Entrenador asistente de baloncesto de Auburn responde a discusiones sobre la edad del equipo.

El baloncesto masculino de Auburn está teniendo posiblemente su mejor temporada hasta la fecha. Los Tigres tienen un récord de 25-2, lideran la conferencia más fuerte del país y han estado clasificados como número 1 en la encuesta de la AP durante las últimas siete semanas. Una de las muchas fuerzas impulsoras de ese éxito es la experiencia colectiva del equipo. El plantel senior de los Tigres ha recibido críticas y bromas de las bases de fans oponentes, pero el entrenador asistente Steven Pearl señaló cómo eso se ha convertido en la norma en el baloncesto universitario. “Creo que somos el quinto equipo más antiguo de la SEC. Entonces, no somos tan viejos”, dijo Pearl. “Estamos en el puesto 25 en el país en experiencia de DI. Así que, la gente sigue dando mucha importancia a esto, pero no somos tan viejos. Esa es la situación del baloncesto universitario ahora”. El plantel de Auburn cuenta con 10 seniors (ocho de los cuales están en la rotación) y siete de esos 10 estuvieron en el equipo la temporada pasada. Aunque tener jugadores mayores se ha vuelto normal, ese nivel de retención se ha vuelto raro en todo el país en los últimos años. “Ser capaces de retener a jugadores como Johni [Broome], Chad [Baker-Mazara], Denver [Jones], Chaney [Johnson] y Chris Moore y Dylan Cardwell, eso es lo más grande de lo que la gente no habla”, dijo Pearl. “Fuimos capaces de retener a seis de nuestros principales jugadores del equipo del año pasado y luego no tuvimos que traer a 11 jugadores nuevos como muchos equipos en el país hicieron este año. Con la edad del portal de transferencias y la elegibilidad ilimitada, es más o menos como lucen las plantillas de todos ahora en cuanto a los jugadores siendo mayores, pero definitivamente esta es la primera vez que hemos tenido 10 seniors en nuestra plantilla. Eso es seguro”. Pearl también agregó que la experiencia del equipo es parte de la razón por la que Auburn programó uno de los calendarios de no conferencia más difíciles del país. “Sentimos que, a tu punto, el único equipo que sería capaz de manejar este tipo de desafío además de jugar en probablemente la mejor conferencia en la historia del baloncesto universitario sería un equipo con tantos seniors y tantos chicos que han jugado durante tanto tiempo”, dijo Pearl. El próximo partido de Auburn es un enfrentamiento en casa con Ole Miss el miércoles por la noche. El partido está programado para las 6 p.m. y será televisado en ESPN2. Peter Rauterkus cubre los deportes de Auburn para AL.com. Puedes seguirlo en X en @peter_rauterkus o enviarle un correo electrónico a [email protected].