En Wuhan, los taxis sin conductor ofrecen un vistazo al futuro del transporte intraciudad en China.

La ciudad de Wuhan, a orillas del río Yangtsé en China, ganó notoriedad mundial en diciembre de 2019 como epicentro del brote de coronavirus. Ahora la capital de la provincia central de Hubei está atrayendo atención por otra razón: su agresiva implementación de una flota de robotaxis que tiene preocupados a los taxistas locales sobre la pérdida de empleos.

Mientras ciudades como Beijing y Shenzhen han avanzado con precaución en cuanto a los coches sin conductor por motivos de seguridad, pocas han llegado tan lejos como Wuhan, una ciudad de 13.7 millones de habitantes, que ha permitido que una flota de casi 500 taxis sin conductor operen en el 35 por ciento de la red vial. Wuhan está en una carrera con ciudades como San Francisco, donde Waymo de Alphabet abrió recientemente su servicio a todos los residentes, para convertirse en pionera en la tecnología.

Aunque el tamaño de la flota en Wuhan sigue siendo pequeño en comparación con los 18,000 taxis con licencia de la ciudad, y mucho menos con decenas de miles de autos de servicio al estilo de Uber, los robotaxis se han convertido en objeto de atención a nivel nacional, ofreciendo una visión de cómo el transporte urbano autónomo podría alterar el entorno de tráfico existente y dejar a la gente sin trabajo.

¿Tiene preguntas sobre los temas y tendencias más importantes de todo el mundo? Obtenga respuestas con SCMP Knowledge, nuestra nueva plataforma de contenido seleccionado con explicaciones, preguntas frecuentes, análisis e infografías presentados por nuestro galardonado equipo.

Un coche autónomo Baidu Apollo Go recoge a un pasajero en Wuhan, provincia de Hubei, el 12 de julio de 2024. Foto: Coco Feng alt=Un coche autónomo Baidu Apollo Go recoge a un pasajero en Wuhan, provincia de Hubei, el 12 de julio de 2024. Foto: Coco Feng>

Un taxista de Wuhan de apellido Liu le dijo al Post que los robotaxis eran “tontos” comparados con los conductores humanos, ya que aumentan la congestión del tráfico. “Vi [un robotaxi] detenerse al hacer un giro en U, ya que necesitaba retroceder, pero una fila de autos estaba cerca detrás de él”, dijo Liu. “[Los conductores humanos] tienen la capacidad de predecir el movimiento de objetos que se mueven en la carretera”, dijo.

Operando bajo la marca Apollo Go, la flota más grande de Wuhan es propiedad del gigante chino de motores de búsqueda Baidu, que ha invertido fuertemente en vehículos autónomos en los últimos años. Otras compañías como Dongfeng Motor Corp y DeepBlue Technology también han estado probando sus taxis y autobuses autónomos en la ciudad.

El estudiante universitario Andy Zhou probó un viaje en Apollo Go dos veces en dos días, señalando que los jóvenes de la ciudad estaban ansiosos por probar el servicio. “Cuando estaba a bordo, atraje mucha atención de los conductores circundantes. Algunos incluso tomaron fotos”, dijo.

Zhou dijo que se sintió seguro en el robotaxi, que puede alcanzar velocidades de hasta 60 km por hora en el centro de la ciudad. La única diferencia era que los coches sin conductor frenaban más a menudo de lo que lo harían los conductores humanos, especialmente cuando las luces de tráfico cambiaban o cuando otros conductores se metían en el carril. En una instancia de frenado repentino, Zhou dijo que derramó una botella abierta de Coca-Cola.

En Wuhan, conocida por sus calurosos y húmedos veranos, los robotaxis blancos son fácilmente reconocibles en la carretera, ya que sus techos están equipados con un sensor en forma de cilindro. Tienen una pantalla de información en el techo que indica “en servicio”, “girando a la izquierda/derecha” o “dando la vuelta en U”. Aunque muchos de los autos no tienen un conductor detrás del volante, algunos requieren un conductor de seguridad humano, dependiendo del tipo de licencia emitida al operador.

Un coche Apollo Go, el servicio de autos de alquiler sin conductor de Baidu, toma la carretera en Wuhan, provincia de Hubei, el 12 de julio de 2024. Foto: Coco Feng alt=Un coche Apollo Go, el servicio de autos de alquiler sin conductor de Baidu, toma la carretera en Wuhan, provincia de Hubei, el 12 de julio de 2024. Foto: Coco Feng>

En comparación, la flota de taxis regulares en Wuhan son autos fabricados por la empresa conjunta Dongfeng Peugeot-Citroen, reconocibles por su pintura blanca/azul o blanca/amarilla.

