En video israelí, detenido dice que Hamas opera desde hospital en Gaza.

A medida que aumentan las condenas internacionales por la detención por parte del ejército israelí a finales del mes pasado del director del Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, el ejército israelí dijo el martes que tenía nuevas pruebas de que grupos militantes habían utilizado el hospital como centro de mando.

El ejército difundió imágenes de lo que dijo era un interrogatorio a uno de los más de 240 militantes que había arrestado en el allanamiento al hospital, diciendo que respaldaba las acusaciones de Israel de que Hamás y otros grupos armados se habían enclavado deliberadamente en hospitales en violación del derecho internacional.

El New York Times no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones hechas en el video, ni determinar las circunstancias en las que el detenido hizo la confesión. Israel ha detenido a muchos gazatíes en Sde Teiman, una base del ejército en el sur de Israel, donde muchos han sido mantenidos en condiciones denigrantes y en los que ex detenidos describieron golpizas y otros abusos. El ejército israelí ha negado acusaciones de abusos sistemáticos allí.

Israel ha allanado Kamal Adwan antes y atacado áreas en las cercanías del hospital. En octubre, el ejército detuvo o expulsó a la mayoría de los miembros del personal del hospital durante un allanamiento que duró varios días. Antes de su arresto en diciembre, el director del hospital, Dr. Hussam Abu Safiya, dijo que el hospital había sido atacado muchas veces en los últimos meses.

Hamas no respondió a las solicitudes de comentario sobre las afirmaciones israelíes sobre sus operaciones.

Médicos y trabajadores médicos de todo el mundo, incluido en Israel, han condenado el allanamiento a Kamal Adwan, y especialmente el arresto del Dr. Abu Safiya. El hospital había sido un proveedor principal de atención médica para las miles de personas que han permanecido en el norte de Gaza a través de una intensa campaña militar israelí en los últimos tres meses para sofocar lo que Israel dice que ha sido un resurgimiento de Hamás allí.