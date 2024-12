Enriquecimiento de uranio de Irán ‘preocupante’ – Organismo nuclear de la ONU

En un informe a los gobernadores del OIEA el viernes, el Sr. Grossi dijo que sus inspectores habían confirmado que Irán estaba alimentando más uranio parcialmente enriquecido en los cascades de dos centrifugadoras en su planta nuclear de Fordow, al sur de Teherán. El informe indicaba que con este cambio, la instalación aumentaría significativamente la producción de UF6 (uranio) enriquecido hasta el 60%, produciendo 34kg (75lb) de uranio al mes en comparación con los 4.7kg anteriores. El OIEA había exigido más “medidas de salvaguardia” en Fordow “urgentes para permitir a la agencia ofrecer garantías oportunas y técnicamente creíbles de que la planta no está siendo utilizada incorrectamente para producir uranio enriquecido a un nivel superior al declarado por Irán, y que no hay desvío de material nuclear declarado”. Irán niega tener un programa nuclear militar. Pero el Sr. Grossi le dijo a la BBC que sus instalaciones de energía nuclear habían aumentado en la última década. “Tienen un programa nuclear que ha crecido, se ha expandido en todas las direcciones posibles. El Irán de 2015 no tiene nada que ver con el Irán de 2025. Irán está comenzando a producir un 60% de uranio a un nivel de producción mucho más alto, lo que significa que tendrán las cantidades necesarias, si así lo desean, para tener un dispositivo nuclear de una manera mucho más rápida. Así que vemos una escalada en este sentido, lo cual es muy preocupante.” En una visita a Teherán el mes pasado, el Sr. Grossi dijo que los líderes iraníes le habían asegurado que limitarían su producción de uranio enriquecido al 60%. La decisión de Irán de aumentar la producción se produce después de que hubo poco progreso en las conversaciones nucleares entre oficiales europeos e iraníes la semana pasada. El Sr. Grossi dijo que había grupos en Irán que eran “muy vehementes” pidiendo al país que “haga lo suyo” en cuanto a armas nucleares. “En mis conversaciones con el gobierno, esa no parece ser la opción elegida, pero en ocasiones se refieren a esto como algo que podrían necesitar reconsiderar. Espero que no. Les he dicho que sería una elección lamentable.” Israel aún no ha lanzado un ataque a gran escala contra las instalaciones nucleares de Irán, pero sus ministros han discutido abiertamente la posibilidad. Al ser preguntado sobre las consecuencias de tal ataque israelí, el Sr. Grossi dijo: “No creo que esto quede sin respuesta, militarmente hablando, así que creo que debemos evitarlo.” “No hay que olvidar que gran parte del programa nuclear en Irán está bajo tierra y muy bien protegido. Por lo tanto, una acción cinética contra el programa requeriría un despliegue vasto de fuerza. Solo espero que no lleguemos ahí. Conozco las consecuencias radiológicas si atacas una instalación nuclear.” El Sr. Grossi también advirtió que el régimen mundial de no proliferación nuclear estaba bajo estrés, ya que las potencias nucleares establecidas “parecen depender más de las armas nucleares o de modernizar sus arsenales”. Como resultado, otros países estaban hablando más sobre adquirir armas nucleares. “Hay países que dicen: bueno, ¿por qué no nosotros? Si vemos que tenemos un mundo… con nuevos conflictos, los países grandes están diciendo que quizás podrían usar las armas nucleares que tienen, tal vez deberíamos pensar en nuestra propia seguridad.”