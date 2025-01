En una redada con las nuevas fuerzas de seguridad de Siria.

nuevo vidio cargado: En una Incursión con las Nuevas Fuerzas de Seguridad de Siria

En una Incursión con las Nuevas Fuerzas de Seguridad de Siria

Después de la caída del régimen de Assad en Siria, The New York Times se unió a un grupo de antiguos soldados rebeldes tratando de hacer cumplir la ley y el orden en un país luchando con los fantasmas de su pasado.

Estamos en Latakia, montando con fuerzas de seguridad solo 10 días después del colapso del gobierno sirio liderado por el ex presidente Bashar al-Assad. Nos dicen que una de sus misiones aquí es tratar de encontrar y arrestar miembros del viejo régimen. El objetivo mayor, dicen, es asegurar una ciudad que hasta hace poco era un bastión de la familia Assad. Queríamos ver si lo harían de manera diferente a sus predecesores. Llegamos a una casa perteneciente a un ex oficial del Ejército sirio. Sin embargo, él no es el que está siendo arrestado. Estos dos sospechosos bajo custodia son antiguos combatientes rebeldes. Son, en teoría, aliados, parte de una coalición de grupos que se unieron para derrocar al régimen de Assad. Han estado atacando al ejército de Assad durante años, pero hoy eso les ha traído problemas. Entramos para averiguar qué sucedió. Durante nuestro tiempo con esta unidad de seguridad, insistieron en su compromiso con el proceso legal, aunque eso signifique ayudar a un antiguo enemigo. Los dos combatientes acusados de saqueo son llevados de vuelta a la base, a un complejo que era anteriormente la sede de seguridad militar aquí bajo Assad. Nuestros guías estaban ansiosos por llamar la atención sobre el legado del gobierno de Assad, uno de represión sistemática, brutalidad y tortura. Justo al final del pasillo, los combatientes arrestados están a punto de convertirse en prisioneros aquí también. A pesar de los esfuerzos por contrastarse con el viejo régimen, quedan dudas sobre si el nuevo liderazgo puede ofrecer un sistema de justicia más equitativo en una Siria luchando con los fantasmas de su pasado.

