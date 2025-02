Enfermeras australianas suspendidas por controversial video antisemita

Dos enfermeras australianas fueron suspendidas después de que un video pareciera mostrarlas amenazando con matar a pacientes israelíes y jactándose de negarse a tratarlos. El hombre y la mujer, ambos empleados en un hospital de Sídney, están siendo investigados por la policía, dijeron funcionarios de Nueva Gales del Sur. El ministro de Salud del estado, Ryan Park, dijo que se llevará a cabo una “investigación exhaustiva” para asegurarse de que no haya habido “resultados adversos” para los pacientes, pero que un examen “rápido” de los registros hospitalarios no había revelado nada inusual. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, condenó el video como “repugnante y vergonzoso” después de que comenzara a circular en línea. Viene menos de una semana después de que Australia aprobara leyes más estrictas contra los crímenes de odio tras una ola de ataques antisemitas de alto perfil. El miércoles, la policía de Nueva Gales del Sur dijo que creían haber “identificado a las personas involucradas” en el video. El ministro de Salud dijo que ambos habían sido suspendidos de inmediato y prometió que nunca volverían a trabajar en el sistema de salud de Nueva Gales del Sur. El video fue compartido en TikTok por el creador de contenido Max Veifer, que dice ser de Israel. Su cuenta presenta conversaciones con personas que encuentra en la aplicación Chatruletka, una plataforma en línea anónima que empareja a las personas al azar para una videoconferencia. Las imágenes, vistas por la BBC, parecen haber sido grabadas en un hospital. Un hombre, que dice ser médico, le dice a Mr. Veifer que “tiene unos ojos hermosos”, pero agrega “lo siento, eres israelí” antes de decir que envía a los israelíes a Jahannam, un lugar islámico similar al infierno. Luego hace un gesto de cortar la garganta, antes de que aparezca una mujer en la pantalla y diga que “algún día” le llegará “su hora” a Mr. Veifer y que él morirá, añadiendo más tarde que no tratará a los israelíes. “No los trataré, los mataré”, dice. El video ha sido editado, se han añadido emojis y se han censurado algunos comentarios, pero las autoridades no cuestionan su autenticidad. Albanese lo describió como “repugnante” y “vil”, escribiendo en X: “Estos comentarios antisemitas, impulsados por el odio, no tienen lugar en nuestro sistema de salud y no tienen cabida en Australia. Las personas encontradas culpables de cometer actos antisemitas criminales enfrentarán todo el peso de nuestras leyes”. Park también se disculpó con la comunidad judía y dijo querer asegurarles que todavía pueden esperar recibir atención médica de primera clase en Nueva Gales del Sur. “No hay lugar en nuestro hospital y sistema de salud para este tipo de opinión, nunca, nunca debe tener lugar. No hay lugar para este tipo de perspectiva en nuestra sociedad”. Añadió que el personal del hospital en el suburbio de Bankstown estaba avergonzado y apenado, pero dijo que eso no disminuye el buen trabajo que hacen. En los últimos meses, en incidentes no relacionados con el video del hospital, ha habido una serie de ataques con incendios provocados y grafitis en hogares, automóviles y sinagogas en áreas judías de Australia, causando miedo en la comunidad. Se encontró una caravana cargada de explosivos de gel de energía que la policía advirtió que tenía el potencial de causar un “evento con múltiples víctimas” en Nueva Gales del Sur en enero, junto a un documento con sentimientos antisemitas y una lista de objetivos judíos en Sídney. El copresidente ejecutivo del Consejo Ejecutivo de Judíos de Australia, Alex Ryvchin, dijo que el video sirvió como una “advertencia una vez más para todos los australianos sobre la maldad que existe en nuestro medio”.