Enviado de Trump insta a los nuevos líderes de Líbano a aislar a Hezbollah

Un enviado de la administración Trump en el Medio Oriente presionó a los nuevos líderes del Líbano el viernes para asegurar que Hezbollah no se convierta en parte del gobierno, mientras lidia con un frágil alto el fuego y la violencia que podría socavar su búsqueda de estabilidad. La subenviada de Estados Unidos en el Medio Oriente, Morgan Ortagus, dijo en una rueda de prensa en Beirut después de reunirse con el nuevo presidente del Líbano, Joseph Aoun, que Hezbollah había sido “derrotado” por Israel. Agregó que el liderazgo del Líbano estaba comprometido a garantizar que Hezbollah, una poderosa milicia respaldada por Irán, “no forme parte de este gobierno de ninguna forma”. No hubo comentarios inmediatos de funcionarios libaneses sobre su relato. Los nuevos líderes del Líbano necesitarán encontrar un equilibrio con Hezbollah, que ha sido durante mucho tiempo la fuerza política dominante del país pero ha sido golpeado por una guerra de 14 meses con Israel. Washington ha aumentado la presión sobre el nuevo liderazgo del Líbano para intentar socavar el dominio político del grupo en el país. La Sra. Ortagus, ex portavoz del Departamento de Estado y la primera funcionaria de alto rango de EE. UU. en visitar Líbano desde que Trump asumió el cargo, también dijo que la administración Trump estaba presionando a Irán para que dejara de financiar a sus representantes en el Medio Oriente, incluido Hezbollah. Sus comentarios se produjeron después de reunirse con el Sr. Aoun, cuya elección por parte de los legisladores libaneses el mes pasado puso fin a años de bloqueo político. Aoun ha designado un nuevo primer ministro, Nawaf Salam, pero el nuevo liderazgo hasta ahora no ha formado un gobierno. Los altos cargos del gobierno en Líbano tradicionalmente se han dividido entre las comunidades sectarias del país en virtud de un acuerdo de reparto de poder de décadas de antigüedad. La presión diplomática llega en un momento delicado para Líbano. Bajo los términos de un alto el fuego de 60 días que puso fin a la guerra entre Israel y Hezbollah en noviembre, se suponía que las tropas israelíes se habían retirado de Líbano. Pero no lo hicieron, y las fuerzas israelíes mataron a una veintena de personas, según funcionarios libaneses, cuando miles de personas intentaron regresar a sus hogares cerca de la frontera cuando el alto el fuego expiró el mes pasado. El ejército israelí dijo que había disparado “disparos de advertencia para eliminar amenazas”. Con el acuerdo de alto el fuego ahora extendido hasta el 18 de febrero, muchos en Líbano temen ahora la perspectiva de una ocupación israelí sostenida en el sur del país. Con la fecha límite para el nuevo alto el fuego aproximándose, el ejército israelí llevó a cabo una serie de ataques aéreos durante la noche en territorio libanés. El ejército dijo que había atacado sitios militares de Hezbollah y acusó al grupo de violar los términos del acuerdo de alto el fuego. Ambos bandos se han acusado repetidamente mutuamente de violar el acuerdo. La agencia de noticias estatal de Líbano informó de ataques en el sur y este del Líbano, que parecían ser algunos de los más intensos desde que terminó la guerra en noviembre. No hubo informes inmediatos de víctimas. La lucha también continuó el viernes a lo largo de la frontera libanesa-siria, donde estallaron escaramuzas un día antes entre las fuerzas sirias y hombres armados en Líbano. Las nuevas autoridades rebeldes de Siria dijeron que estaban tratando de acabar con las redes de contrabando transfronterizo, según la agencia de noticias estatal de Siria, SANA.