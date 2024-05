Equipo de Cámara de Halide Lanza Aplicación de Video Kino Pro

“

Los desarrolladores detrás de la popular aplicación de fotografía Halide anunciaron hoy el lanzamiento de Kino, una aplicación diseñada para capturar video cinematográfico. Kino cuenta con las herramientas que los profesionales necesitan, al mismo tiempo que proporciona orientación a los videógrafos amateurs.

Kino ofrece una función de grabación de video con un solo toque con soporte para una variedad de preajustes de color. La función de Instant Grade permite a los usuarios elegir preajustes creados por expertos o importar sus propios LUTs. Al aplicar la corrección de color durante la grabación, Kino ahorra tiempo al eliminar la necesidad de editar.

La función AutoMotion ayuda a los usuarios a capturar movimiento cinematográfico en una toma utilizando un ángulo de obturación de 180 grados de forma predeterminada. Cuando haya suficiente luz ambiental disponible, la etiqueta Auto se volverá verde para indicar que es el momento ideal para capturar el movimiento.

Aunque la interfaz de Kino está diseñada para ser fácil de usar, hay varias herramientas profesionales que se pueden seleccionar. Hay opciones para ajustar la exposición con el ajuste de RV y AE, y bloqueo de WB, o hay un modo manual completo para controlar la velocidad de obturación y el ISO.

La aplicación incluye herramientas de acceso rápido para ajustar la resolución, la velocidad de fotogramas, la codificación, y más, además, hay una cuadrícula de nivel, forma de onda RGB para ajustar la exposición, y el resaltado de enfoque para cambiar el enfoque. Kino es capaz de almacenar grabaciones de video en la aplicación Archivos en lugar de la aplicación Fotos para una gestión de video más fácil.

Para aquellos nuevos en la grabación de videos, hay una serie de lecciones que se pueden utilizar para aprender todas las características disponibles en Kino.

Kino se puede descargar desde la App Store por $9.99, un descuento del 50 por ciento sobre el precio estándar. Se requiere iOS 17. [Enlace Directo]

Historias Populares

Informe: Estas 10 Nuevas Características de IA Llegarán en iOS 18

iOS 18 y macOS 15 ofrecerán una serie de nuevas características de IA como emojis generados automáticamente, respuestas sugeridas a correos electrónicos y mensajes, y más, según informa Mark Gurman de Bloomberg. Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para más videos. Se espera que una parte significativa de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) se enfoque en características de IA. Escribiendo su último boletín “Power On”, Gurman…

Apple Lanza Nuevo Firmware para los AirPods Pro 2

Apple lanzó hoy una nueva actualización de firmware para ambas versiones de los AirPods Pro 2, con conector Lightning y USB-C. El nuevo firmware es la versión 6F7, superior al firmware 6B34 lanzado en noviembre. Apple no proporciona detalles sobre qué características podrían incluirse en el firmware actualizado más allá de “corrección de errores y otras mejoras”, por lo que no está claro qué hay de nuevo en la actualización. Apple no da…

La Venta del Día de los Caídos de Best Buy Tiene Precios Más Bajos en iPads, MacBooks y Mucho Más

Hoy Best Buy dio inicio a su venta del fin de semana del Día de los Caídos, y tiene algunos de los mejores precios que hemos visto en semanas en iPads y MacBooks. Específicamente, encontrarás precios más bajos que nunca en el iPad Air de 5ta generación, iPad mini 6, MacBook Air M2, y MacBook Pro M3. Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pago pequeño,…

Gurman: iOS 18 Permitirá a los Usuarios Recolorar los Iconos de las Aplicaciones y Colocarlos en Cualquier Lugar

La actualización iOS 18 de Apple introducirá nuevas funciones para personalizar aún más la pantalla de inicio del iPhone, según Mark Gurman de Bloomberg. Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para más videos. En la última edición de su boletín “Power On”, Gurman afirmó que Apple permitirá a los usuarios cambiar el color de los iconos de las aplicaciones en iOS 18. Por ejemplo, “puedes hacer que todos tus iconos sociales sean de color azul o…

Apple Dice que los Futuros iPads Podrían Presentar el Logo de Apple en Horizontal

El sitio web francés Numerama entrevistó a tres empleados senior de Apple sobre los nuevos modelos de iPad Pro que se lanzaron a principios de este mes. Aunque la discusión no reveló muchos detalles nuevos, mencionó un cambio potencial para futuros iPads. Mientras que el logo de Apple en la parte posterior de los iPads está posicionado de manera que aparece vertical en la orientación vertical, los dispositivos a menudo se utilizan en el modo horizontal…

“