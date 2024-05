Entrevista a Joseph Stiglitz: profesor de economía y premio Nobel de Columbia

“

Stiglitz dice que el movimiento de protesta que afecta a su institución y a muchas otras “sí tiene un impacto” y recordó su propia historia como manifestante de derechos civiles en la década de 1960. “Puede sonar difícil de creer”, dice, “pero estuve allí en la marcha en Washington en agosto de 1963, con Martin Luther King. Y estuve allí cuando dio el discurso ‘I Have a Dream'”. Esto tuvo una influencia en su pensamiento como joven, dice, y “un impacto enorme en la dirección de nuestro país, al menos por un tiempo”.

Este tono fúnebre se ajusta mucho a la carrera de Stiglitz, ya que el economista de tendencia izquierdista y autor se encuentra en una compañía cada vez más solitaria: la progresista pro capitalista. Las encuestas de opinión indican ampliamente una desafección con el capitalismo entre algunos millennials y más miembros de la Generación Z, ejemplificados por los sorprendentes éxitos electorales en la última década de los llamados Socialistas Demócratas, Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders. Pero Stiglitz siempre ha mantenido que el socialismo no es la respuesta; más bien, se necesita desesperadamente un capitalismo bien regulado. Al mismo tiempo, ha denunciado el giro hacia la derecha en la cultura política y empresarial estadounidense, hasta el punto de dudar del impacto del famoso discurso del Reverendo King.

“El capitalismo neoliberal se devora a sí mismo”, dice Stiglitz a Fortune, argumentando que recompensa a las personas deshonestas y conduce a una falta de confianza. En su opinión, no es sostenible, porque coloca el interés propio por encima de cualquier sentido de comunidad y de los intereses más amplios de la sociedad. “Estamos viendo que comienza a deshilacharse ahora”, agrega.

En todas partes, los países han hecho muy poco para protegerse contra el giro neoliberal, argumenta, y estos países que han hecho poco para proteger a los ciudadanos del mercado han visto el surgimiento del populismo y el autoritarismo. Obviamente, teme el regreso de Trump en noviembre. “Creo que será terrible para la economía. Y aún peor, para nuestros derechos básicos.” Pero también dice que los estadounidenses subestiman la reacción internacional. Los hombres de negocios en el extranjero han expresado una “especie de nerviosismo” sobre la reelección de Trump, dice. “Y cuanto más nos acercamos a la elección, más nerviosos dicen que se sienten.”

Libertad para los lobos

El título del libro de Stiglitz es un recordatorio implícito de uno de los pensadores favoritos de Regan, el economista austriaco Friedrich Hayek, que predicaba la eficiencia de los mercados libres por encima de todo en su obra emblemática “El camino de la servidumbre”. Según escribe Stiglitz, la libertad tiene más de un significado, y en la América del siglo XXI, hay “libertad para los lobos y muerte para las ovejas”. (Stiglitz señala que esta es una parafrasis de Isaiah Berlin, un intelectual liberal anticomunista y pro capitalista de la era de la Guerra Fría).

En el libro de Stiglitz, argumenta que el giro neoliberal del país desde los días de Ronald Reagan ha alejado aún más el Sueño Americano de alcanzar para todos, especialmente la Generación Z. Le dice a Fortune que a los medios les gusta contar “historias bonitas” similares a las del novelista juvenil del siglo XIX Horatio Alger: de que la movilidad ascendente se recompensa, reforzando la idea de que cualquiera puede lograrlo si trabaja duro. “Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad, y es muy rara”, agrega, citando datos de peores resultados para Estados Unidos que cualquier otra economía avanzada. “Yo diría que es un mito.”

Pero el Sueño Americano también se trata de libertad, que incluye la libertad de no sufrir daño y la libertad de alcanzar tu potencial. “Y de nuevo, América lo hace peor”, dice, citando específicamente la epidemia de violencia armada que asola el país. “Una libertad importante es la libertad de no tener miedo. Y desde una edad muy temprana, decimos a nuestros hijos que tengan miedo.”

Deberíamos escuchar a nuestros hijos, agrega: “La disparidad entre lo que se les dijo y la realidad es muy grande”. A medida que ingresan al mercado laboral, criados en nociones del Sueño Americano, agrega, “saben que será realmente difícil llegar a ser propietarios de una vivienda… saben que el graduado universitario promedio tiene alrededor de $30,000, $40,000 de deuda estudiantil, por lo que será una carga para ellos por mucho tiempo.”

Stiglitz se niega a comentar sobre la pregunta de la brutalidad policial excesiva al desmantelar las protestas de Columbia, citando la larga tradición de protestas pacíficas desde Martin Luther King hasta Mahatma Gandhi, pero también una tensión con la desobediencia civil que puede estar justificada por una causa específica. “Soy consciente de las tensiones entre diversas libertades”, dice, añadiendo que suele desear un diálogo civil que llegue a una resolución pacífica.

La coerción del semáforo

En cuanto a una solución, Stiglitz utiliza la palabra “coerción” en su libro, pero ofrece una metáfora potencialmente ilustrativa: el semáforo. “No puedes pasar por una intersección cuando está en rojo. Y si lo haces, verás todo tipo de consecuencias. Serás arrestado. Así que es coerción de manera inequívoca. Pero en Nueva York, o Londres, si no tuvieras semáforos, no te podrías mover en absoluto. Y tendrías un embotellamiento”.

Cuando Fortune menciona el mayor embotellamiento económico en estos días, el mercado de la vivienda, Stiglitz se refiere a su trabajo anterior.

Aunque advierte que no ha estudiado de cerca el mercado actual de la vivienda, ha estudiado la financiación de hipotecas, un “sistema peculiar” en el que el gobierno soporta aproximadamente el 90% del riesgo a través de la suscripción, sin cambios desde el gran colapso de 2008. “Es sorprendente, para mí, [es que] en los 16 años desde entonces, realmente no hemos arreglado la parte financiera.” Todavía tenemos un sistema en el que la mayor parte de las ganancias van al sector financiero, pero el gobierno sigue soportando la mayor parte del riesgo. Si esto fuera un semáforo, en otras palabras, podría estar parpadeando en amarillo sin dirigir el tráfico de manera eficiente en absoluto.

