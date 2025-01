Enfoque de los demócratas hacia Trump esta vez es mucho más tranquilo.

Cuando el Presidente Donald Trump firmó los perdones de los acusados del 6 de enero, muchos candidatos presidenciales demócratas de 2028 no lo reconocieron. Y pocos se vieron atrapados en un ciclo de indignación por el gesto de brazo recto de Elon Musk durante la celebración de la inauguración de Trump.

Esta semana proporcionó algunas pistas sobre un enfoque emergente que está comenzando a definir a los demócratas al comienzo del segundo mandato de Trump, rompiendo firmemente con sus raíces de resistencia alimentadas por la furia de 2017. En cambio, los líderes estatales y congresistas demócratas están principalmente buscando oportunidades para criticar al presidente, al mismo tiempo que prometen bipartidismo e intentan modelar una alternativa demócrata en los estados.

En entrevistas con más de una docena de funcionarios y estrategas demócratas, explicaron el cambio como evidencia de un partido que se reorienta después de sufrir pérdidas significativas y espera el momento adecuado hasta que el sentimiento público potencialmente se vuelva en contra de Trump. Esto se debe a que se encuentran en un territorio menos favorable que en 2017. Trump ganó el voto popular y los 50 estados se desplazaron hacia la derecha en 2024. Trece demócratas de la Cámara ahora representan distritos que Trump ganó el pasado noviembre, pero otros 50 representan escaños que Kamala Harris ganó por 9 puntos o menos. Solo unos pocos miles se presentaron a protestar por la inauguración de Trump.

Los demócratas “están siendo más medidos porque la gente está tan cansada, que no hay energía para mantenerse al nivel 11 durante los próximos cuatro años”, dijo la senadora estatal de Michigan, Mallory McMorrow. “Mi consejo es, señálalo, sé directo, pero no grites al respecto”.

Pero para muchos de los futuros líderes y posibles contendientes en las primarias demócratas de 2028, los perdones de Trump y el gesto de Musk, momentos que habrían causado una gran indignación hace ocho años, no provocaron una respuesta pública inmediata. La ex vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, no hicieron declaraciones al respecto ni en las redes sociales. Tampoco lo hicieron la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Maryland, Wes Moore, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el ex Secretario de Transporte, Pete Buttigieg. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, abordó los perdones de Trump cuando se le preguntó por reporteros locales. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, fue una excepción notable, publicando en X que el saludo de Musk fue “escandaloso” y criticando a Trump por sus perdones.

“Joe Biden se va como un presidente demócrata muy impopular, perdimos el voto popular y la gente está furiosa con nosotros por la inflación, la cultura y la frontera”, dijo Mike Nellis, un estratega demócrata que trabajó en la campaña presidencial de Harris en 2020. “Tenemos que cambiar nuestra táctica porque tenemos que recuperar la confianza de la gente”.

Enfrentar esta nueva realidad significa que los demócratas “no van a usar el manual de 2024 o 2017, si estoy pensando en postularme en 2028”, dijo un asesor demócrata de un posible candidato demócrata de 2028 que prefirió mantener el anonimato para discutir discusiones internas, agregando que “si corres a las cámaras cada vez que hay una indignación, eso es el antiguo manual”.

“El camino hacia la prominencia no está en los titulares interminables de resistencia”, dijo un asesor de otro posible candidato de 2028. Un tercer operativo, que también está cerca de otro candidato presidencial potencial, dijo que “un grupo de aspirantes a 2028 todavía está pensando en cuál será su argumento para arreglar el partido, así que es difícil estar ahí afuera sin una solución en la mano”.

Pero ese enfoque más atenuado también ha dejado un vacío de mensajes, lo cual está frustrando a algunos demócratas. Un estratega demócrata dijo que es “una gran preocupación que estemos sin rumbo” y “que hay un espacio ahí fuera para que alguien lo llene”, pero “en este momento, es ensordecedor”.

Para algunos, el silencio es una oportunidad perdida. “Si estás pensando en postularte para presidente en 2027, entiendo por qué tus asesores te están diciendo que mantengas la cabeza baja y elijas tus momentos”, dijo un estratega demócrata que trabajó en una campaña presidencial en 2020. “Nadie quiere llamar la atención todavía, pero también están exagerando la lección de 2017 y 2018, preocupándose si los esfuerzos de resistencia ayudaron en última instancia a los candidatos, o no, cuando se postularon para presidente en 2019”.

El operativo argumentó que todavía hay “energía de base” para los demócratas, “pero no ven a nadie que tome el mando”.

Por supuesto, hay excepciones. La principal de ellas es la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), quien no asistió a la inauguración y dijo en un video de Instagram: “Dos de las cosas probablemente más fundamentales y definitorias sobre la historia estadounidense es que vencimos a los confederados y vencimos a los nazis”, refiriéndose a Musk, quien ha burlado estas acusaciones. Ella le dijo al comediante Jon Stewart en su podcast que Trump es “mucho más normalizado en esta ocasión”, pero argumentó que los votantes de clase trabajadora siguen siendo “estafados” por Trump, “un estafador quintesencial de Nueva York”.

Algunos argumentaron que es demasiado pronto para juzgar: “Ha sido la primera semana, y es una avalancha, pero en esta lucha fiscal, realmente encontraremos nuestro punto dulce al resaltar cómo ha sido para los recortes de impuestos para los ricos y no para la clase trabajadora”, dijo el representante Ro Khanna (D-Calif.).

A lo largo de la elección general de 2024, Harris y Walz criticaron a Trump y Musk, y los demócratas señalaron que mantener un perfil bajo después de una pérdida electoral no es algo inusual. Después de certificar los resultados de las elecciones a principios de este mes, Harris dijo a los reporteros que una “transferencia pacífica de poder” debería ser algo “que los estadounidenses den por sentado”, en referencia implícita a la insurrección del 6 de enero.

Walz, por su parte, propuso una reducción del impuesto sobre las ventas en Minnesota este mes, pero no ha regresado a la política nacional. Whitmer, también se comprometió a no “buscar peleas” con Trump, pero prometió no “retroceder” de ellas, en un discurso en el Detroit Auto Show la semana pasada. Mientras tanto, Newsom saludó a Trump en la pista el viernes cuando el presidente llegó para hacer una visita a los daños de los incendios forestales en Los Ángeles, aunque no fue invitado.

Pero la estasis más amplia del partido también se refleja en la contienda por la presidencia del Comité Nacional Demócrata, que se ha centrado en la mecánica del partido en lugar de en la ideología o el mensaje. Los dos favoritos de la contienda, Ken Martin, presidente del Partido Democrático-Farmer-Labor de Minnesota, y Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, están en línea en sus compromisos de fortalecer la infraestructura de la campaña anual y revitalizar los partidos estatales en todo el país.

La respuesta sin emociones a las pérdidas del partido en 2024 en la carrera por la presidencia del DNC provocó que Faiz Shakir, un estratega progresista de larga data que manejó la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020, se uniera a la contienda. Shakir reconoció que hay “mucho cansancio” entre los demócratas, pero también dijo que “hay una vacilación para definir una marca democrática en este momento”, y el tono en la carrera por la presidencia del DNC es un ejemplo.

“La gente todavía está luchando con el marco de cómo desafías a Donald Trump por no cumplir con la gente trabajadora, pero el marco está ahí, ahora mismo, él está en subasta”, dijo Shakir, citando al grupo de multimillonarios del Valle de Silicario que asistieron a la inauguración del presidente. “Pero tal vez es un lenguaje incómodo para los demócratas, que no han hablado así durante mucho tiempo, hablar de las élites gobernantes”.