Mientras que los vehículos Apollo Go no responden al anticuado método de detenerlos al costado de la carretera, aún el más común para conseguir un taxi en Wuhan, pedir un viaje sin conductor es fácil de hacer a través de las aplicaciones Apollo Go o Baidu Maps, o el mini-programa Apollo Go integrado en la superaplicación WeChat de Tencent Holdings.

Los robotaxis evitan ciertas atracciones turísticas abarrotadas, como la famosa Torre de la Grulla Amarilla de la ciudad y el campus de la Universidad de Wuhan, pero la cobertura es lo suficientemente amplia como para incluir lugares como la calle Hanzheng, el mayor mercado mayorista de Wuhan. También aceptan reservas para recogidas y traslados al Aeropuerto Internacional Tianhe de Wuhan.

Cuando el auto llega, el usuario desbloquea la puerta ingresando los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono chino registrado, utilizando una pantalla táctil integrada en la ventana trasera del vehículo. Una vez sentado, el pasajero puede iniciar el viaje tocando un botón “Iniciar viaje” en un par de pantallas táctiles montadas en la parte trasera de los asientos delanteros. El sistema de entretenimiento en las tabletas ofrece información en tiempo real sobre el viaje en chino e inglés, y permite a los pasajeros ajustar el aire acondicionado, acceder al servicio de transmisión de música de Netease, o ver videos promocionales sobre Baidu y su tecnología de conducción autónoma.

Cada auto puede transportar hasta tres pasajeros, y todos deben ir sentados en la parte trasera. Las mujeres embarazadas, los bebés y las personas mayores de 70 años no pueden usar el servicio, y las mascotas y los objetos grandes de equipaje tampoco están permitidos.

Los robotaxis están experimentando un aumento en popularidad gracias a sus precios competitivos. Un viaje que el Post realizó desde el Tercer Hospital del Pueblo de Hubei hasta el Gran Teatro Qintai, a una distancia de tres kilómetros, costó solo 4.2 yuanes (US$0.60) después de un gran descuento del precio nominal de 24 yuanes. En comparación, el mismo viaje en un taxi regular cuesta 15 yuanes.

El servicio fácil de usar y las tarifas subsidiadas han hecho que los autos Apollo Go sean muy buscados en Wuhan. Incluso durante las horas no pico, el tiempo de espera para un viaje puede ser de hasta media hora. El estudiante universitario Zhou dijo que tuvo que esperar más de una hora por su robotaxi después de pedirlo por teléfono. Wang Lei, un vendedor de 24 años que ha tomado múltiples viajes en Apollo Go, dijo que solo elegiría el servicio si no tiene prisa. “Puede que prefiera un auto Apollo Go al viajar a las afueras, porque es más barato y el tráfico no es tan intenso”, dijo.

Un operador de seguridad se sienta en el asiento del conductor de un robotaxi Apollo Go mientras el vehículo se dirige al Aeropuerto Internacional Tianhe de Wuhan, el 13 de julio de 2024. Foto: Coco Feng alt=Un operador de seguridad se sienta en el asiento del conductor de un robotaxi Apollo Go mientras el vehículo se dirige al Aeropuerto Internacional Tianhe de Wuhan, el 13 de julio de 2024. Foto: Coco Feng>

No sorprendentemente, la popularidad de los robotaxis en Wuhan ha molestado a algunos de los operadores de taxi de la ciudad.

Una carta abierta publicada el mes pasado por el Transporte de Pasajeros Automotriz Jianshe de Wuhan, un operador local, dijo que cuatro de sus 159 conductores de taxis han renunciado desde abril debido al declive de los ingresos, según un informe del diario Southern Weekly. La empresa acusó a los robotaxis de “quitar empleos a la base de la sociedad”.

El tema también está siendo debatido acaloradamente entre la población nacional. Una encuesta en curso realizada por el medio chino The Paper, que hasta ahora ha encuestado a 3,000 personas, encontró que el 51 por ciento cree que los robotaxis reemplazarán a los conductores humanos, mientras que el 35 por ciento opina que tendrán algún impacto pero no reemplazarán completamente a los taxis regulares. Solo el 12 por ciento cree que no habrá impacto.

