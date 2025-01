¿En qué programas de televisión y películas aparece James Norton de Happy Valley?

El actor interpretó a Tommy Lee Royce en el drama de la BBC ganador de un BAFTA junto a Sarah Lancashire, quien interpretó a la Sargento Catherine Cawood sin pelos en la lengua.

Quizás también hayas visto la cara de Norton en otras series de TV o tal vez estés buscando otra serie o película para ver en la que él participe.

Aquí tienes algunas de las otras series en las que James Norton ha actuado.

Series de TV y películas en las que ha actuado James Norton



James Norton aparece regularmente en series de TV, pero también actúa en películas, incluyendo Joy que puedes ver en Netflix. También protagoniza Bob Marley: One Love.

Estuvo en una obra llamada A Little Life que se proyectó en cines del Reino Unido en 2023.

Es posible que reconozcas a Norton de Grantchester, Rogue Agent, The Nevers, Nowhere Special, Things Heard and Seen y Chasing Agent Freegard.

Norton interpretó a Gareth Jones en la película Mr Jones y apareció en The Trial of Christine Keeler además de Little Women, Hero, McMafia, Flatliners y más.

James Norton revela planes para futuras series de TV y películas



Emitiéndose hoy (5 de enero), está Playing Nice de ITV, un thriller psicológico que cuenta la historia de unos padres que se dan cuenta de que su niño pequeño fue intercambiado al nacer.

Puedes ver a Norton interpretar el papel de Pete Riley en la nueva serie a las 9pm esta noche en ITV1 e ITVX.

Norton también ha sido elegido para una próxima serie del creador de Peaky Blinders, Steven Knight, titulada House Of Guinness, junto al actor irlandés Jack Gleeson (Game Of Thrones).

Netflix dice que House Of Guinness “reimaginará” las consecuencias de la muerte de Sir Benjamin Guinness y estará ambientada en Dublín y Nueva York en el siglo XIX.

Llamaron a Sir Benjamin “el hombre responsable del extraordinario éxito de la cervecería Guinness”.

Aún no se ha confirmado una fecha de estreno para House Of Guinness por parte de la gigante del streaming.

En Instagram, Norton también ha insinuado su aparición en una nueva serie de la BBC llamada Rey y Conquistador.