos de la ONU, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino ocupado, para que puedan llevar a cabo investigaciones independientes exhaustivas sobre estas denuncias.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lior Haiat, dijo que “Israel rechaza la petición del informe de investigar las afirmaciones palestinas sobre ‘violencia sexual por elementos israelíes'”.

Patten había dicho que su viaje no tenía la intención de ser investigativo, otras agencias de la ONU tienen ese mandato, dijo, sino que era para “dar voz” a las víctimas y sobrevivientes y encontrar formas de brindarles apoyo, incluida la justicia y la rendición de cuentas.

El equipo de la ONU incluyó expertos técnicos que podían interpretar pruebas forenses, analizar información digital de fuentes abiertas y llevar a cabo entrevistas con víctimas y testigos de violencia sexual, según el informe.

Patten dijo que uno de los desafíos a los que se enfrentaron los expertos de la ONU fue cernirse a través de la escasez de información confiable y de relatos inexactos de personas no entrenadas.

“Por un lado”, dijo, “tenemos la niebla de la guerra que a menudo silencia los motivos de la violencia sexual. Pero también hemos visto en la historia de la guerra casos en los que la violencia sexual puede ser utilizada como arma”.