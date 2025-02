Entrenador de España Luis de la Fuente declara en el segundo día del juicio de Luis Rubiales

El entrenador de España, Luis de la Fuente, testifica en el segundo día del juicio de Luis Rubiales

El entrenador de la selección masculina de España, Luis de la Fuente, dio testimonio en el segundo día del juicio de Luis Rubiales por el presunto asalto sexual y la coerción de Jenni Hermoso.

Rubiales, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), besó a la jugadora española Hermoso cuando el equipo femenino recibía sus medallas de ganadoras después de la final de la Copa del Mundo Femenina de 2023 contra Inglaterra.

El lunes, Hermoso declaró que no había dado su consentimiento para el beso y que Rubiales y otros miembros de la RFEF intentaron presionarla para que declarara públicamente que no tenía problema con ello para proteger la reputación del entonces presidente. Rubiales niega todos los cargos.

Gran parte del testimonio del martes en el tribunal de la Audiencia Nacional en Madrid se centró en los cargos de coerción.

La acusación alega que Rubiales, de 47 años, y otros tres empleados de la RFEF: el entonces entrenador femenino Jorge Vilda, el exdelantero del Newcastle United y exdirector deportivo de España Albert Luque, y el exdirector de marketing Ruben Rivera, coercieron a Hermoso para que apoyara públicamente la versión de los hechos de Rubiales. Rubiales, Luque, Rivera y Vilda niegan cualquier irregularidad.

En el primer día del juicio, la jefa de prensa femenina, Patricia Pérez, dijo que De la Fuente estuvo presente en una reunión en la oficina de Rubiales el 22 de agosto, dos días después de la final de la Copa del Mundo, en la que dijo sentirse “atrapada” cuando su entonces jefe le sugirió la evidencia que debía proporcionar a una investigación interna de la federación sobre los eventos en Sídney.

El martes, De la Fuente fue interrogado por la abogada de la acusación, Marta Durantez, sobre si había asistido a esa reunión, en la que Pérez también afirmó en el tribunal que el padre de Rubiales y el entonces director de comunicaciones de la RFEF, Pablo García Cuervo, estuvieron entre los ocho hombres presentes.

“Tenía una reunión programada para ese día para hablar sobre nuestros temas de fútbol con el Sr. Rubiales y fue la única reunión en la que participé”, respondió De la Fuente. “Estuve en una oficina más pequeña junto a ella, para hablar con él cuando tuviera tiempo sobre otros temas. Cuando tuvo tiempo, vino a mí y habló de nuestras cosas, para dar un escuadrón, hablar sobre los arreglos de viaje”.

De la Fuente declaró que entró en la oficina principal de Rubiales cuando trajeron bocadillos, pero que de lo contrario estuvo en una oficina contigua trabajando en su computadora portátil y teléfono móvil.

Cuando Durantez le preguntó si estuvo en la oficina al mismo tiempo que Pérez, De la Fuente respondió: “No hablé con Patricia Pérez y ella dijo que no participé”.

El juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto intervino entonces para decirle a De la Fuente que debería limitarse a responder las preguntas y no dar su opinión sobre lo que otros testigos habían dicho.

Durantez luego dijo que otros testigos habían afirmado que De la Fuente estuvo presente mientras Rubiales leía en voz alta las respuestas que Pérez debía dar a la investigación interna de la federación.

“Estaba en la otra oficina”, dijo De la Fuente. “La única reunión en la que participé fue para discutir temas de fútbol con el Sr. Rubiales.”

Cuando la abogada preguntó a De la Fuente sobre la asamblea extraordinaria de la RFEF el viernes siguiente, cuando Rubiales gritó “No dimitiré” cinco veces en un discurso aplaudido por De la Fuente, entre otros, el entrenador de 63 años respondió: “No he venido aquí para hablar de eso.” De la Fuente se disculpó previamente por ese aplauso y dijo que no pudo controlar sus emociones.

“Estás aquí para hablar de lo que se te pregunte”, intervino el juez Fernández-Prieto claramente exasperado. “Y tienes la obligación de decir la verdad.”

Los otros testigos que declararon el martes fueron el exdirector de integridad de la federación, Manuel García Cabo, el exdirector de comunicaciones García Cuervo, el actual oficial de comunicaciones Enrique Yunta y el psicólogo del equipo masculino Javier López Vallejo, quien trabajaba con el equipo femenino en ese momento.

García Cuervo dijo durante el interrogatorio de Durantez que creía que había sido despedido por la federación a pedido de Hermoso y otros miembros del equipo internacional femenino, pero negó tener algún “enemistad” hacia ella.

García Cuervo también dijo que un comunicado de la federación preparado horas después de la final, en el que Hermoso decía que el beso era “una anécdota”, se había compilado por orden de Rubiales y que se basó en una entrevista de radio que la jugadora había dado esa noche a Cadena Cope.

El exdirector de comunicaciones también dijo que le mostró el comunicado a Hermoso, quien no tuvo problema en que lo enviara a los medios. “Si no quería que se enviara el comunicado, pudo haber dicho que no y no se habría enviado”, dijo.

García Cuervo fue reprendido en varias ocasiones por el juez Fernández-Prieto durante su testimonio el martes. En respuesta a una pregunta de Durantez sobre por qué creía que Hermoso cambiaría su relato de los hechos, García Cuervo dijo: “Considero que Jennifer Hermoso es una persona que puede ser influenciada y manipulada y puede cambiar de opinión”. El juez Fernández-Prieto respondió diciendo a García Cuervo: “Dejemos de lado las declaraciones de Jennifer Hermoso”.

El lunes, Hermoso dijo que sabía que el beso estaba mal desde el momento en que sucedió y le causó una gran angustia, pero que al hablar desde el estadio no quería centrarse en lo negativo mientras ella y su equipo celebraban su victoria.

Hermoso respondió a preguntas durante dos horas y media el primer día, testificando que se sintió aislada y herida en los días siguientes mientras Rubiales y otros miembros de la RFEF intentaban hacerla coincidir en que no tenía problema con lo sucedido.

Hermoso dijo que se sintió atrapada en su casa y recibió amenazas de muerte. Testificó que se sintió “completamente sola”, diciendo que no recibió ayuda de la federación.

El juicio continúa.

