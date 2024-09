En vísperas del lanzamiento del iPhone 16, UGREEN anuncia nueva línea de dispositivos de carga.

“

Con solo días antes de que se espera que Apple anuncie su línea de iPhone 16, un popular fabricante de accesorios ha anunciado una nueva línea de dispositivos de carga.

UGREEN está lanzando una nueva línea de carga llamada Uno, diseñada específicamente para usuarios de iPhone. Esta colección se destaca al indicar a los usuarios cuando sus dispositivos están cargados a través de una estética de robot amigable. Algunos de los productos se pueden comprar ahora mismo, mientras que otros estarán disponibles para comprar más adelante este mes. Esta nueva línea incluye lo siguiente:

Uno Cargador 100WUno Banco de Energía Inalámbrico Magnético 10000mAh 15WUno Cargador Inalámbrico Magnético 2 en 1 15WUno Banco de Energía 10000mAh 30WUno Concentrador USB-C 6 en 1Uno Cable USB-C a USB-C 100W

Aunque muchos de los anteriores son autoexplicativos, el que más nos intriga es el Uno Cargador 100W. Junto con el Concentrador USB-C 6 en 1, adaptan un mini-robot que puede mostrar diferentes emojis.

UGREEN llama a esto ‘El Groovy’, mostrando diferentes expresiones para indicarte cuando está cargando tu iPhone. “El Groovy, apariencia de robot única puede ser tanto genial como linda, sirviendo como una figura atractiva en el escritorio incluso cuando no está cargando. Durante el proceso de carga, a medida que cambia el estado de carga, la Pantalla TFT podría soportar la visualización de emojis más lindos.”

El Uno Cargador 100W estará disponible a partir del 16 de septiembre con un precio de $59.99 —lo que lo coloca justo antes de la fecha de lanzamiento rumorada del 20 de septiembre, cuando se espera que se lance la línea de iPhone 16.

(Crédito de imagen: UGREEN)

Probablemente hayas regresado de unas vacaciones y estás a punto de prepararte para la temporada de Regreso a Clases, lo que significa un montón de momentos que implican paquetes de baterías y cables para mantener cargados tus dispositivos y los de tu familia. Hace algunas semanas, me encontré en una situación similar, agradecida de mantener mi iPhone 15 Pro Max y Nintendo Switch encendidos gracias a algunos accesorios.

Al igual que Anker, siempre he sido fan de UGREEN y sus productos innovadores, especialmente cómo la compañía se esfuerza por hacer divertido cargar tus dispositivos. Me intriga el Uno Cargador 100W con su emoji ‘Groovy’. Tanto es así, que lo estoy considerando como un regalo de Navidad para mi sobrina. UGREEN demuestra con su nueva serie Uno que cargar no tiene por qué ser una tarea.

