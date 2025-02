En su punto más bajo en 6 meses, aquí está mi principal acción del Dow Jones para comprar ahora.

Las acciones de Microsoft (NASDAQ: MSFT) no han experimentado ningún avance en el último año y actualmente se encuentran rondando un mínimo de seis meses. La compañía ha hecho un excelente trabajo monetizando la inteligencia artificial (IA), pero las mejoras reportadas en la eficiencia de modelos de IA como DeepSeek han puesto en duda el gasto en IA y generado preocupación.

De los 30 componentes del Promedio Industrial Dow Jones (DJINDICES: ^DJI), Microsoft se destaca como un equilibrio único entre potencial de crecimiento, valor y un poco de ingresos pasivos como la guinda de un fuerte tema de inversión subyacente. Muchos otros componentes del Dow tienen un fuerte crecimiento de ganancias o son una buena oferta, pero no ambos.

Aquí está por qué Microsoft es mi principal acción del Dow Jones para comprar ahora.

Retrocedamos un poco a 2023: Microsoft está saliendo de un mal año, con las acciones cayendo un 28.7% en 2022 al ritmo de una dura recesión en el mundo de la tecnología.

La administración llevó a cabo su llamada de ganancias del segundo trimestre del año fiscal 2023 el 24 de enero de 2023. Durante la llamada, la compañía compartió emocionantes noticias sobre IA y una asociación con OpenAI, incluido el soporte para ChatGPT y la noticia de que Microsoft será el proveedor exclusivo de nube de OpenAI, liderado por los servicios de IA de Azure.

A medida que avanza 2023, la emoción por la IA despega, con Nvidia (NASDAQ: NVDA) informando un crecimiento exponencial en las ventas de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para centros de datos. Las acciones de Microsoft terminaron 2023 con un aumento del 56.8%, cerrando el año en $376.04 por acción. Desde entonces, las acciones han subido solo un 8.6%.

Este es un buen ejemplo de cómo el precio de las acciones de una empresa se está adelantando a los fundamentos. La IA ha sido un cambio de juego para Microsoft, lo que ha llevado a un crecimiento más rápido de los ingresos y mayores márgenes. Pero no ha llevado a un crecimiento paradigmático de la misma manera que lo ha hecho para otras acciones tecnológicas importantes como Nvidia y Meta Platforms. En cambio, Microsoft utiliza la IA para mejorar los productos existentes y desarrollar nuevas herramientas y servicios.

Microsoft 365 Copilot es una herramienta de IA para la suite de software principal de la compañía. En su llamada de ganancias del segundo trimestre del año fiscal 2025, la administración llamó a 365 Copilot “la interfaz de usuario para la IA”, lo que significa que está manejando la productividad diaria de los empleados. (UI significa interfaz de usuario). Continúa viendo una adopción acelerada para 365 Copilot.

GitHub Copilot está ayudando a mejorar la eficiencia de los desarrolladores. GitHub ahora cuenta con 150 millones de desarrolladores, un aumento del 50% en solo dos años.

En el segundo trimestre del año fiscal 2025, Azure y otros servicios en la nube crecieron un 31% interanual, incluido un aumento del 157% en los servicios de IA.

Además de Microsoft 365, GitHub y Azure, Microsoft tiene otros productos de software como Teams, Bing y LinkedIn. También tiene un segmento de juegos masivo con Xbox y Activision Blizzard, y vende productos de consumo como Microsoft Surface y accesorios para computadoras, entre otras cosas. A pesar de tantos mercados finales y ofertas de hardware tradicionalmente de menor margen, la compañía ha logrado un impresionante crecimiento de ingresos y márgenes.

El siguiente gráfico muestra cómo el acelerado crecimiento de ventas de Microsoft en los últimos años también ha venido acompañado de márgenes más altos, lo que confirma la rentabilidad de las inversiones en IA.

MSFT revenue (TTM), data by YCharts; TTM = trailing 12 months.

Sin embargo, existen preocupaciones de que el gasto en IA de Microsoft pueda estar sobredimensionado.

