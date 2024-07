Enfrentando la Nación: Stoltenberg, Paneles

Perdió la mitad segunda del show? La última novedade… El Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg dice en “Face the Nation” que, a pesar de la visita reciente del Primer Ministro húngaro de extrema derecha Viktor Orbán a Moscú, “eso no cambia las decisiones comunes” que ha tomado la alianza con respecto a Ucrania. Después del desastroso desempeño en el debate del Presidente Biden la semana pasada, la estratega demócrata y contribuyente de CBS News, Ashley Etienne, dice en “Face the Nation” que el partido necesita “tomar una respiración profunda”, y la corresponsal jefe de la Casa Blanca de CBS News, Nancy Cordes, declara en “Face the Nation” que la próxima semana – cuando los legisladores del Capitolio regresen después de las vacaciones del 4 de julio – será crucial para la reelección del Presidente Biden.