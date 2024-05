Entain se acerca a ex jefes de Coral y Sky Bet en búsqueda del próximo jefe | Noticias de negocios

Entain, el grupo de juego de la lista FTSE 100, ha sido rechazado por los antiguos jefes de las casas de apuestas Coral y Sky Bet en su búsqueda de un nuevo director ejecutivo.

Sky News ha sabido que Entain, propietaria de Ladbrokes, se acercó a Andy Hornby, quien ahora dirige la empresa matriz de Wagamama, y a Richard Flint, quien tiene una cartera de roles, sobre el trabajo.

Fuentes de la industria dijeron que Dan Taylor, director ejecutivo de las operaciones internacionales de Flutter Entertainment, también estaba entre los posibles candidatos para el puesto.

Entain, que ha estado bajo una creciente presión de inversores activistas debido a su mal desempeño, se negó a hacer comentarios el viernes.

El mes pasado, anunció que Barry Gibson, su presidente, se retiraría más tarde este año y sería reemplazado por la presidenta interina Stella David.

La empresa expulsó a Jette Nygaard-Andersen, su ex directora ejecutiva, a finales del año pasado.

La noticia de sus acercamientos a Hornby, ex director ejecutivo de HBOS y Boots The Chemist, y a Flint, quien dirigió Sky Bet durante varios años, no sorprende dado las demandas de los inversores por un líder con amplia experiencia en el sector del juego.

Flint le dijo recientemente al presentador de negocios de Sky News, Ian King, que no estaba interesado en el puesto en Entain a pesar de haber renunciado como director no ejecutivo de Flutter.

“Ignora lo que puedan decir otras casas de apuestas o las probabilidades que puedan ofrecer: estoy disfrutando mucho del paquete de cosas que tengo en este momento,” dijo.

Entain, cuyas acciones han caído casi a la mitad en los últimos 12 meses, ha contratado a banqueros para vender PartyPoker y otras operaciones no centrales.

Además de Ladbrokes, Entain es propietaria de Coral y de una participación en BetMGM, un importante jugador en las apuestas de los Estados Unidos.

Entain ha pasado por un período turbulento a medida que los activistas han construido una posición cada vez más prominente en su registro de acciones.

La empresa ha enfrentado una avalancha de problemas regulatorios, desencadenando duras críticas a su gobernanza y prácticas comerciales.

Las acciones de Entain se negociaban alrededor de 797.4p el viernes por la tarde, lo que le daba a la compañía una capitalización de mercado de £5bn.

No se pudo contactar a Hornby para hacer comentarios.