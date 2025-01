Enfrentando el Interés de Trump en Groenlandia, Dinamarca Aumentará el Gasto Militar en el Ártico.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, está profundamente desconcertada por la insistencia del presidente Trump en querer adquirir Groenlandia. En un rápido recorrido, se reunió con líderes europeos y de la OTAN en Berlín, París y Bruselas el martes para buscar apoyo público y discutir la mejor manera de responder a las demandas repentinas de uno de los aliados más cercanos de Dinamarca. Los daneses buscan solidaridad aliada, al mismo tiempo instando a sus socios europeos tanto en la Unión Europea como en la OTAN a no inflamar la situación y empeorar las cosas antes de que la estrategia de Trump quede clara, si es que la ha formulado. “Frederiksen no quiere entrar en una pelea uno a uno con Donald Trump, porque perdería”, dijo Ulrik Pram Grad del Instituto Danés de Estudios Internacionales. “Está tratando de lograr que sus colegas se comprometan a que este no es solo su problema, sino un problema para Europa, si se imponen aranceles”, refiriéndose a la amenaza de aranceles de Trump si no sale a su manera, “y un problema para la OTAN, si un aliado amenaza con quitar territorio soberano a otro”.

Durante su viaje, Frederiksen se reunió con varios líderes europeos, mientras que Copenhague busca solidaridad aliada y pide a los socios europeos y aliados de la OTAN no empeorar la situación. “Como gobierno, nuestro trabajo no es entrar en pánico y tratar de entender cuáles son las demandas reales”, dijo Naaja Nathanielsen, ministra de Comercio y Justicia de Groenlandia. “Si se trata de presencia militar, Estados Unidos ha estado aquí durante 80 años; no nos oponemos a eso. Si se trata de minerales, es un mercado abierto”, dijo refiriéndose a los abundantes recursos naturales de Groenlandia. “Pero si se trata de expansionismo”, dijo, “somos una democracia, somos aliados y pedimos a nuestros aliados que respeten nuestras instituciones”.