Este año fiscal, la administración planea gastar $80 mil millones en aplicaciones basadas en IA y en la nube. La enorme inversión podría afectar la rentabilidad a corto plazo.

La estimación consensuada de los analistas es de $13.16 de EPS en el año fiscal 2025 y $15.07 de EPS en el año fiscal 2026. Para tener contexto, Microsoft informó un EPS diluido de $11.80 en el año fiscal 2024, un aumento del 20% en comparación con el año fiscal 2023, mientras que el objetivo del año fiscal 2025 implica un crecimiento de solo el 11.2%. Por lo tanto, al menos a corto plazo, el crecimiento de las ganancias se está desacelerando. Y los márgenes también podrían disminuir si el gasto en IA no se traduce inmediatamente en resultados medibles.

Cada vez que una compañía apuesta fuerte por una idea, se pone presión sobre esas inversiones para que den resultados. Pero también existe el riesgo de ser demasiado pausado y quedarse rezagado en la carrera de la IA.

Por lo tanto, las dos preguntas más importantes que los inversores deben hacerse son si la empresa puede permitirse gastar tanto en IA sin dañar su salud financiera, y si los dólares de inversión se están destinando a esfuerzos valiosos.

En cuanto a la salud financiera, Microsoft está en lo más alto. La compañía terminó el año calendario 2024 con $71.56 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo y solo $39.72 mil millones en deuda a largo plazo. En el año fiscal 2024, que finalizó el 30 de junio de 2024, recompró $17.25 mil millones en acciones y pagó $21.77 mil millones en dividendos. Si bien el pago de dividendos fue mayor, las recompras fueron alrededor de $5 mil millones menos que en el año fiscal 2023.

La administración podría continuar reduciendo las recompras de acciones para financiar sus inversiones en IA sin adquirir más deuda. Sin embargo, las recompras han ayudado a compensar el gasto en compensación con acciones de Microsoft y reducir el número de acciones con el tiempo, acelerando el crecimiento del EPS. Menos recompras ejercerían presión sobre el núcleo del negocio para impulsar el crecimiento de las ganancias.

En resumen, Microsoft puede permitirse gastar más en IA.

En cuanto a la segunda pregunta de un millón de dólares, hay razones para creer que las inversiones en IA valen la pena. Microsoft es actualmente el segundo jugador en la nube, por delante del Google Cloud de Alphabet pero por detrás de Amazon Web Services.

A medida que la demanda de computación en la nube crece para respaldar los flujos de trabajo de IA, Microsoft quiere asegurarse de estar bien posicionado para captar cuota de mercado al proporcionar centros de datos avanzados y los mejores servicios de IA. Si no logra capturar cuota de mercado, sus inversiones podrían seguir siendo rentables siempre y cuando el pastel general de la computación en la nube crezca.

Como una empresa tecnológica heredada, Microsoft no ha sido transformada por la IA de la misma manera que empresas más pequeñas en crecimiento más rápido como Palantir Technologies o nombres más puros de IA como Nvidia. Pero ha sido un aspecto positivo para la compañía. Y Microsoft tiene la salud financiera y los bolsillos profundos necesarios para invertir dinero en el desarrollo de infraestructura de IA.

El estancamiento del precio de las acciones y el crecimiento constante de las ganancias han llevado al precio-ganancias (P/E) de Microsoft a su nivel más bajo en un año. De hecho, su P/E actualmente es de 33, que está justo alrededor de su promedio de los últimos tres a diez años. Pero es indudablemente un negocio de mucha más calidad con mejores perspectivas de crecimiento hoy que en años anteriores, lo que hace su valuación aún más atractiva.

Como se mencionó, la administración gasta una gran cantidad en dividendos cada año. La compañía ha aumentado su pago cada año durante casi dos décadas, y aunque el rendimiento de las acciones es solo del 0.8%, el dividendo creciente de Microsoft proporciona un incentivo adicional para comprar y mantener las acciones.

Con un modelo de negocio diversificado, un presupuesto asequible para IA y una valuación razonable, Microsoft cumple todos los requisitos para ser una acción de crecimiento fundamental para comprar ahora y construir una cartera en torno a ella.

