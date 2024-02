Entrevista de experto sobre cómo el nombramiento de Syrskyi podría afectar el campo de batalla.

El experto militar Serhiy Hrabskyi explicó en una entrevista con NV Radio el 9 de febrero si la situación en el frente cambiará drásticamente con el nombramiento del general de división Oleksandr Syrskyi como el nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

NV: ¿Cómo podemos evaluar este nombramiento y cómo puede cambiar la situación en el frente?

Hrabskyi: Es difícil decir ahora cómo cambiará la situación en el frente. En general, nunca me he permitido discutir el tema de los nombramientos de personal porque esta es la responsabilidad del presidente [Volodymyr Zelenskyy].

Lo único que puedo decir es que la guerra no se detendrá por esto. La guerra continuará, y la tarea de todo nuestro estado es resistir esta agresión en el futuro.

¿Deberíamos esperar cambios drásticos en el frente? No lo esperaría, ya que debemos entender que el General Syrskyi ha estado en el frente durante dos años y ha estado luchando de la misma manera. Él fue parte de lo que estaba sucediendo durante ese tiempo. En consecuencia, no podemos esperar cambios drásticos. Esto no sucederá ya que la guerra tiene sus propias reglas, sus propias normas y una secuencia de acciones.

Por lo tanto, tendremos las mismas batallas ya que necesitamos acumular recursos y mantener la línea. Estas son las tareas principales a las que se enfrentará el General Syrskyi.

NV: ¿Cómo ven los soldados a Syrskyi?

Hrabskyi: Existe el concepto erróneo de que el ejército representa una fuerza política, que las opiniones personales de los miembros del servicio pueden considerarse algún tipo de posición de todo el ejército. El ejército es una herramienta estatal para proteger nuestro país. Por eso, las opiniones de los soldados individuales no pueden tenerse en cuenta.

Ciertamente, como cualquier persona, tanto el [ex Comandante en Jefe] General [Valerii] Zaluzhnyi como el General Syrskyi tienen aspectos positivos y negativos.

El ejército seguirá luchando. Lo único que puedo decir es lo que escuché de los soldados: gracias a Dios que decidieron esto, sobre qué y cómo será. Porque la incertidumbre, que nos costó bastante y duró un mes, cuando se hablaba del posible despido [de Zaluzhnyi], afectó el espíritu de lucha y la moral.

NV: El presidente ha publicado una lista de lo que espera de las Fuerzas Armadas después del nombramiento de Syrskyi. Dijo que quiere ver un plan realista y detallado para 2024, teniendo en cuenta la situación real en el campo de batalla y nuestras perspectivas. Entonces, ¿no teníamos tal plan antes, o al presidente simplemente no le gustó?

Hrabskyi: Tengo la misma pregunta. Porque, como puedes ver, ya estamos en febrero de 2024, mientras que los planes de entrenamiento de combate y otros planes se elaboraron incluso antes del final del año pasado. Es decir, existe ese plan, y por eso comparto tu desconcierto.

En noviembre de 2023, se habló de pasar a una defensa estratégica. La defensa estratégica también implica ciertas etapas de planificación y aplicación de medidas de defensa estratégica. Es decir, tenían ese plan.

Tal vez el presidente tenía en mente algunas propuestas para introducir aclaraciones a ese plan. Necesitamos darle tiempo a la persona [General Syrskyi] para que se entienda bien las cosas, quizás para aclarar ciertas tareas para las tropas, y luego veremos el resultado. Es imposible que no tuviéramos ningún plan en absoluto.

NV: ¿Cuándo veremos algunos cambios en el frente? ¿Sentiremos este cambio de liderazgo?

Hrabskyi: Me temo que no experimentaremos un cambio de liderazgo rápido porque las especificidades de estas tareas de combate que realizamos (tareas de defensa) son bastante simples. Están determinadas por los objetivos que se han fijado, a saber, resistir y evitar que el enemigo se abra paso. Es decir, solo podríamos ver una diferencia durante algunas operaciones ofensivas a gran escala. Por el momento, es necesario mostrar estabilidad, resistencia y firmeza de nuestras posiciones en defensa.

La defensa es un tipo específico de combate sin ninguna creatividad especial. Todo depende de cuán comprometido esté el ejército y el estado para mantener sus posiciones. Por lo tanto, no recomendaría esperar cambios revolucionarios. Debemos centrarnos en lo que ya tenemos.

El ejército, si lo podemos comparar con un barco, es un barco bastante grande y hacer movimientos repentinos puede ser muy peligroso. Incluso si vemos algún cambio, será a largo plazo, después de un período bastante largo.

NV: ¿Cómo fue el despido de Zaluzhnyi y el nombramiento de Syrskyi?

Hrabskyi: Siguiendo nuestra metáfora náutica: ¿fue el General Syrskyi parte del equipo que realizó tareas de combate, estuvo en ese barco, en esa puente del capitán? Sí, él fue uno de los miembros del equipo y asumió el timón. Él sabe lo que necesita hacer y cómo. Por lo tanto, esperar algún movimiento brusco… La guerra no se puede detener, no podemos pasar repentinamente al ataque, o, por ejemplo, [esperar que] se produzcan purgas masivas en el ejército.

Esto no sucederá y no lo veremos en ningún caso. El ejército solo realiza tareas de combate basadas en los recursos que el estado le proporciona. Por lo tanto, sería incorrecto esperar que el General Syrskyi pudiera cambiar drásticamente la situación.

