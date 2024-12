Entrevistas de reseña al Presidente Levin.

Stanford Revisión: Hola Presidente Levin, muchas gracias por acordar hacer esta entrevista. ¡También, feliz cumpleaños atrasado! Su padre fue presidente de Yale. Obviamente, usted ahora es el Presidente de Stanford. El último año ha sido difícil para los presidentes de universidades. ¿Cuál cree que es el papel de los presidentes de universidad? ¿Cómo ha cambiado?

Presidente Levin: Bueno. Solo quiero empezar diciendo que estoy a 100 días en este cargo. Por supuesto, todavía estoy en un punto donde estoy aprendiendo mucho sobre todo. Llegué a este puesto sabiendo que ha sido un periodo muy desafiante para las universidades a nivel nacional y la experiencia que he tenido hasta ahora ha sido muy positiva. Ha sido increíblemente emocionante ver la amplitud de la excelencia en toda la universidad, el sentimiento de apertura y discusión en el campus este año, que ha sido particularmente gratificante dadas los últimos años, y simplemente el sentido general de optimismo en Stanford, algo que realmente amo y valoro. Y eso es lo que hablé en mi inauguración.

Preguntaste sobre las diferencias con el tiempo y en el liderazgo universitario. Creo que es una pregunta muy buena. Creo que las universidades como Stanford han desempeñado desde hace muchos años un papel tan importante en el país como fuente de ideas y nuevos conocimientos, descubrimientos e innovaciones y el lugar que es el imán para el talento de todo el mundo. Las personas tienen la oportunidad de explorar y aprender e ir y hacer contribuciones significativas. La parte más importante del liderazgo universitario es tratar de mantener esa misión crucial. Por lo que eso no ha cambiado, eso siempre está ahí y siempre estará allí en otros 20 o 100 años.

Hay desafíos distintivos sobre hoy debido a todo lo que está sucediendo en el mundo y en los campus y eso es parte del liderazgo universitario actual. Pero la parte que es emocionante de ser presidente de la universidad es en realidad toda la gente en el campus y todas las cosas, las ideas que se les ocurren y las cosas que están haciendo. Y creo que eso es un aspecto duradero del liderazgo universitario.

Stanford Revisión: Su formación es en economía. ¿Ha encontrado que entender incentivos y teoría de juegos le ayuda a dirigir una universidad?

Presidente Levin: La economía es un gran entrenamiento para ciertos aspectos del liderazgo, porque—enseñé teoría de juegos, como dijiste, por lo que aprendes a pensar en eso es una materia donde piensas estratégicamente, intentas ponerte en los zapatos de otras personas, pensar en la situación en la que se encuentran. ¿Y cómo encuentras soluciones o resultados que funcionarán para todos? Es un buen entrenamiento para las partes financieras y operativas de la universidad. Hay muchas otras partes del liderazgo que son mucho más sobre los seres humanos y pensar en lo que motiva a las personas y la economía también puede ser útil allí. Pero, por supuesto, hay muchas otras facetas de la universidad que no son economía. Son sobre las ciencias naturales. Son sobre tecnología, son sobre humanidades, son sobre las artes. Y creo que una de las cosas sobre este trabajo que estoy disfrutando tanto es ver todo eso y cuántas cosas hay en el campus que son todas diferentes y contribuyen de diferentes maneras a hacer de este un lugar tan especial.

Stanford Revisión: Si tuviera que resumir, ¿cuáles son sus principales prioridades como presidente?

Presidente Levin: Entonces, el Provost Martinez y yo dijimos que teníamos tres prioridades en las que nos íbamos a enfocar este año. Uno de ellos era fortalecer la cultura de la indagación en el campus y hacer todo lo posible para promover el diálogo civil y el debate constructivo. El segundo es los avances en inteligencia artificial y ciencia de datos y garantizar que Stanford esté a la vanguardia de todas las emocionantes oportunidades que van a surgir tanto para la investigación como para la educación. Y el tercero era, queríamos intentar hacer que Stanford funcione mejor para sus profesores y estudiantes.

Stanford Revisión: Los dos primeros son las áreas de preguntas que tengo. Así que pasaré a mi primera pregunta sobre el clima educativo y político de Stanford en el momento actual. En una de mis clases, me asignaron aleatoriamente un compañero para trabajar juntos en una presentación. Él me dijo que no había leído un libro de principio a fin desde el tercer grado, mucho menos en Stanford. En junio, se graduará con un título de Stanford. ¿Cómo es esto posible?

Presidente Levin: ¿Has leído un libro en Stanford?

Stanford Revisión: En realidad sí. He leído cincuenta. He contado. Probablemente ahora en sesenta.

Presidente Levin: No puedo hablar sobre el estudiante en particular con el que trabajaste y exactamente la forma en que él o ella ha abordado las cosas. Creo que es una oportunidad perdida si pasas por Stanford sin hacer mucha lectura, porque al menos en muchos campos, esa es la forma de aprender. Ahora, en algunos campos, es cierto en Stanford, aprendes de maneras diferentes que no necesariamente son de libros, pero sabes, ciertamente esperaría que cualquier estudiante que viniera a Stanford pasara mucho tiempo leyendo y pensando y reflexionando. Así que creo que es una oportunidad perdida si no es así como eliges pasar una buena fracción de tu tiempo aquí.