Épico dice que hasta ahora no hay evidencia de que la tienda de juegos haya sido hackeada

En las últimas 24 horas, ha habido informes de que la tienda de Epic Games fue hackeada, lo que sugiere que actores maliciosos se llevaron más de 189GB de datos. Los hacks como estos en general son sin duda preocupantes, pero a veces terminan no siendo nada en realidad. Independientemente de la gravedad, requieren una acción firme para asegurar tu información personal.

Este es uno de esos momentos en los que querrás tomar precauciones lo antes posible. Según informes de Cyberdaily.au, un grupo de ransomware ha afirmado haber hackeado la tienda de Epic Games. La información se dice que ha sido tomada incluye direcciones de correo electrónico personales de los usuarios, información de pago, y más. Naturalmente, aunque exista la más mínima posibilidad de un hackeo, es mejor para tu interés estar seguro. En este caso, eso significaría establecer cualquier medida de seguridad adicional que puedas. Tal como la autenticación de dos factores si es que aún no la tienes configurada. También no es mala idea cambiar tu contraseña mientras estás en ello.

Dicho esto, probablemente no haya razón para preocuparse en absoluto.

La tienda de Epic Games puede que no haya sido hackeada después de todo

Como se mencionó anteriormente, deberías tomar precauciones, ya que es mejor prevenir que lamentar. Pero puede que no haya nada de qué preocuparse a largo plazo. Entre los informes sobre el hackeo, Eurogamer ha escuchado que Epic ha declarado que la compañía está investigando las afirmaciones, pero que actualmente no hay evidencia de que las afirmaciones sean legítimas. Eso podría significar que tu información está segura. Pero incluso si decides no cambiar tu contraseña, igual deberías habilitar la autenticación de dos factores de todos modos. Ya que hará que tu cuenta sea un poco más segura.

“Estamos investigando pero actualmente no hay evidencia de que estas afirmaciones sean legítimas,” dijo un portavoz de Epic. En resumen, haz tu debida diligencia y asegura tu cuenta porque no sería inteligente hacer menos. Pero, la información de la cuenta podría estar segura, lo cual es un alivio.

¿Qué se afirma que fue tomado?

No se trata solo de cuentas de correo electrónico e información de pago, según el grupo de ransomware Mogilievich. El grupo dice que los datos robados incluyen correos electrónicos, contraseñas, información de pago, nombres completos, e incluso código fuente, entre otros datos. Si el hackeo ocurrió, esa es mucha información que no quieres que esté allí sin estar segura. Sin embargo, se ha informado que Mogilievich no ha proporcionado ninguna prueba del hackeo a Epic o a cualquier otra persona. Tampoco ha exigido una cantidad específica de dinero. Hasta el momento. Esto contrasta con el hackeo de Insomniac Games que ocurrió en 2023 y que fue llevado a cabo por el grupo hacker Rhysida, el cual exigió una cantidad específica de dólares en el momento de la notificación.

Eso dicho, Mogilievich ha afirmado que los datos están en venta. También hay un plazo para que alguien lo compre o para que Epic pague. Esa fecha límite es el 4 de marzo según el mensaje publicado por Mogilievich. Obviamente, Epic tomará esto en serio, al igual que los usuarios de la tienda de Epic Games.