La implementación de autos autónomos en ciudades como Wuhan ha amplificado los temores sobre la seguridad laboral, ya que conducir un auto de alquiler y entregar pedidos de comida en línea se consideran los salarios de último recurso para personas con capacidad de trabajo en medio de la desaceleración económica de China. En un país donde la mayoría de la gente no tiene acceso a prestaciones por desempleo, conducir un taxi ofrece un trabajo de bajo umbral con un flujo de efectivo constante. Según las últimas cifras del ministerio de transporte de China, había 7 millones de conductores de taxis con licencia en todo el país hasta finales de mayo.

Aunque la escala del experimento en Wuhan es pequeña, Baidu tiene como objetivo alcanzar el punto de equilibrio en la ciudad para fin de año, y ha indicado que el servicio podría expandirse a todo el país después de eso. Chen Zhuo, gerente general de la unidad de conducción autónoma de Baidu, dijo en mayo que la compañía planea “replicar la experiencia exitosa de Wuhan” en otras ciudades.

Los analistas de JPMorgan Chase, Alex Yao y Daniel Chen, escribieron en una nota de investigación que Baidu podría alcanzar el punto de equilibrio en una “ciudad única” en la segunda mitad de 2024, con cambios en la estrategia de precios actual, los costos de los vehículos y la proporción de monitores de seguridad. Por ahora, algunos de los robotaxis Apollo Go solo tienen licencia para operar en Wuhan con un operador de seguridad detrás del volante, y los vehículos sin conductor son monitoreados de forma remota con una proporción mínima de un operador por cada tres vehículos.

“Se espera que el margen de una sola ciudad de Baidu aumente sustancialmente en la segunda mitad de 2024 a medida que las tres variables clave se muevan en una dirección favorable”, escribieron los analistas.

Otras ciudades chinas han mostrado entusiasmo por adoptar la tecnología sin conductor. Beijing, Shanghai y Shenzhen han permitido robotaxis en carreteras designadas o en ciertas áreas, pero generalmente no en el centro de la ciudad. Shanghai también pondrá robotaxis en algunas carreteras en el distrito financiero de Pudong a partir de la próxima semana, con licencias otorgadas a cuatro empresas de robotaxis, incluidas Baidu, AutoX, Pony.ai y SAIC AI Lab.

Beijing ha dado luz verde a Baidu, Pony.ai, WeRide y AutoX para operar servicios de transporte automatizado entre el Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing y la zona tecnológica de Yizhuang, aunque los servicios todavía requieren a un conductor de seguridad detrás del volante.

Sin embargo, el lanzamiento comercial de robotaxis todavía está en pañales, ya que requiere una “mayor percepción y planificación de toma de decisiones”, según Hong Wanting, un analista senior de la firma de investigación de mercado IDC en China. “Los robotaxis aún están restringidos a ciertas áreas, o requieren un número de personal de control remoto para hacer programas de redundancia de seguridad y respaldo”, dijo Hong.

Baidu es la empresa líder de China en la industria de la conducción automática, habiendo alcanzado la categoría de nivel 4, en la que los vehículos son capaces de operar totalmente de forma autónoma sin intervención humana. Hasta ahora, la tecnología tiene un historial de seguridad casi perfecto en China, con el accidente de tráfico más grave que involucró a un robotaxi solo resultando en un rasguño en un vehículo.

En Wuhan, un conductor de apellido Lin, que trabaja para la plataforma de transporte de pasajeros Caocao Mobility de propiedad de Geely, dijo que los robotaxis tienen buena “educación vial” porque nunca conducen a alta velocidad ni cortan a otros conductores, pero que ese comportamiento ralentiza el tráfico.

Ninguno de los seis conductores de taxi que hablaron con el Post dijo que estaban preocupados por la pérdida de empleos dada la habilidad limitada para conducir de los robotaxis en comparación con los humanos.

Un conductor de apellido Zheng, que trabaja para una de las plataformas de Didi Chuxing en Wuhan, dijo que se mudaría de la ciudad si Apollo Go comenzara a quitarle demasiado negocio.

Un conductor de apellido Lu, de unos 50 años, respaldó la tecnología dada la población envejecida de China. “Me retiraré en una década. [No tengo] miedo [de perder el trabajo], pero habrá menos personas [como conductores]. Necesitaremos [coches sin conductor] en el futuro”.

Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada en la cobertura de China y Asia durante más de un siglo. Para más historias de SCMP, explore la aplicación SCMP o visite las páginas de Facebook y Twitter de SCMP. Copyright © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.

Copyright (c) 2024. South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.