Encuentran cuerpo de alpinista estadounidense en montaña de Perú después de 22 años.

Después de dos décadas de la desaparición de Bill Stampfl durante una avalancha al escalar la montaña más alta de Perú, su hija, Jennifer Stampfl, había más o menos aceptado que él no volvería nunca.

A veces aún tenía sueños en los que lo veía, vivo en Perú, con amnesia y sin saber que tenía familia en Estados Unidos. Sabía que él odiaba el frío, así que la idea de que estuviera atrapado en hielo le perturbaba. Pero pensaba que había llegado a un acuerdo con la montaña que tenía a su padre.

Entonces, un sábado del mes pasado, recibió una llamada de su hermano, Joseph Stampfl. Comenzó: ¿Estás sentada?

“Él me dijo que encontraron a papá”, dijo. “Y yo dije, ‘¿Qué?’”

Un compatriota estadounidense, Ryan Cooper, había localizado a Joseph Stampfl para decirle que él y un grupo de escaladores habían tropezado con el cuerpo de su padre en el Monte Huascarán, un pico de 22,205 pies en la cordillera de los Andes. A medida que el cambio climático ayudaba a derretir los glaciares de la montaña, el cuerpo de Bill Stampfl emergió del hielo que lo había conservado desde que desapareció durante una expedición con dos amigos en 2002, informó la policía peruana el martes.

El 27 de junio, los escaladores descendían el Monte Huascarán cuando vieron una forma oscura que resaltaba contra la nieve, dijo el Sr. Cooper, un entrenador personal de 44 años de Las Vegas, en una entrevista el martes. Al acercarse, vieron que era un cuerpo, encogido en posición defensiva, como alguien tratando de protegerse durante una avalancha, dijo.

El cuerpo estaba completamente expuesto sobre el hielo, dijo el Sr. Cooper. “No como si la mitad de él estuviera debajo del hielo o algo así, estaba sobre el hielo”, dijo. A juzgar por la ropa obsoleta y la condición momificada de su piel, dijo el Sr. Cooper, estaba claro que el cuerpo había estado allí durante “mucho tiempo”.

En un bolso de cadera, encontraron una tarjeta de identificación y un pasaporte aún legibles. El Sr. Cooper y su hermano, los únicos dos estadounidenses en el grupo, sabían que debían encontrar y notificar a la familia del Sr. Stampfl, dijo el Sr. Cooper.

“Todavía llevaba su anillo de bodas en el dedo”, dijo, “Así que supe que estaba casado y que probablemente tenía una familia y alguien lo esperaba en casa en algún momento. Y él no regresó a casa”.

Fue pura coincidencia que el grupo de Cooper tropezara con el cuerpo. Su grupo intentó llegar a la cumbre pero dio la vuelta después de determinar que las condiciones eran demasiado peligrosas. En el camino de regreso, tomaron una ruta más antigua que rara vez se usa ahora debido a cómo ha cambiado el entorno de la montaña, dijo.

Al principio, el Sr. Cooper estaba profundamente decepcionado por no haber llegado a la cumbre, dijo. “Pero después de que las cosas salieron de la manera en que lo hicieron, me di cuenta de que no estaba destinado a la cumbre”, dijo. “Estaba destinado a encontrar a Bill”.

Antes de que el grupo hubiera terminado de descender, el Sr. Cooper se puso en contacto con su esposa en Las Vegas para ayudar a localizar a la familia del Sr. Stampfl. Con la ayuda de viejos artículos de periódico, comenzaron a reconstruir la historia de su desaparición. Dos días después de descubrir el cuerpo, el Sr. Cooper estaba al teléfono con Joseph Stampfl, ahora 51 años.

En junio de 2002, Bill Stampfl partió de California con dos amigos, Steve Erskine y Matthew Richardson, para subir al Monte Huascarán. Pero, mientras escalaban, los sorprendió una avalancha. Solo se recuperó el cuerpo del Sr. Erskine.

Bill Stampfl, de 58 años en ese momento, era el mayor de los tres amigos. Solo comenzó a subir montañas a fines de sus 40 o principios de sus 50, dijo Joseph Stampfl, pero entrenó y se preparó intensamente para sus expediciones. Jennifer Stampfl, ahora 53 y profesora en Paloma, California, recordó cómo su padre y el Sr. Richardson competían subiendo una montaña local con bolsas de arena de 27 kilos en sus mochilas como parte de su entrenamiento.

Cuando su padre desapareció, dijo, “casi era como surrealista”.

“Un día está aquí y al otro no”, continuó. “Y no sabemos dónde está”.

Con el tiempo, la familia había llegado a aceptar que el Sr. Stampfl se había perdido para siempre, dijo la Sra. Stampfl. Así que cuando el Sr. Cooper se puso en contacto, “creo que fue más un shock”, dijo.

Incluso se preguntó al principio si la llamada era algún tipo de estafa. Pero cuando el Sr. Cooper les contó los detalles de su experiencia y les envió fotos de los documentos de su padre, finalmente lo asimiló, dijo.

Después de asimilar la noticia, Jennifer y Joseph Stampfl contrataron un equipo de rescate alpino para recuperar el cuerpo de la montaña, lo cual hicieron el viernes, acompañados de las autoridades peruanas. El cuerpo del Sr. Stampfl será llevado nueve horas a una morgue en Lima, la capital de Perú, donde será cremado, dijo la Sra. Stampfl.

Como en otras cumbres alrededor del mundo, los glaciares que se derriten pueden llevar a más descubrimientos de cuerpos enterrados por mucho tiempo en el Monte Huascarán, dijo Lenin Alvarado, un oficial del Departamento de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú.

El Sr. Cooper dijo que los efectos del cambio climático eran evidentes cuando estaba en la montaña. “Básicamente se está desmoronando, simplemente se está desmoronando”, dijo.

Una vez que los restos del Sr. Stampfl sean devueltos a Estados Unidos, su hijo e hija esperan que puedan esparcir algunas de sus cenizas en el Monte Baldy, la montaña donde el Sr. Stampfl solía entrenar.

Para la Sra. Stampfl, ver a su padre de nuevo, congelado en el tiempo, ha reabierto viejas heridas. Pero también ha traído algo de cierre.

Ahora que sabe con certeza lo que le sucedió, dijo, espera que sus sueños de que todavía esté vivo y perdido terminen. Es un alivio saber que no estará solo en el frío y que estará con su familia de nuevo.

“No lo quiero en la montaña; quiero que esté conmigo”, dijo. “Él pertenece a mí”.