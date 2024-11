Encuentra tu cartera perdida con tu iPhone usando la tarjeta localizadora SwitchBot.

Tengo un AirTag en mi llavero para mantener un seguimiento de mis llaves, pero obviamente un AirTag es demasiado grande y voluminoso para caber dentro de una billetera. Para eso está el Buscador de Billeteras SwitchBot. (El Buscador de Billeteras está actualmente con un 30% de descuento por el Viernes Negro, por lo que es una oferta aún mejor de lo normal en este momento).

Disfrazado dentro de un formato delgado de tarjeta de crédito, el Buscador de Billeteras SwitchBot se conecta a la app Find My en tu iPhone, para que puedas seguir su ubicación, e incluso tiene un altavoz para hacerlo sonar y ayudarte a encontrar tu billetera cuando inevitablemente se pierda en algún lugar de tu casa. Sigue leyendo para ver mi reseña…

Configuración

La configuración es muy sencilla. Aunque en teoría es compatible con su propia app y Android, yo lo he utilizado únicamente a través de la app Find My de Apple integrada en el teléfono. Ni siquiera descargué la app SwitchBot en absoluto. Para configurar, abres Find My, tocas Agregar Objeto, y presionas y mantienes pulsado el botón en la tarjeta del Buscador de Billeteras durante un par de segundos.

Luego, eliges un nombre e icono de emoji para identificarlo más tarde. Por defecto, sugería ‘Las Llaves de Benjamin’, pero lo renombré como ‘La Billetera de Benjamin’, seleccioné uno de los emojis disponibles relacionados con la billetera, y presioné Continuar y ¡listo! Luego, solo se desliza en uno de los bolsillos vacíos de la billetera.

Cómo rastrea la ubicación

Como recordatorio, los accesorios de Find My no tienen GPS. En su lugar, emiten una señal de Bluetooth de baja energía que los dispositivos Apple cercanos, como iPhones, iPads y Macs, recogen. La ubicación se transmite de forma segura y privada a la red Find My, para que puedas esperanzadamente localizar y recuperar tu objeto perdido.

Incluso si estás a millas de distancia, siempre que haya alguien con un dispositivo Apple cerca, la billetera será localizable en el mapa en la app Find My. Además, no hay suscripciones continuas u otros costos de los que preocuparse (a diferencia de algunos competidores).

Como demuestra el éxito de los AirTags, la red Find My funciona muy bien y el Buscador de Billeteras SwitchBot es tan efectivo como ellos. Si tu objeto está estacionario y cerca de uno de los mil millones de dispositivos iOS en el mundo, no tardará mucho en que su ubicación aparezca en Find My. Si el objeto está en movimiento, las actualizaciones de ubicación están ligeramente retrasadas respecto al tiempo real, sin embargo.

También puedes usar la app Find My para marcar explícitamente tu objeto como perdido. Luego, si alguien más encuentra tu billetera y quiere ayudar a devolvértela a su legítimo dueño, pueden usar la función Identificar Objeto Encontrado en Find My, que mostrará tu información de contacto para ayudar a coordinar su devolución. La próxima actualización de iOS 18.2 incluso añade la capacidad de crear un enlace compartible para enviar a otros y ayudar en el seguimiento de tus objetos perdidos.

Encontrar cerca usando el altavoz

A diferencia de un AirTag, el Buscador de Billeteras no incorpora una radio de banda ultra ancha. Eso significa que carece de la función de Localización de Precisión que ofrece el AirTag cuando está en proximidad cercana.

Sin embargo, el altavoz integrado en el Buscador de Billeteras es más que suficiente para encontrar tu billetera perdida. Cuando está dentro del rango de Bluetooth, la tarjeta emite un tono razonablemente fuerte. Es ligeramente menos alto que el sonido que emite un AirTag, y naturalmente se amortigua un poco cuando está dentro de una billetera cerrada, pero sigue siendo audible, más que suficiente para que lo escuches desde una buena distancia.

Para el caso (vergonzosamente común) de cuando he extraviado mi billetera en algún lugar dentro de mi casa, ahora puedo simplemente abrir la app Find My, presionar ‘Reproducir Sonido’ e instantáneamente escuchar en qué habitación está.

Find My también funciona con el asistente de voz Siri, como una conveniencia adicional. Por ejemplo, puedo gritar ‘¿dónde está mi billetera?’ a mi HomePod, y comenzará a hacerla sonar por mí.

Seguridad y seguimiento

Al igual que los AirTags, el Buscador de Billeteras se comercializa como un dispositivo para ayudar a recuperar objetos perdidos. No está diseñado para abordar problemas de robo o seguir a otras personas de forma malintencionada. Si la tarjeta se separa de su dueño por un período de tiempo, el altavoz emitirá un ruido para que las personas sean conscientes de su presencia. También activará alertas de ‘Objeto Desconocido Moviendo Contigo’ en cualquier iPhone cercano en las cercanías.

También vale la pena señalar que alguien más con la tarjeta en su posesión puede desactivar la conexión de Find My, presionando el botón en una secuencia de apagado particular.

Conclusión

Si se utiliza para su propósito previsto, el Buscador de Billeteras SwitchBot es muy efectivo y una excelente relación calidad-precio. Aunque está diseñado obviamente para ser guardado dentro de una billetera, incluso tiene un recorte con un agujero integrado si quisieras colocarlo en algún tipo de lanyard o llavero. Lo recomiendo encarecidamente.

Quizás la única desventaja a tener en cuenta es que la tarjeta del Buscador de Billeteras no tiene medios para reemplazar la batería. Es un consumible de un solo uso, con una vida útil estimada de unos 3 años. Pero el contenido de tu billetera es lo suficientemente valioso como para que probablemente tenga sentido financiero simplemente comprar otro cuando eventualmente falle. Solo tienes que estar bien contigo mismo respecto al desperdicio ambiental.

