En Visita a D.C., Líderes Canadienses Enfrentan a los Halcones de Aranceles de Trump

Otra semana, y otra ronda de amenazas arancelarias y sugerencias de anexión del Presidente Trump. Comenzó con el anuncio de una política que impone aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de acero y aluminio. En el caso de Canadá, esos aranceles se sumarían a los aranceles del 25 por ciento introducidos previamente en la mayoría de las exportaciones canadienses, que están en un período de espera de 30 días. Si el Sr. Trump sigue adelante con ambos, la tasa de aranceles sobre el acero y el aluminio será asombrosa del 50 por ciento.>[

>

A continuación, el presidente le dijo a sus asesores que idearan nuevos aranceles que tuvieran en cuenta las barreras comerciales y otros enfoques económicos de los socios comerciales de los EE. UU. que su administración considera injustos. Es un enfoque amplio que incluye no solo los aranceles que otros países imponen a los bienes estadounidenses, sino los impuestos que cobran sobre productos importados, como el G.S.T. en Canadá; cualquier subsidio que otorguen a las industrias; y sus tipos de cambio.

>

” Canadá se ha portado muy mal con nosotros en el comercio, pero ahora Canadá tendrá que empezar a pagar “, dijo el Sr. Trump al hacer el anuncio. ” Canadá va a ser una situación muy interesante porque, ya sabes, simplemente no necesitamos su producto “.

>

Entre las cosas que podrían ser objetivo, según una hoja de datos publicada por la Casa Blanca, se encuentra el impuesto del 3 por ciento que Canadá comenzó a aplicar el año pasado a los ingresos canadienses de grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon y Netflix. Una vez más, cualquier arancel que surja de esta revisión se sumará a cualquier otra amenaza que el Sr. Trump haya amenazado con imponer a las exportaciones canadienses.

>

>

Un pequeño número de líderes empresariales de los Estados Unidos han comenzado a hablar en contra de los planes arancelarios del Sr. Trump, si no hablan directamente a favor de Canadá.

>

Jim Farley, director ejecutivo de Ford, dijo en una conferencia de la industria que ” un arancel del 25 por ciento en la frontera entre México y Canadá abrirá un agujero en la industria de EE. UU. como nunca hemos visto “.

>

Hablando del plan del Sr. Trump para revivir la fabricación estadounidense a través de aranceles, agregó: ” Hasta ahora lo que estamos viendo es muchos costos y mucho caos “.

>

>

El mensaje del Sr. Farley refleja lo que los funcionarios canadienses han estado diciendo a cualquiera que los escuche en Washington. Esta semana, los 13 líderes provinciales y territoriales visitaron la capital de los EE. UU. para presentar ese argumento y otros sobre la importancia del comercio entre los países y las observaciones sobre la naturaleza interconectada de sus economías.

>

Aunque 11 de los primeros ministros finalmente tuvieron una reunión de último minuto en la Casa Blanca, fue con el jefe de personal adjunto del Sr. Trump para asuntos legislativos y el director de personal del presidente.

>

” No creo que los primeros ministros se hayan reunido con personas muy significativas “, me dijo Gary Mar, presidente y director ejecutivo de la Fundación Canada West, un grupo de investigación de políticas públicas con sede en Calgary.

>

El Sr. Mar fue el representante oficial de Alberta en Washington de 2007 a 2011. Dijo que el lugar de Canadá en los Estados Unidos ha cambiado sustancialmente desde entonces.

>

” Creo que nuestra relación con los Estados Unidos ha cambiado para siempre “, dijo el Sr. Mar. ” Donald Trump no es la razón de esto. Es un símbolo. La gente que fue a la guerra con los Estados Unidos, esa generación se ha ido. Y en los EE. UU., una cultura de logro ha sido reemplazada por una cultura de agravio “.

>

Dejando de lado los cambios culturales, los políticos canadienses que esperan cambiar las mentes en Washington pueden estar presentando argumentos que muchas personas cercanas al Sr. Trump rechazan tajantemente.

>

Muchas, si no la mayoría, de las acciones arancelarias del Sr. Trump han seguido de cerca las ideas de Robert E. Lighthizer, el representante comercial de EE. UU. en la primera administración de Trump.

>

El Sr. Lighthizer no cree, por decirlo suavemente, que el avance hacia un comercio más abierto en las últimas cuatro décadas haya beneficiado a los Estados Unidos.

>

” El sistema de comercio global ha fallado a nuestro país “, escribió este mes en un ensayo para la sección de opinión de The New York Times. ” No ha fallado porque el libre comercio no funciona. Ha fallado porque el libre comercio no existe “.

>

>

Si bien el Sr. Lighthizer no discute específicamente el comercio con Canadá en ese ensayo, no tiene mucho bueno que decir al respecto en su libro, ” No hay comercio libre: cambiando de rumbo, enfrentándose a China y ayudando a los trabajadores de América “.

>

” Canadá es en realidad un país bastante parroquial, y a veces bastante proteccionista “, escribió. ” Durante años, Canadá ha operado un programa de gestión de la cadena de suministro de productos lácteos que haría sonrojar a un comisario soviético “.

>

El Sr. Lighthizer, quien al igual que el Sr. Trump aborrece los déficits comerciales, está proponiendo un nuevo orden comercial global que dividiría la economía mundial en dos. En un grupo, los países generalmente se cobrarían aranceles más bajos entre sí. Sin embargo, si uno de los miembros del grupo desarrollara un superávit comercial, los demás aumentarían los aranceles contra sus exportaciones hasta que ese superávit desapareciera. Y este grupo de países cobraría altos aranceles a los países que no pertenecen a él: “países no democráticos, así como aquellos que insisten en utilizar políticas industriales agresivas para mantener grandes superávits “, escribe.

>

En un perfil del Sr. Lighthizer, Elizabeth Williamson y Ana Swanson, mis colegas en Washington, escriben que cuando los economistas, como los políticos canadienses, argumentan que los altos aranceles solo aumentarán los precios para los estadounidenses y podrían incluso causar una recesión, “el Sr. Lighthizer simplemente argumenta que los economistas están equivocados”.