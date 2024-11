Enojo israelí por el alto al fuego ‘irresponsable y apresurado’

Pero la rendición es exactamente de lo que se acusa a Netanyahu por sus rivales políticos – y también algunos de sus aliados políticos.

Una encuesta ayer sugería que más del 80% de la base de apoyo de Netanyahu se oponía a un acuerdo, y muchos residentes en el norte de Israel – un gran número de los cuales han sido evacuados de sus hogares – también están enojados.

Shelly, una profesora de inglés en Shlomi, dijo que un alto el fuego fue una “decisión política irresponsable y apresurada”.

Rona Valency, evacuada del kibbutz Kfar Giladi el 8 de octubre del año pasado, me dijo que quería volver a casa, y que se necesitaba un alto al fuego, pero que la idea de que los residentes libaneses regresaran a estos pueblos le daba “un verdadero sentido de inquietud y miedo”.

Desde Kfar Giladi se pueden ver claramente las vistas del pueblo libanés de Odaisseh al otro lado del valle.

“Lo único que puedo esperar es que Hezbollah no se infiltre en estos pueblos y construya una nueva red”, me dijo Rona. “Aparte de borrar por completo estos pueblos y no tener a nadie allí, no hay nada físico real que me haga sentir segura. Es solo, sabes, esperanza.”

Su esposo, Onn, dijo que la clave de la seguridad no estaba en los términos del acuerdo de alto al fuego, sino en que la gente “comprendiera de nuevo, dónde vivimos; entendiera algunas cosas que muchos de nosotros olvidamos”.

Dijo que no confiaba en el ejército libanés, ni en los americanos, para restaurar la seguridad a lo largo de la frontera.

“Solo confío en nuestro ejército”, dijo. “Creo que si el ejército no estuviera allí, sería muy, muy difícil que los ciudadanos regresaran”.