Enfrentando a la Nación: Pelosi, Homan

Perdió la segunda mitad del show? Lo último sobre … Mientras el Congreso se prepara para la sesión conjunta para contar los votos del Colegio Electoral cuatro años después de que los seguidores del presidente electo Donald Trump asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos, la ex presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dice que la violencia “no terminó ese día”, señalando el ataque a su esposo en su hogar que ocurrió al año siguiente, y Tom Homan, quien será el “zar de la frontera” del presidente electo Donald Trump, reiteró en “Face the Nation with Margaret Brennan” que la próxima administración se centrará en “amenazas a la seguridad pública y amenazas a la seguridad nacional” en sus planes de deportaciones masivas que comenzarán el “día uno”.