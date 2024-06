Energía y manufactura dominaron las primeras 50 empresas principales del Fortune 500 en 1955.

“

Sin embargo, los datos que el personal de Fortune estaba recopilando eran principalmente para uso interno. No fue hasta 1955, cuando el entonces editor gerente adjunto de la revista, Edgar P. Smith, argumentó que a los lectores les interesaría la información, y resultó haber apostado correctamente.

“En su totalidad, el 500 ha sido una amplia ventana a la economía de los EE. UU. y un punto de referencia para todos. Ha sido citado por presidentes y congresistas, diseccionado por economistas y visto por líderes empresariales”, escribió Carol Loomis, ex editora de Fortune, para el 40 aniversario de la lista.

En 1955, la revista Fortune publicó la primera lista de las 500 empresas más grandes de los EE. UU. por ingresos, aunque con el menos atrayente título de “Directorio Anual de las 500 Corporaciones Más Grandes”.

En la parte superior de la lista, con $9.8 mil millones en ingresos, estaba General Motors, seguido por Standard Oil de Nueva Jersey, que luego se renombró como Exxon. Completando los cinco primeros estaban U.S. Steel, General Electric y la empresa de envasado de carne Swift, que finalmente se fusionó con JBS USA.

Estas primeras 50 compañías principales, que tenían un total de $69.4 mil millones en ingresos, estaban en los sectores de manufactura, defensa, energía y otros similares, porque la lista original de Fortune 500 no era una instantánea completa de los mayores actores de la economía de los EE. UU. En su lugar, la lista original se centraba en estas industrias más tangibles, y no fue hasta 1994 que la metodología se amplió para incluir a todas las empresas que presentan su información financiera a una agencia gubernamental.

Eso no significa que la revista no haya observado otros sectores de la economía. Por ejemplo, los bancos tenían su propia lista Fortune 50.

De la primera tanda de las 50 empresas principales de Fortune, 14 todavía están en la lista, incluidas GM, Goodyear, Lockheed Martin —entonces Lockheed Aircraft— y Boeing, que recientemente ha estado plagado de controversias sobre control de calidad. Las compañías que estaban en la parte superior de la lista en 1955 y han mostrado su poder duradero representan el 28.5% del total de 49 compañías que han aparecido en la lista en sus 70 publicaciones. Si bien este número se ha mantenido constante desde 2022, hubo 60 compañías en 2016 que habían logrado asegurar un lugar en la lista durante todos los años de publicación.

Aquí está la lista de las 50 compañías principales originales de 1955:

