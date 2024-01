En un Dilema Estratégico, Israel Considera la Liberación de Rehenes en Contra de la Destrucción de Hamas

En más de 100 días de guerra, el progreso limitado de Israel en desmantelar a Hamas ha generado dudas dentro del alto mando militar sobre la viabilidad a corto plazo de alcanzar los objetivos de guerra del país: erradicar a Hamas y liberar a los rehenes israelíes aún en Gaza.

Hasta este punto de la guerra, Israel ha logrado controlar una parte más pequeña de Gaza de lo que originalmente había previsto en los planes de batalla al inicio de la invasión, que fueron revisados por The New York Times. Este ritmo más lento de lo esperado ha llevado a algunos comandantes a expresar sus frustraciones de la estrategia del gobierno civil para Gaza en privado, y a concluir que la libertad de más de 100 rehenes israelíes en Gaza solo puede lograrse a través de medios diplomáticos en lugar de militares.

Los objetivos duales de liberar a los rehenes y destruir a Hamas son actualmente incompatibles entre sí, según entrevistas con cuatro líderes militares de alto rango, que hablaron bajo condición de anonimato porque no tenían permiso para hablar públicamente sobre sus opiniones personales.

También existe un enfrentamiento sobre cuánto tiempo le llevaría a Israel desmantelar por completo a Hamas, una lucha que tomaría tiempo en los laberintos de túneles subterráneos del grupo, en contraposición a la presión aplicada por los aliados de Israel para concluir la guerra rápidamente, en medio del creciente número de muertes civiles.

Los generales aseguraron que una batalla prolongada destinada a desmantelar completamente a Hamas probablemente costaría la vida de los rehenes israelíes en Gaza desde el 7 de octubre, cuando los milicianos de Hamas invadieron Israel, mataron aproximadamente a 1,200 personas y tomaron unos 240 cautivos, según estimaciones israelíes.

Hamas liberó a más de 100 rehenes en noviembre, pero ha dicho que no liberará a los demás a menos que Israel acuerde cesar completamente las hostilidades. Se cree que la mayoría de los rehenes restantes son retenidos por células de Hamas que se esconden dentro de las fortalezas subterráneas de túneles que se extienden por cientos de millas debajo de la superficie de Gaza.

El jueves, Gadi Eisenkot, un ex jefe del ejército que forma parte del gabinete de guerra, expuso una división dentro del gobierno cuando dijo en una entrevista televisiva que era una “ilusión” pensar que los rehenes podrían ser rescatados con vida mediante operaciones militares.

“La situación en Gaza es tal que los objetivos de guerra aún no se han logrado”, dijo el señor Eisenkot, y agregó: “Para mí, no hay dilema. La misión es rescatar a los civiles, antes de matar a un enemigo.”

Esta situación estratégica ha incrementado la frustración del ejército por la indecisión del liderazgo civil de Israel, según afirmaron los cuatro comandantes.

Los comandantes dijeron que la ambigüedad del primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre un plan de posguerra para Gaza es al menos en parte culpable de la situación militar en el campo de batalla.

El Sr. Netanyahu todavía no ha aclarado cómo será gobernada Gaza después de la guerra, y los comandantes afirmaron que, sin una visión a largo plazo para el territorio, el ejército no puede tomar decisiones tácticas a corto plazo sobre cómo capturar las partes de Gaza que siguen fuera del control israelí. La captura de la parte más al sur de Gaza, que se extiende a lo largo de la frontera egipcia, requeriría una mayor coordinación con Egipto. Pero Egipto no está dispuesto a involucrarse sin garantías de Israel sobre el plan de posguerra, según afirmaron tres de los comandantes.