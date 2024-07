En una conferencia de prensa crucial, Biden intentará convencer a los votantes de que puede salir adelante mientras crecen las voces que piden que se aparte.

“

La capacidad del presidente Joe Biden para postularse a la reelección enfrentaba pruebas cruciales el jueves mientras se preparaba para responder preguntas en una tan esperada conferencia de prensa y su equipo se reunía en privado con senadores escépticos en el Capitolio. Más demócratas de la Cámara pidieron que se retire de la carrera, y cometió un error notable antes de la conferencia de prensa.

Biden está tratando de demostrar durante su acelerado día con líderes mundiales en la OTAN, y la conferencia de prensa por la noche, que está listo para otros cuatro años. Los votantes están observando, y los funcionarios electos están decidiendo si presionar por otra opción.

Pero al anunciar un pacto que reuniría a los países de la OTAN para apoyar a Ucrania, Biden se refirió al líder de la nación, Volodymyr Zelenskyy, como “Presidente Putin”, lo que provocó susurros audibles en la sala. Volvió rápidamente al micrófono: “Presidente Putin, va a vencer a Presidente Putin… Presidente Zelenskyy”, dijo Biden.

Luego dijo: “Estoy tan enfocado en vencer a Putin”, en un esfuerzo por explicar el lapsus.

“Soy mejor”, respondió Zelenskyy. “Eres mucho mejor”, le respondió Biden.

Los demócratas enfrentan un problema intratable. Los principales donantes, partidarios y legisladores clave dudan de las capacidades de Biden para continuar con su campaña de reelección después de su reciente actuación en el debate, pero el aguerrido presidente de 81 años se niega a renunciar mientras se prepara para enfrentarse al republicano Donald Trump en una revancha.

La campaña de Biden delineó lo que ve como su camino para mantener la Casa Blanca en un nuevo memorándum, afirmando que ganar los estados del “muro azul” de Wisconsin, Pensilvania y Michigan es el “camino más claro” hacia la victoria. Y declaró que ningún otro demócrata lo haría mejor contra Trump.

“Tampoco hay indicación de que alguien más superaría al presidente frente a Trump”, dijo el memo de la jefa de campaña Jen O’Malley Dillon y la gerente de campaña Julie Chavez Rodríguez que fue obtenido por The Associated Press.

El memo intentó desestimar las “encuestas hipotéticas de posibles candidatos” como poco confiables y dijo que dichas encuestas “no tienen en cuenta el entorno mediático negativo que cualquier candidato demócrata enfrentará”.

Mientras tanto, la campaña ha estado sondeando discretamente a los votantes sobre la vicepresidenta Kamala Harris para determinar cómo es percibida entre el electorado, según dos personas con conocimiento de la campaña que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para hablar sobre asuntos internos.

Las personas dijeron que la encuesta no necesariamente era para mostrar que ella podría ser la candidata en lugar de Biden, sino más bien para comprender mejor cómo es vista. La investigación se realizó después de que Trump intensificara sus ataques contra Harris después del debate, según otra persona familiarizada con el esfuerzo. La encuesta fue reportada por primera vez por The New York Times.

Aunque Biden ha expresado confianza en sus posibilidades, su campaña reconoció el jueves que está rezagado, y un número creciente de asesores del presidente en la Casa Blanca y la campaña albergan dudas en privado de que pueda dar un giro a la situación.

Pero siguen las instrucciones de Biden, expresando que él está al 100% a menos que no lo esté, y no parece haber ningún esfuerzo interno organizado para persuadir al presidente a renunciar. Sus aliados eran conscientes al comenzar la semana de que habría más llamados para que se retirara, y estaban preparados para ello.

El número de demócratas de la Cámara que piden que Biden se retire aumentó a una docena el jueves. En el Senado, solo Peter Welch de Vermont ha solicitado hasta ahora que Biden abandone la carrera.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, invitó al equipo de Biden a reunirse con los senadores en privado a la hora del almuerzo para discutir preocupaciones y el camino a seguir, pero algunos senadores se quejaron de que preferirían escuchar al presidente él mismo.

La conversación de 90 minutos con el equipo del presidente, que según una persona no incluyó nuevos datos, encuestas o un plan de juego sobre cómo Biden vencería a Trump, no pareció cambiar la opinión de los senadores. Se le concedió anonimato para discutir la sesión a puerta cerrada.

La reunión fue franca, enojada en ocasiones y también algo dolorosa, ya que muchos en la sala conocen y quieren a Biden, dijo un senador que solicitó anonimato para discutir la información privada. Los senadores confrontaron a los asesores sobre el desempeño de Biden en el debate y el efecto en las elecciones al Senado de este año.

Un demócrata, el senador Chris Murphy de Connecticut, dijo después, “Creo que el presidente puede ganar, pero tiene que poder salir y responder a las preocupaciones de los votantes. Tiene que poder hablar directamente con los votantes en los próximos días”.

Al mismo tiempo, senadores influyentes están respaldando firmemente a Biden, dejando al partido en un punto muerto.

El senador Bernie Sanders, el independiente de Vermont, dijo a AP que cree que Biden “va a ganar estas elecciones. Creo que tiene la oportunidad de ganar de forma contundente”.

Sanders dijo que ha sido crítico públicamente con la campaña y dijo que Biden necesita hablar más sobre el futuro y sus planes para el país. “A medida que nos acercamos al Día de las Elecciones, las opciones son muy claras”, dijo.

El nuevo énfasis en los estados del “muro azul” por parte de la campaña, que ha invertido fuertemente en otros campos de batalla como Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia, reconoce que el camino para derrotar a Trump en noviembre se está estrechando, aunque el equipo insiste en que los estados del Sun Belt “no están fuera de alcance”.

Aunque los altos asesores de la campaña escriben en el memo que Biden podría asegurar 270 votos electorales de varias maneras, también dicen que esos tres estados son críticos y por eso Biden ha priorizado esas áreas en sus viajes recientes. Fue a Madison, Wisconsin; Filadelfia y Harrisburg, Pensilvania durante el fin de semana. Irá a Detroit el viernes.

Las encuestas realizadas después del debate en su mayoría coinciden en que los demócratas a nivel nacional tienen dudas sobre la capacidad de Biden para liderar la boleta en noviembre.

__ Los redactores de The Associated Press Michael Balsamo, Colleen Long, Mary Clare Jalonick, Kevin Freking, Farnoush Amiri y Linley Sanders contribuyeron a este informe.

